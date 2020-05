Live Webinare: Dokumenten?management in SAP mit inPuncto jetzt auch in Cloud-Modell

Ab 12. Mai bietet inPuncto wieder kostenlose Live Webinare an und informiert über Themen, die neue Optimierungspotentiale für die dokumentenbasierten Geschäftsprozesse aufdecken können und die Arbeit erleichtern.

Unter anderen interessanten SAP Themen stellen die inPuncto Experten das neuentwickelte Cloud Modell zusammen mit dem Partner Zalaris Deutschland vor. Die Zalaris Business Cloud powered by inPuncto erweitert aktuell das bisherige inPuncto Server-Produkt-Portfolio (Archiv-Software biz?ArchiveServer, Verschlüsselungssoftware biz?CryptoServer, Posteingangsverarbeitung & Dokumentenverarbeitungssoftware biz?ScanServer) um standardisierte Services und Dienstleistungen rund um das Thema revisionssichere Ablage von Daten und Dokumenten im SAP Umfeld.

Des Weiterem werden Teilnehmer an den Webinar-Reihen “SAP Bestellfreigabeworkflow”, “SAP Microsoft Office Integration”, “Rechnungsverarbeitung in SAP”, “HCM-Prozesse in SAP” und “inPuncto Light Solutions” Wissenswertes zu häufig gefragten in der Praxis Themenbereichen des Dokumentenmanagements in SAP erfahren und die inPuncto-Software direkt in Aktion sehen.

Webinare für die Homeoffice-Phase: die Teilnahme ist auch von Zuhause aus möglich. Das einzige, was Teilnehmer benötigen ist ein Internet- oder Telefonanschluss. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Alle Webinare richten sich sowohl an Interessierte, die die Möglichkeiten der Software für das automatische Dokumentenmanagement?kennenlernen möchten, als auch an Kunden und Partner.

Webinar-Termine 12. Mai – 30. Juli 2020:

Webinarreihe ?Cloud-Lösungen für SAP?

Thema: inPuncto Cloud-Lösungen für SAP

26. Mai 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

07. Juli 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

Webinarreihe ?inPuncto Light Solutions: Schnell, einfach und komfortabel?

Thema: Outlook-eMails und Attachments in SAP ablegen

18. Juni 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

28. Juli 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

Thema: Excel-Dateien direkt mit SAP verarbeiten

09. Juni 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

16. Juli 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Thema: Barcode-Archivierung & direktes Scannen ? Wie archiviere ich schnell & einfach Belege in SAP?

28. Mai 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

14. Juli 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

Webinarreihe ?HCM Prozesse in SAP?

Thema: eAkte von Zalaris powered by inPuncto

16. Juni 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

23. Juli 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Webinarreihe ?Rechnungsverarbeitung in SAP?

Thema: Papier und eMail/PDF Rechnungen via SAP Workflow bearbeiten und freigeben

14. Mai 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

30. Juni 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

Thema: eRechnungen für SAP: Erzeugung unterschiedlicher elektronischen Rechnungsausgangsformaten, Versand und Verarbeitung

12. Mai 2020 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

25. Juni (Do), 11:00 – 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Thema: Mobile Rechnungsfreigabe für SAP

23. Juni 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

30. Juli 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Webinarreihe ?SAP Microsoft Office Integration?

Thema: Einfache Dokumenterstellung aus SAP ? Wie erzeuge ich Dokumente ohne Programmierung & Scripting?

02. Juni 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

09. Juli 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Thema: Dokumente von MS-Applikationen (Word, Excel, Powerpoint und Outlook) in SAP verwalten

19. Mai 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

02. Juli 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

Webinarreihe ?SAP Bestellfreigabeworkflow?

Thema: Genehmigungsverfahren von Bestellungen via SAP Workflow effizient gestalten

04. Juni 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 – Jetzt informieren & anmelden

21. Juli 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 – Jetzt informieren & anmelden

Eine Übersicht über alle Online-Seminare ist auch im?inPuncto-Veranstaltungskalender?zu finden.

Die inPuncto GmbH ist seit 2000 SAP Partner und entwickelt eigene integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen: Add-on-Produkte, darauf aufbauende Gesamtlösungen, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität.

Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen.

Inzwischen nutzen mehr als 700 Kunden und über 100.000 Anwender in 19 Länder die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: https://www.inpuncto.com/