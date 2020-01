Liste der “Global TOP 10 News zur Sharing Economy” 2019 vorgestellt, strategische Vision der “Double 50 % Reduction” im weltweiten Forum diskutiert

Am 16. Januar 2020 fand im China National Convention

Center das “Great Sharing, New Economy – Beijing Summit of Global Sharing

Economy Forum” statt. Die Veranstaltung wurde von der Allgemeinen chinesischen

Handelskammer (China General Chamber of Commerce) und der China Association for

the Promotion of Industrial Development gesponsert und von ToJoy organisiert.

Strategische Kooperationspartner waren die Global Alliance of Sharing Economy

(GLASE), das Institute of Industrial Economics, die Chinese Academy of Social

Sciences, die School of Humanities und die School of Social Sciences der

Tsinghua University sowie die Renmin Business School und die School of

Management, Xi–an Jiaotong University, um nur einige zu nennen.

Jose Maria Figueres, Executive Chairman von GLASE und ehemaliger Präsident von

Costa Rica, gab anlässlich des Gipfels die “Global TOP10 Sharing Economy News

für 2019″ bekannt. Die Liste wurde vom globalen Sharing Economy Research

Institute zusammengestellt und führte zu zahlreichen Diskussionen in globalen

Wirtschafts- und Wissenschaftskreisen.

Untenstehend einige der Details:

1. Das National Information Center gibt für das Jahr 2019 den

Entwicklungsbericht zur chinesischen Sharing Economy heraus. Die Anzahl der an

der “Sharing Economy” Beteiligten beträgt bis zu 760 Millionen.

Dem Bericht zufolge betrug das Handelsvolumen des chinesischen

Sharing-Economy-Marktes im Jahr 2018 294,2 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 41,6

% gegenüber dem Vorjahr.

In etwa 75 Millionen der insgesamt 760 Millionen an der “Sharing Economy”

Beteiligten waren Dienstleister, was einem jährlichen Anstieg von 7,1 %

entspricht.

Der Bericht prognostizierte, dass Chinas Sharing Economy in den nächsten drei

Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 30 %

beibehalten würde.

2. Die globale Computing-Power-Plattform Pekka startet mit ihrer Beta-Version

und einer vielversprechenden Prognose im Bereich der geteilten Rechenleistung

zugunsten der Sharing Economy durch.

Die Shared-Computing-Plattform Pekka hat in diesem Jahr ihre Beta-Version

veröffentlicht und lädt Nutzer ein, Cloud-Computing-Dienste zu geringeren Kosten

zu nutzen, als dies mit herkömmlichen Diensten möglich ist.

Eine gemeinschaftlich genutzte Rechenleistung könnte ein Durchbruch in der

Sharing Economy sein. Laut PEKKA werden rund 68 % der weltweiten

Computerrechenleistung bislang nicht voll ausgeschöpft.

Wenn diese ungenutzten Ressourcen vollständig implementiert werden können, wird

nicht nur die Effizienz der Computerverarbeitung erheblich verbessert, sondern

auch dazu beigetragen, dass sich modernste Technologien wie künstliche

Intelligenz, Big-Data-Analyse und Blockchain rascher weiterentwickeln.

3. WeWork enttäuscht, Gründer tritt zurück, Softbank und Goldman Sachs geben

mehr als 11 Milliarden Dollar für Rettungspaket aus.

Im Jahr 2019 erlebte WeWork eine Reihe von Niederlagen, unter anderem aufgrund

des Widerrufs des Börsengangs und des Rücktritts von Gründer Adam Newman.

Bis zum Ende des Jahres hatten die SoftBank Group und Goldman Sachs mehr als 11

Milliarden US-Dollar für die Rettung des Unternehmens ausgegeben, was zeigt, wie

sehr man an die Zukunft des Konzepts gemeinschaftlich genutzter Arbeitsräume

glaubt.

4. Sharing Economy zum dritten Mal in Folge Thema des chinesischen

Regierungsberichts, mit häufiger Erwähnung durch führende Politiker

Im Arbeitsbericht der Regierung auf dem Nationalen Volkskongress im März 2019

weist Ministerpräsident Li Keqiang darauf hin, dass China das Wachstum der

Plattform und das Konzept der Sharing Economy weiter zu unterstützen

beabsichtigt.

Auf der diesjährigen China International Import Expo und der

Welt-Internetkonferenz gab Präsident Xi Jinping eine ähnliche Erklärung zur

Förderung der Sharing Economy ab.

China fördert eine Art der geteilten Ökonomie, die es Unternehmen und

Einzelpersonen in der gesamten Weltwirtschaft ermöglichen soll, sowohl

Entwicklungschancen als auch die Erträge der wirtschaftlichen Globalisierung zu

teilen.

5. Global Alliance of Sharing Economy (GLASE) wird gegründet, um das

vielversprechende Konzept der Sharing Economy anzukurbeln

Im November wurde die Global Sharing Economy Alliance (GLASE) offiziell in Wien

gegründet. 26 ehemalige Präsidenten und Premierminister, 250 Politiker,

gemeinnützige Organisationen und Geschäftsleute waren bei der Einweihung von

GLASE anwesend: eine Organisation, die offiziell gegründet wurde, um globale

Handelskammern und Unternehmen durch die Nutzung von Technologie zu verbinden

und sie in weiterer Folge bei der Beschaffung von Ressourcen, Kapital und Talent

sowie in vielen anderen Bereichen zu unterstützen. GLASE ist ein zentraler

Partner, der Unternehmen dabei hilft, über globale Märkte hinweg zu expandieren.

Die Veranstaltungsteilnehmer erklärten, dass man 2019 stets als das

Gründungsjahr von GLASE in Erinnerung behalten wird. Dieses Jahr hat GLASE seine

strategische Vision der “doppelten Reduktion” vorgestellt: ein Konzept zur

Optimierung des Ressourcen- und Mitarbeitereinsatzes sowie mehr Effizienz, um

Ressourcenbedarf und Arbeitsstunden für Unternehmen, die in der Ära der Great

Sharing Economy zusammenarbeiten, quasi zu halbieren.

6. Enttäuschender Uber-Börsengang, Gründer verkauft seine Aktien, Rivale Lyft

startet Elektro-Fahrrad-Sharing in San Francisco.

Nach einem Börsengang, der für viele Investoren eine große Enttäuschung war,

verkaufte der ehemalige Uber-Chef Travis Kalanick mehr als 90 Prozent seiner

Anteile an Uber und kündigte seinen Rücktritt an. Schon zwei Tage später

kündigte Uber-Rivale Lyft für San Francisco ein Elektro-Fahrrad-Sharing an, das

bis April 4.000 Elektrofahrräder im Einsatz haben soll.

Obwohl Uber Urheber der gemeinsamen Ride-Sharing-Plattform ist, der die Branche

weltweit in Aufruhr versetzt und nachfolgende Wettbewerber inspiriert hat,

zeigen die Ergebnisse für 2019, dass die Sharing Economy keine Ausnahme

darstellt, wenn es darum geht, dass nur die Besten überleben und dass es

insbesondere für Unternehmen in der Sharing Economy wichtig ist, kontinuierlich

innovativ zu sein.

7. Grundlegende Theorien der Great Sharing Economy in der englischen und

chinesischen Ausgabe von The Age of Great Sharing. Weitere Ausgaben sollen in

zusätzlichen Sprachen veröffentlicht werden.

Um die ökonomischen Grundprinzipien der Great Sharing Economy klar zu

artikulieren, veröffentlichten die Sharing-Economy-Experten Jun Ge und Guo

Yukuan ein Buch, das als Leitfaden für jene Unternehmen und Regierungen dienen

soll, die sich das Konzept des Great Sharing zunutze machen wollen.

Da das Buch in der englischen Version bereits für viele Diskussionen gesorgt

hat, erwartet man in Kürze weitere Übersetzungen und lokale Ausgaben.

8. Heal und MediCast im harten Wettbewerb; gemeinschaftliche Nutzung von

Gesundheitsressourcen in New York soweit rentabel

Patienten in New York City haben nun Zugang zu On-Demand-Diensten, die über

Service-Plattformen Ärzte und Patienten für Hausbesuche miteinander verbinden.

Heal und MediCast stellen eine neue Generation von Tech-Unternehmen dar, die

solche Dienstleistungen anbieten. Viele sind dahingehend optimistisch, dass sich

innerhalb der Branche neue Tech-Giganten wie Amazon und Uber entwickeln können,

die den Lifestyle vieler Menschen verändern können.

Im Moment zieht man für den Bereich der gemeinschaftlichen medizinischen

Betreuung lediglich die verfügbare Zeit von Ärzten in Betracht, aber für jene,

die einer weiteren Optimierung medizinischer Ressourcen für eine

gemeinschaftliche Nutzung positiv entgegensehen, ist dies erst der Anfang und

nur die Spitze des Eisbergs.

9. Sharing-Economy-Pionier Airbnb kündigt Börsennotierung für 2020 an

Seit seinem Start im Jahr 2008 hat sich Airbnb auf 100.000 Städte in ca. 190

Ländern rund um die Welt ausgedehnt und hat bislang über 500 Millionen Gäste

untergebracht. Bis 15. September 2019 haben Nutzer über die Airbnb-Plattform

mehr als 80 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt.

Airbnb gab bekannt, dass die Plattform seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren

profitabel ist und voraussichtlich 2020 an die Börse gehen wird.

10. Sieben der weltweiten TOP-10-Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) sind

Unternehmen mit Sharing-Plattformen

Die Nikkei Asian Review erstellte am 20. Dezember 2019 eine globale

Marktkapitalisierungsliste für Unternehmen. Einige der zehn führenden

Unternehmen setzen als wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle digitale

Plattformen ein.

Über diese Plattformen werden von Nutzern auf der ganzen Welt unter anderem

Apps, Software, Produktinformationen und soziale Netzwerke geteilt, sodass der

Marktwert dieser Unternehmen überwiegend durch eine Vielzahl von gemeinsamen

Inhalten generiert wird.

Es ist anzumerken, dass die Gründung von GLASE und die Einführung der

strategischen Vision der “double 50% reduction”, d. h. die Reduzierung des

globalen Verbrauchs neuer Ressourcen und der Arbeitsstunden um jeweils 50 %, auf

eine positive Richtung für die Entwicklung der Sharing Economy hinweisen.

Vielleicht wird die Great Sharing Economy, die auf Koproduktion, Zusammenarbeit

und Win-Win-Ergebnissen basiert, bald die Norm in dieser Ära werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1078806/ToJoy_Top_Companies_by_Market_Ca

p_Infographic.jpg

Foto –

https://mma.prnewswire.com/media/1078807/ToJoy_World_Sharing_Economy_Speaker.jpg

