Lohnt sich trotz hoher Preise die Investition in eine Immobilie in Hannover?

Die Investition ist lohnend, wenn die Bedingungen stimmenDie Frage, ob sich der Kauf von einem Haus oder einer Eigentumswohnung in Hannover trotz stark angezogener Preise lohnt, beantworten die Experten des Unternehmens City Immobilienmakler GmbH – vorausgesetzt die Details und die Bedingungen stimmen- mit einem klaren Ja. Die Makler betonen, dass Immobilienkäufer genauer hinschauen müssen als früher, als die Preise und das finanzielle Risiko beim Immobilienerwerb in Hannover niedriger waren. Der Erwerb ist lohnend, weil Hannover als Immobilienstandort seit Jahren boomt.Die Großstadt an der Leine verzeichnet seit Jahren steigende Zahlen von Studenten, Beschäftigten- und Einwohnerzahlen. Wohnraum wird deshalb in der Landeshauptstadt von Niedersachsen knapp. Es besteht eine hohe Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnimmobilien in Hannover. Experten der City Immobilienmakler GmbH sagen, dass in den nächsten Jahren die Mietpreise steigen werden. Deshalb ist der Immobilienkauf in Hannover nach wie vor eine Investition, die sich lohnt.Die Zeit arbeitet ebenfalls für den Käufer einer Immobilie. Im Lauf der Jahre amortisieren sich die Kosten durch die Wertsteigerung der Immobilie.

Auch in den kommenden Jahren werden Immobilienpreise in Hannover steigen

Die Immobilien-Profis der City Immobilienmakler GmbH sind fest davon überzeugt, dass Hannover auch künftig als Standort für Wohn- und Gewerbeimmobilien stark gefragt ist. Weil die Stadt von der kontinuierlich hohen Nachfrage nach Immobilien

Sowohl Familien als auch Singles fragen bei der City Immobilienmakler GmbH nach Wohnungen mit gehobener Ausstattung nach. Gewerbeflächen und Bauland in Hannover werden knapp. Die Makler empfehlen Investoren, sorgfältig abzuwägen, ob die Investitionssumme durch Mieteinnahmen abgedeckt ist. Sie empfehlen wegen der niedrigen Zinsen langfristige Finanzierungen. Laut Aussage der erfahrenen Makler werden die Mietpreise in Hannover ebenfalls steigen. Eine Immobilie in Hannover ist deshalb eine rentable und sichere Geldanlage.

Ein Grund, dass Immobilien in Hannover kontinuierlich bei der City Immobilienmakler GmbH nachgefragt werden, ist, dass mit Ersparnissen kaum Zinsen erwirtschaftet werden können. Verbraucher, die sonst in klassische Anlageformen investiert haben, erkennen die Chancen, die ihnen der Immobilienmarkt bietet. Die Nachfrage lässt den Immobilienpreis in Hannover steigen, die Folge ist ein Anstieg der Mietpreise.

Durch die weiter steigenden Mietpreise treten zusätzliche renditeorientierte Investoren in Erscheinung. Investoren, die sich von einem Experten der City Immobilienmakler GmbH beim Kauf und Verkauf einer Immobilie soliden beraten, müssen weder teure Fehlentscheidungen noch finanzielle Risiken befürchten. Geldanlagen in Immobilien am attraktiven Standort Hannover sind weiterhin lohnend.

