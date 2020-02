LinkedIn-Studie: Väter fürchten Folgen langer Elternzeit

LinkedIn-Studie zeigt: Deutschlands Unternehmen müssen

familienfreundlicher werden // Männer wünschen sich eine möglichst lange

Elternzeit – nehmen sie sich aber nur selten // Finanzielle Zwänge, persönliche

Bedürfnisse sowie gesellschaftliche Vorurteile sind Gründe für die

Ungleichverteilung

Viele Väter trauen sich nicht, lange in Elternzeit zu gehen. Obwohl sich Männer

wie Frauen gleichermaßen eine möglichst lange Elternzeit wünschen, sind es in

der Praxis in Deutschland weiterhin die Mütter, die den Großteil der

Kinderbetreuung übernehmen. Das tun sie, obwohl die Elternzeit nicht selten

einen deutlichen Karriereknick mit sich bringt: Jede fünfte Mutter berichtet

nach einer langen Elternzeit von negativen Auswirkungen auf den beruflichen

Werdegang. Die Ursachen weshalb Väter in Elternzeit weiterhin eine Seltenheit

sind, sind vielfältig: An erster Stelle stehen wirtschaftliche Gründe. Darüber

hinaus werden aber auch gesellschaftliche Vorurteile und traditionelle

Rollenbilder als ausschlaggebend angeführt. Einig sind sich Eltern darin, dass

Deutschlands Unternehmen mehr tun müssen, um die Vereinbarkeit von Beruf und

Familie zu gewähren. Noch nicht einmal jeder Zweite bewertet sein Unternehmen

als familienfreundlich. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie*, für die

LinkedIn, das weltweit größte Netzwerk für beruflichen Austausch, und das

unabhängige Marktforschungsinstitut YouGov im Januar 2020 mehr als 1.000 Mütter

und Väter in Deutschland befragt haben, deren Kinder höchstens 12 Jahre alt

sind.

Warum sich Väter eine lange Elternzeit wünschen – sie aber nur selten nehmen.

Das Ideal von Müttern wie von Vätern lautet: Je mehr Elternzeit, desto besser.

In einer imaginären Welt, in der Geld und Karriere keine Rolle spielen, würden

74 Prozent möglichst lange in Elternzeit gehen (Männer: 69%, Frauen: 79 %). In

der Realität geben allerdings 91 Prozent der befragten Mütter an, den Großteil

der Elternzeit genommen zu haben. Im Schnitt beziehen Mütter durchschnittlich 11

Monate Elterngeld, 76 Prozent schöpfen die vollen zwölf Monate aus. Männer

kommen im Mittel auf drei Monate. Woher kommt diese Ungleichverteilung?

Gründe für die Ungleichverteilung

– Finanzielle Gründe, der Mann verdient mehr als die Mutter: Väter

53 %, Mütter 56 %

– Frauen haben ein stärkeres Bedürfnis, bei ihrem Kind zu bleiben:

Väter 41 %, Mütter 54 %

– Es ist für die Betreuung des Kindes besser, wenn die Mutter

zuhause bleibt: Väter 31 %, Mütter 32 %

– Für Männer ist es schwieriger, dem Arbeitgeber gegenüber eine

längere Elternzeit zu verargumentieren: Väter 30 %, Mütter 31 %

“Mütter und Väter sind sich erstaunlich einig über die Gründe, die zu einer

ungleichen Verteilung der Elternzeit führen – auffällig ist, dass Frauen sich

selbst ein noch stärkeres Bedürfnis zuschreiben, länger beim Kind zu bleiben. Es

geht demensprechend also zum einen um die Fragen, wie wir eine gerechtere

Bezahlung von Frauen sicherstellen und wie wir Männer darin ermutigen können,

ihrem Wunsch nach einer längeren Elternzeit nachzugehen. Zum anderen müssen wir

uns grundsätzliche Gedanken dazu machen, wie eine familienfreundliche

Unternehmenskultur wirklich aussieht – so dass alle Modelle funktionieren, ganz

gleich wer wie lange in Eltern- oder Teilzeit geht,” sagt Barbara Wittmann,

Country Managerin LinkedIn DACH. “Letztendlich ist die Vereinbarkeit von Beruf

und Familie nicht nur aus gesellschaftlichen Gründen wünschenswert, sondern für

Unternehmen auch von wirtschaftlichem Vorteil: Unternehmen, die sich um eine

familienfreundliche Kultur bemühen, können sich im immer stärker werdenden Kampf

um Talente vorteilhaft positionieren.”

