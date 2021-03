LogiMAT jetzt mit digitaler Intralogistik-Community

Die Münchner EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH, Veranstalterin der LogiMAT, internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, bringt Aussteller und Fachbesucher auf ihrer neuen digitalen Matchmaking-Plattform online zusammen. LogiMAT.digital bildet eine Brücke bis zur nächsten Präsenzveranstaltung der LogiMAT vom 8.- 10. März 2022 in Stuttgart.

Der Veranstalter der Fachmesse LogiMAT, die EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH, stellt für ihre Aussteller und Besucher eine professionelle Informations- und Kommunikations-Plattform bereit. Anstelle einer virtuellen Messe hat sich die EUROEXPO für eine ganzjährliche interaktive Lösung entschieden. ?Unsere Aussteller haben uns ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie in der heutigen Zeit digitale Lösungen nutzen möchten ? aber genauso deutlich gemacht, dass sie eine virtuelle Messe ablehnen?, erklärt Michael Ruchty, Messeleiter der LogiMAT in Stuttgart. ?Daher wollten wir die große Lösung und entwickelten eine ganzjährliche LogiMAT-Plattform für Geschäftsanbahnung und Wissensaustausch, die mit interaktiven Formaten zu spannenden Kernthemen der Intralogistik neue Wege beschreitet.?

Die Plattform LogiMAT.digital steht den Teilnehmern von April 2021 bis März 2022 zur Verfügung und wird in dieser Zeit regelmäßig mit Experten-Talks, Workshops, Fachvorträgen, Vortragsreihen und Präsentationen bespielt. ?Unterstützt von Fachexperten bieten wir der ?digitalen LogiMAT-Community? jeden Monat eine Reihe spannender Inhalte?, erläutert Peter Kazander, Geschäftsführer der EUROEXPO.

Für die physische Fachmesse LogiMAT im März haben sich bereits mehr als 1.200 internationale Aussteller angemeldet. Diese können die Plattform LogiMAT.digital für ihre Unternehmens- und Networkingprofile, Präsentationen, Roundtables, Workshops, Vorträge, Informationen und Pressekonferenzen nutzen. Herzstück der Plattform, so Kazander, sei ein KI-gestütztes, interaktives Matchmaking mit integrierter Chat-Funktion und Live-Streaming, so dass die Aussteller direkt und in Echtzeit mit passenden Geschäftspartnern zur Leadgenerierung in Kontakt treten können.

?Medien- und langjährige Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft können gleichfalls eigenen Content ausspielen?, meint Ruchty. Damit erreichen sie in einem Zeitraum von bis zu zwölf Monaten die LogiMAT-Besucher und -Interessenten der zurückliegenden Veranstaltungen.

Auf der Plattform LogiMAT.digital werden alle für das Live-Streaming und Matchmaking implementierten Funktionen bis April 2021 freigeschaltet. Am 22. April ist der Launch. ?An diesem Tag werden die virtuellen Tore für Fachbesucher aus aller Welt geöffnet und die ersten Sessions sind für den 3. und 4. Mai geplant?, so Kazander.

Detaillierte Informationen über die Plattform und die verschiedenen Angebotspakete auf: www.logimat.digital