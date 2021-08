Live-Seminar: Vermögensaufbau, Investments und Einkommenssteigerung

Viele Menschen verdrängen die Themen Vermögensaufbau, Investments, Altersvorsorge und Einkommenssteigerung – zur Zeit umso mehr, weil ihr Fokus darauf gerichtet ist, einigermaßen heil durch die Pandemie zu steuern und wenig Energie für Aufbau eines sicheren Vermögens übrig bleibt. In der Folge zeigt sich, dass mehr als jeder zweite Bundesbürger nicht für das Alter vorsorgt, und ein Großteil davon der Ansicht ist, für Investments oder Vermögensaufbau nicht genug Geld zur Verfügung zu haben. Andere wiederum zocken im Hochrisikobereich in der Hoffnung auf schnelle und große Gewinne – versenken aber sehr oft ihren Einsatz oder stürzen gar in Schulden.

Strategie, Ruhe und Überblick: das Live-Seminar bringt´s

Doch es gibt Wege, mit Strategie, Ruhe und Überblick – und auch mit kleineren Beträgen – ein sicheres und sicherndes Vermögen aufzubauen. Diese Wege erläutert eine Reihe ausgewiesener Experten rund um Finanzcoach, Investmentexperte und Sachbuchautor Bernd Reintgen im LIVE-SEMINAR „Vermögensaufbau, Investments und Einkommenssteigerung“ am 18. und 19. September 2021 im Mercure-Hotel Schweinfurt Maininsel. Infos unter www.hero-invest.de

Persönliche Finanzbildung – einfach, ruhig und ganz ohne Hemmschwelle

„Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und auf später, die Rentenkasse oder ein Wunder zu hoffen, ist natürlich fatal“, so Finanzexperte Bernd Reintgen, der das Seminar initiiert hat und leitet.

„Börsenaffine, geldorientierte Menschen wissen das und machen sich gerade jetzt schlau über die Anlagestrategien, die über die nächsten Krisen, und diese werden kommen, hinwegtragen. Viele Menschen, ältere und besonders auch jüngere, aber trauen den Finanzmärkten nicht oder nicht mehr oder fühlen sich abgehängt. Und gerade sie tun dann auch noch wenig, um ihren Status zu verbessern.

Daher wollen wir die Hemmschwelle für Weiterbildung im persönlichen Finanzwissen massiv senken, und vergeben kostenlos ein kleines Kontingent an Eintrittskarten (im Wert von je 197,- EUR) für das Live-Seminar am 18. und 19. September 2021 in Schweinfurt.

Schreiben Sie uns einfach, warum Sie die oder der Richtige für ein kostenloses Live-Ticket sind: info@pifrl.de. Und falls Sie eine Frage zu Einkommenssteigerung, Vermögensaufbau oder Investments haben, schreiben Sie sie gleich ebenfalls in die Mail – wir werden versuchen, auf diese im Live-Seminar einzugehen“, führt Finanzcoach Bernd Reintgen aus.

Live-Seminar von Hero Invest parallel auch als Live-Stream

Neben Bernd Reintgen (aktuelles Buch: „Wohlstand mit Strategie“) werden Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, Portfoliomanager Frank Schwarz, Versicherungsexperte und Finanzcoach Jens Dohrenbusch sowie weitere Expert:innen sprechen. „Hero Invest“ ist eine Marke der Privat-Institut® für Finanzen RL GmbH von Bernd Reintgen. Das Seminar wird auch live im Internet übertragen. Tickets dafür unter https://hero-invest.de/

AUF EINEN BLICK:

– „Vermögensaufbau, Investments und Einkommenssteigerung“ – Live-Seminar von Hero Invest©: Termin: 18. und 19. September 2021

– Ort: Mercure-Hotel, Maininsel 10 – 12, 97424 Schweinfurt

– Referenten: Bernd Reintgen, Thomas Lehr, Frank Schwarz, Jens Dohenbusch und weitere.

– Infos & Tickets unter: https://hero-invest.de/

– Das Live-Seminar wird zusätzlich im Internet gestreamt. Livestream-Tickets unter: https://bit.ly/38bHBd3

– Sonderaktion Finanzbildung: Gratis-Kartenkontingent: Interessierte können eine E-Mail senden mit einem Satz zu „warum ich die/der Richtige für eine Gratis-Seminareintrittskarte bin“ an: info@pifrl.de