Wie familienfreundlich sind Unternehmen in Deutschland wirklich?

Nicht einmal jeder zweite Befragte bewertet sein Unternehmen als

familienfreundlich**. Nur knapp 43 Prozent (Väter 41 Prozent, Mütter 45 Prozent)

denken, ihr aktueller Arbeitgeber misst Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf

und Familie ausreichend Bedeutung bei. Während Maßnahmen wie flexible

Arbeitszeitmodelle noch relativ häufig die nötige Aufmerksamkeit erhalten (65

Prozent), hat nur jeder Zweite hat die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten

und nur 38 Prozent der befragten Eltern können sich über

Kinderbetreuungszuschüsse freuen. Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu

können, halten es 78 Prozent der befragten Eltern für notwendig, dass

Arbeitgeber aktiver werden und weitere Maßnahmen ergreifen.

Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM),

sagt:

“Wie die jüngste Studie von LinkedIn zeigt, klafft zwischen unserer Vorstellung

von der Arbeitswelt und der Realität noch eine viel zu große Lücke. Es kann

nicht sein, dass wir hochqualifizierte Menschen, nur weil sie ihre Arbeitszeit

im Zuge der Familiengründung reduzieren, ins berufliche Aus katapultieren.

Elternzeit oder Teilzeit dürfen nicht länger mit Karriereknick assoziiert

werden. Wir brauchen keine starren zeitlichen Grenzen, die Menschen

vorschreiben, wann und wie sie zu arbeiten haben. Im Gegenteil: wir brauchen

vorbildlich gelebte und bedarfsgerechte Arbeitsmodelle, die Müttern und Vätern

Mut machen, ihre Arbeit flexibel zu gestalten. Und den Personalern damit eine

Grundlage geben, diese Modelle weiter zu institutionalisieren.”

Was können Arbeitgeber und Arbeitnehmer tun? Tipps von Inga Dransfeld-Haase

Tipps für Arbeitnehmer:

– Achten Sie gezielt darauf, ob der Arbeitgeber auch Positionen

mit reduzierter Stundenanzahl ausschreibt, ja vielleicht sogar

Tandem-Modelle anbietet.

– Informieren sie sich konkret dazu, inwiefern sich das

Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, auch extern als

familienfreundlich positioniert und welche Angebote es Vätern

und Müttern macht.

– Falls Mitarbeiter des Unternehmens Teil ihres beruflichen

Netzwerks sind, erkundigen Sie sich bei ihnen danach, inwiefern

eine familienfreundliche Unternehmenskultur auch wirklich gelebt

wird.

Tipps für Arbeitgeber:

– Bevor Unternehmen die Familienfreundlichkeit zu ihrem

Markenzeichen machen können, brauchen sie einen regelmäßigen

Faktencheck, der ihnen Kennzahlen liefert, woran sie ablesen

können, welche Maßnahmen von den Mitarbeitern in Anspruch

genommen werden, und welche nicht. Dazu gehören auf jedem Fall

die Anzahl von Mitarbeitern in Elternzeit sowie die

durchschnittliche Dauer der Elternzeit von Müttern und Vätern,

aber auch der Anteil der Männer in freiwilliger Teilzeit. Nur

auf Basis einer solchen Mess-Systematik ist es möglich, die

Angebote auf die interne Nachfrage abzustimmen und echte

Fortschritte auf dem Weg zum familienfreundlichen Unternehmen zu

erkennen.

* Methodik

LinkedIn hat das unabhängige Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland GmbH mit

der Durchführung der zitierten Umfrage beauftragt. Die Antworten wurden in einer

Online-Befragung ermittelt, an der 1.011 Eltern mit Kindern von 12 Jahren oder

jünger teilnahmen. Die Befragung lief vom 17. bis zum 22. Januar 2020.

** Wie sich das Kriterium “Familienfreundlichkeit” zusammensetzt LinkedIn fast

in diesem Zusammenhang neun unterschiedliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von

Beruf und Familien zusammen, etwa Kinderbetreuungszuschüsse, Ferienbetreuung,

Jobsharing-Angebote, Home-Office-Möglichkeiten oder flexible Arbeitszeitmodele,

die im Zuge der Untersuchung abgefragt wurden.

Über LinkedIn

Mit über 675 Millionen Mitgliedern weltweit und über 14 Millionen Mitgliedern im

deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen

Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen

berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden

zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in

einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die

Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.

In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter auf die

Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen

Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten,

Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen

zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des

weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in

Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion

darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit

reagieren können.

