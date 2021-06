LTI Syncordis als Temenos-Servicepartner des Jahres ausgezeichnet

Preisverleihung beim Temenos Community Forum Online 2021

LTI Syncordis (http://www.syncordisconsulting.com/), ein globaler Temenos-Implementierungspartner und eine Tochtergesellschaft der Larsen & Toubro Infotech Ltd. (http://www.lntinfotech.com/) (BSE: 540005) (NSE: LTI) wurde von Temenos auf der diesjährigen virtuellen TCF Online (https://www.temenos.com/events/tcf-online-2021/) 2021 als Servicepartner des Jahres ausgezeichnet.

Seit seiner Gründung hat sich LTI Syncordis dem Erfolg der Temenos-Community verschrieben und sich zu einem globalen One-Stop-Partner für die End-to-End-Implementierung und Systemintegration entwickelt. Darüber hinaus ist LTI Syncordis das erste Unternehmen mit einer Zulassung als „Professional of the Financial Sector“ (PSF) in Luxemburg, das sich voll und ganz den Temenos-Diensten widmet, jede Temenos-Software unterstützt und bei Temenos Services Partners durchgängig mit einer hohen Partnerzufriedenheit bewertet wird. Im Jahr 2020 entschied sich LTI Syncordis für Temenos, um seine innovative Banking-as-a-Service-Plattform auf dem nordischen Markt zu lancieren, die es Banken ermöglicht, alte Kernbankensysteme schnell und effizient zu modernisieren. Mit mehr als 600 Temenos-Experten bei Syncordis und mehr als 35.000 Technologie-Experten bei LTI ist LTI Syncordis der bevorzugte Partner für Temenos-Kunden weltweit, die nach beschleunigter Innovation suchen.

Sudhir Chaturvedi, Präsident und Vorstandsmitglied von LTI, sagte:

„Wir glauben daran, Exzellenz zu liefern und für unsere Kunden immer die Extrameile zu gehen. Die Anerkennung für unser Engagement ist großartig, und wir bei LTI Syncordis wissen es sehr zu schätzen. Als engagierter reiner Temenos-Partner freuen wir uns darauf, unsere fruchtbare Partnerschaft mit Temenos weiter zu festigen und die innovative digitale Transformation in der Bankenbranche noch viele Jahre lang voranzutreiben.“

Guillaume Desjonqueres, Chief Executive Officer von Syncordis, kommentierte:

„Ich freue mich, diese Auszeichnung im Namen aller unserer Mitarbeiter anzunehmen, die entscheidend dazu beigetragen haben, diese Leistung zu ermöglichen. Heute ist es wichtiger denn je, sich auf die Zusammenarbeit zu konzentrieren und Finanzinstituten jeder Größe die hochwertigsten End-to-End-Projekte zu liefern. Bei der Verbesserung des Bankwesens geht es darum, Verantwortung zu teilen und innovative Programme für die digitale Transformation zu fördern. Diese Anerkennung inspiriert uns. Wir werden uns weiterhin Seite an Seite mit unserem langjährigen Partner Temenos engagieren – sowohl für die Banken als auch für deren geschätzte Kunden.“

Alexa Guenoun, Chief Operating Officer von Temenos, sagte:

„Partner haben einen erstaunlichen Einfluss auf das Ökosystem, das wir in unseren 27 Jahren im Bankwesen entwickelt haben – sie helfen uns, Innovationen zu entwickeln, zu skalieren und das Bankwesen für unsere Kunden und die Welt zu verbessern. Ich freue mich, LTI Syncordis für seinen Beitrag bei der Bereitstellung von Technologie zu würdigen, die zu besseren, schnelleren und intelligenteren Erlebnissen führt und die Agilität erhöht, um auf eine sich ständig verändernde Welt zu reagieren. Wir verdanken es Partnern wie LTI Syncordis, dass wir eine der stärksten, dynamischsten und resilientesten Gemeinschaften in der Branche haben.“

Über Syncordis:

Syncordis, ein in Luxemburg ansässiges LTI-Unternehmen, bietet qualitativ hochwertige End-to-End-Implementierungs- und Systemintegrationsprojekte mit exklusivem Fokus auf die Banking-Software von Temenos wie Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Wealth, Temenos Payments, Temenos Financial Crime Mitigation und Temenos DataSource. Syncordis ist auch der einzige globale Temenos-Partner, der sich voll und ganz Temenos-Diensten widmet und alle Temenos-Software-Suiten unterstützt. Mit 12 Niederlassungen auf der ganzen Welt, mehr als 600 Experten und ergänzenden Dienstleistungen wie SaaS und regulierten Produktionsunterstützungsdiensten ermöglicht Syncordis seinen internationalen Kunden, ihre digitale Transformation zu meistern. Damit ist Syncordis einer der One-Stop-Servicepartner für Temenos-Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf: www.syncordisconsulting.com

Über LTI:

LTI (NSE: LTI) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 400 Kunden dabei hilft, in einer konvergierenden Welt erfolgreich zu sein. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaik-Plattform von LTI, die ihren mobilen, sozialen, analytischen, IoT- und Cloud-Fortschritt ermöglicht. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft der Larsen & Toubro Limited gegründet und unser einzigartiges Erbe umfasst beispielloses Know-how aus der Praxis, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen in allen Branchen zu lösen. Unser Team von mehr als 35.000 LTI-Mitarbeitern ermöglicht es unseren Kunden täglich, die Effektivität ihrer Geschäfts- und Technologieaktivitäten zu verbessern und ihren eigenen Kunden, Mitarbeitern und Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Folgen Sie uns auf @LTI_Global

Pressekontakt:

Clara Bechler

Marketing & Communication

E: cbechler@syncordisconsulting.com

Medienkontakt für LTI: Shambhavi revanabanar

International Lead – Medienbeziehungen

E: shambhavi.revandkar@lntinfotech.com

Original-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuell