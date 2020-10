Localcities meets campai

Gut ein Jahr lang fand zwischen Localcities – powered by Swisscom Directories AG und campai ein reger Austausch statt. Das Ergebnis ist eine Vereinsplattform für sämtliche Vereine in der Schweiz.

Verantwortliche bei Localcities von campai überzeugt

Mit einer zielgerichteten und direkten Gesprächskultur sowie einer spürbaren Leidenschaft für das Vereinswesen konnte campai die Verantwortlichen von Localcities schon beim ersten persönlichen Treffen im SOHO-House in Berlin überzeugen.

Im Anschluss wurden Ideen und Anforderungen für eine mögliche Zusammenarbeit deshalb direkt geprüft und in die Überlegungen mit einbezogen. Am Ende kam man zu der Erkenntnis, dass campai den Vereinen und Localcities die bestmögliche Lösung liefern kann.

Positiver Blick in die Zukunft

Localcities ? powered by Swisscom Directories AG lanciert nun eine Vereinsplattform – Localclubs für alle Vereine in der Schweiz. Als Ergänzung zum bisherigen Angebot von Localcities können Verantwortliche ihr Vereinsangebot deshalb nun über den Vereinsmanager verwalten und Usern präsentieren, sowie die finanzielle Themen der Vereine sehr einfach und schnell, abwickeln

Antoanella C. Märchy, Head of Localcities Management, ergänzt dazu: ?campai ist der kluge Partner, den wir uns an unserer Seite gewünscht haben. Die stets kollegiale und professionelle Zusammenarbeit macht uns zuversichtlich und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.?

Momentan arbeitet campai unter Hochdruck, zusammen mit Régis Joly, dem Vereins PM, an der Fertigstellung des Localclubs Angebots.

Der Rollout steht kurz vor der Tür. Ebenfalls ist man in Berlin auf den neuen Zugang vom Personal gespannt, welcher die Expansion in der Schweiz und das Team bereichern wird.?

LuckyShot ist ein innovatives IT-Startup mit Sitz in Berin. Das kleine Team aus Spezialisten für die Softwareentwicklung konzentriert sich seit 2017 darauf, Spitzentechnologie zu entwickeln und dabei nicht nur die perfekte Benutzererfahrung zu schaffen, sondern gleichzeitig hoch skalierbare Infrastrukturen bereitzustellen. Immer mit dem Ziel, Kunden und Anwender glücklich zu machen.

Mit Produkten wie campai, chapster, Immoledo und Foxlocator knüpft LuckyShot bereits dort an und geht sogar noch einen Schritt weiter. chapster ist so etwa die perfekte Alternative zu WhatsApp-Gruppen, Facebook oder anderen Messenger, die sich speziell an Vereine und Mannschaften richtet. Sie ist damit nicht nur eine Ergänzung für Communities, sondern auch eine Erleichterung für Kita- und Elterngruppen. http://luckyshot.io/