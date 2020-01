Losberger De Boer beim Jahresauftakt der Eventbranche

Zum Jahresauftakt der Eventbranche versammelten sich mehr als 11.000 Fachbesucher und 625 Aussteller auf der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing. Die ?Best of Events? (BoE) eröffnet den Teilnehmern Einblicke in die neuesten Trends und sorgte für neue Impulse. Besonders der persönliche Austausch zwischen den Ausstellern und Besuchern, aber auch unter den Ausstellern, trug erneut zum Erfolg des Branchentreffens bei. Nach der Erstveranstaltung 1988 hat die BOE heute längst einen festen Termin im Kalender der Brancheninsider.

?I am Losberger De Boer?

Wenn es um das Schaffen von temporären Eventlocations geht, darf Losberger De Boer, als einer der führenden Anbieter im Markt, natürlich nicht fehlen. Das Unternehmen präsentierte sich auf 100 qm² in einem eigenen mobilen Messestand. Die offen gestaltete Kubo Zelthalle mit hochwertigen Glaselementen und der hellen Einrichtung lud zum gemeinsamen Gespräch ein und veranschaulichte gleichzeitig die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Das diesjährige Motto lautete: ?I AM LOSBERGER DE BOER?, welches die Menschen hinter der Marke des Global Players in den Vordergrund stellte. Dafür wurden die Innenwände sowie die Glasfassaden des Kubos mit Projektbildern und Portraits der Mitarbeiter bestückt. Die Ziele der Kampagne waren zum einen mehr ?Gesicht zu zeigen? und zum anderen die Losberger De Boer Markenwerte authentisch und Face-to-Face den Standbesuchern näher zu bringen. ?Unser Team steht hinter der Marke und lebt unsere Mission. Wir alle sind Losberger De Boer und gemeinsam arbeiten wir jeden Tag an der höchsten Zufriedenheit unserer Kunden? erklärt Detlef Schmitz, Geschäftsführer bei Losberger De Boer.

Guided Tours am Messestand von Losberger De Boer

Um den Messebesuchern einen einfachen und umfangreichen Einblick zu geben, wurden auch dieses Jahr wieder Guided Tours durch die Hallen der BOE angeboten. Während der kostenlosen Führungen wurden den Besuchern die Highlights der Messe und namenhafte Branchenexperten vorgestellt. Darunter auch Losberger De Boer. Beim Experten für mobile Raumlösungen erfuhren die Besucher Näheres zu den Themen Umweltbewusstsein, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit im Mobilbau.

Fazit von Sabine Loos

?Die BOE hat die Impulse der dynamischen Marktentwicklung aufgenommen?, freut sich Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH, über die positive Entwicklung der Messe: ?Als zentraler Treffpunkt hat sie die Trends und neuen Produkte zu Beginn des Geschäftsjahres für die Live-Kommunikationsbranche präsentiert.?

Weitere Einblicke zu den beiden Messetagen erhalten Sie in diesem kurzen Video von der BOE: https://www.youtube.com/watch?v=xajBRTyfoYY

Losberger De Boer ist weltweit einer der führenden Anbieter von temporären und semi-permanenten Raumlösungen, vom Verkauf bis zur schlüsselfertigen Vermietung, mit hervorragender Kundenzufriedenheit. Losberger De Boer ist VCA **, ISO 9001-2015 und ISO 14001-2015 zertifiziert. Losberger De Boer hat seinen Hauptsitz in Bad Rappenau (Deutschland) und betreibt weltweit 8 Produktionsstätten und 20 Vertriebsniederlassungen. Weltweit beschäftigt Losberger De Boer ca. 1100 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.losbergerdeboer.com