Logodesign und Farbgestaltung

Verschiedene Farben rufen die unterschiedlichsten GefÃ?hle als auch Assoziationen hervor. So unterstreicht zum Beispiel ein bestimmtes Farbschema auf dem Logo sehr stark die Aussage eines Unternehmens . Hier spiegeln Firmenwerte oder auch Politik eine nicht unerhebliche Rolle.

Das Unternehmen US Media LTD steht seinen Kunden hilfreich zur Seite, wenn es um die Erstellung eines nachhaltigen Logos handelt.

Wird die Farbe eines Logos nicht richtig gewÃ?hlt, kann eine schlechte Farbauswahl fatal fÃ?r den Ruf eines Unternehmens sein. Das Thema der Farbpsychologie ist fÃ?r die Gestaltung des Unternehmenssymbols nicht unerheblich. Das Team von US Media LTD unterstÃ?tzt seine Kunden nicht nur, sondern geht mit ihnen den Weg zum Ziel. Es nimmt sie mit auf die Reise der Farbeffekte. Die meisten Gedanken aus dem Unterbewusstsein der Verbraucher werden beeinflusst durch Bilder, Formen, GerÃ?chte und Farben.

Es sind genau sieben Farben, die bei der Farbgebung eines Logos hineinflieÃ?en . Den ersten Platz der Beliebtheitsskala belegt das Rot . In der Psychologie ist diese Farbe fÃ?r ihre Ausdruckskraft bekannt . Im Unterbewusstsein wird das Rot mit Leidenschaft ,sowie erhÃ?hten Emotionen assoziiert . FÃ?r das Logo eignet sich diese Farbe besonders, wenn das Unternehmen einen aktiven und emotionalen Charakter aufweist. FÃ?r weibliche GeschÃ?ftsfÃ?her/innen hat sich Die Farbe Orange durchgesetzt. Sie wird wegen ihrer verspielten und gleichzeitig frischen Eigenschaften fÃ?r feminine Marken gerne genutzt . FÃ?r breite Produktpaletten eignet sie sich jedoch nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wird Ihnen US Media LTD helfen, eine Farbe zu finden, die sich mit dem Unternehmen identifizieren kann

Die Farbe Violett wird als Ã?uÃ?erst feminin wahrgenommen . Sie strahlt Vernunft als auch Innovation aus. Aus unbekannten GrÃ?nden wird Violett als nicht seriÃ?s wahrgenommen . Die braune Farbe hingegen wirkt in einem Logo nicht nur maskulin, sondern auch rau und seriÃ?s. Aufgrund seines maskulinen Charakters wird die Farbe dennoch selten im Markenmanagement genutzt . FrÃ?hlich und lebendig zeigt sich hingegen gelb. Als AushÃ?ngeschild strahlt es der Kundschaft regelrecht entgegen, und gibt einen Hauch von Jugend in das Design. Das GrÃ?n gilt als einer der beliebtesten Farben in der Logobranche. Sie vermittelt nicht nur Dynamik, sondern wirkt aufgrund der Assoziation mit der Natur Ã?uÃ?erst beruhigend. Das Unterbewusstsein erkennt in der Farbe grÃ?n den Zusammenhang mit Leben, Wachstum sowie einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. Die letzte Farbe auf der Liste ist das Blau. Diese Farbe steht unterbewusst fÃ?r VertrauenswÃ?rdigkeit und Reife. Das Team von US Media LTD wird helfen, die richtige Farbe zu finden.