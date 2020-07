LTI-Umsatz steigt bei konstanten Wechselkursen um 10,6 % und der Nettogewinn um 17,1 % im Jahresvergleich

Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt.

In US-Dollar:

– Umsatz liegt bei USD 390,3 Millionen ; Rückgang von 4,8% im Quartalsvergleich und Wachstum um 9,5% im Jahresvergleich – Umsatzrückgang bei konstanten Wechselkursen um 4,7% im Quartalsvergleich und Wachstum um 10,6% im Jahresvergleich

In indischen Rupien:

– Umsatz liegt bei INR 29.492 Millionen ; Rückgang von 2,1% im Quartalsvergleich und Wachstum um 18,7% im Jahresvergleich – Nettogewinn liegt bei INR 4.164 Millionen ; Rückgang von 2,6% im Quartalsvergleich und Wachstum um 17,1% im Jahresvergleich

“COVID-19 ist eine Krise wie keine andere, und ihre Auswirkungen auf das Leben und die Lebensgrundlagen sind nach wie vor weltweit zu spüren. Ich bin sehr stolz auf unsere LTI-Mitarbeiter, die in diesen Zeiten zusammengehalten und Kundenlieferungen sichergestellt haben.

“In einem Quartal, das von vielen Herausforderungen geprägt war, konnten wir ein Umsatzwachstum von 10,6 % bei konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr erzielen und auch ein großes Geschäft abschließen.”

“Wir sind weiterhin entschlossen, die Erwartungen unserer Kunden angesichts dieser beispiellosen Pandemie zu übertreffen und gleichzeitig der Gesundheit und dem Wohlergehen unserer Mitarbeiter Priorität einzuräumen.”

– Sanjay Jalona, Chief Executive Officer & Managing Director

Jüngste Deal-Erfolge

– Ein in Großbritannien ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen hat LTI für einen mehrere Millionen Euro umfassenden und auf mehrere Jahre angelegten Vertrag ausgewählt, um Remote-Infrastruktur-Support, moderne Cyber-Sicherheitsservices und die Migration zur IBM Power Cloud von seiner alten Vermögensverwaltungsplattform bereitzustellen. – LTI wurde von einem führenden amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen ausgewählt, um verwaltete Services für sein Data Center bereitzustellen und die Migration seiner lokalen Infrastruktur in die Cloud zu ermöglichen. – Ein führendes Schuldenmanagementunternehmen in Europa hat LTI mit der Implementierung einer digitalen Integrationsplattform von MuleSoft beauftragt. Diese Plattform wird die bestehende Legacy-Service-Layer ersetzen und alle aktuellen und zukünftigen Anwendungen in den 11 Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, integrieren. – Ein Hersteller und Vertreiber von Petrochemikalien hat LTI als alleinigen Partner für einen Vertrag zur Anwendungsunterstützung ausgewählt. – Die OTT-Services-Tochtergesellschaft eines führenden diversifizierten Unterhaltungs- und Medienunternehmens hat LTI für Verbesserungen ausgewählt, die für ihre Rechteverwaltungsplattform erforderlich sind. – LTI hat einen Lizenzverkaufsvertrag für seine MOSAIC-Plattform mit einem amerikanischen Hersteller von vertikalen Transportsystemen abgeschlossen. – Einer der weltweit größten Ölfelddienstleister hat LTI für Plattform-Management-Services für die nächste Generation von Förderanlagen ausgewählt. – Ein Hersteller medizinischer Produkte hat LTI für einen Managed-Services-Deal ausgewählt. – Ein Versicherer für LKW-Flotten und öffentliche Verkehrsmittel hat sich für eine Partnerschaft mit LTI auf seinem Transformationsweg entschieden, der sowohl Datenverwaltungsservices als auch Cloud-Migrationsdienste umfasst. – Ein führendes IT-Management-Dienstleistungsunternehmen hat sich für eine Partnerschaft mit LTI für einen Deal über verwaltete Infrastrukturdienste entschieden. – Ein führender Anbieter von Heiz- und Kühllösungen hat LTI für seine Informationssicherheitslösungen ausgewählt.

Auszeichnungen und Anerkennungen

– LTI wurde in Forrester–s Now Tech anerkannt als: Anbieter von Oracle Apps Implementierungsdienstleistungen für das zweite Quartal 2020 – LTI wurde als “Rising Star” für Managed Application Services im 2020 US-Bericht der ISG Provider Lens(TM) Salesforce Ecosystem-Partner anerkannt – LTI wurde als Leader für die Office 365-Integration im 2020 US-Bericht des ISG Provider Lens(TM) Microsoft Ecosystem anerkannt – LTI wurde als großer Konkurrent und Star-Performer in der 2020 Everest Group BFS Risk and Compliance IT Services PEAK Matrix?-Bewertung aufgeführt: aufgrund des Aufbaus einer Cloud-basierten Dateninfrastruktur für intelligentere Echtzeit-Kontrollen – Powerupcloud, eine Tochtergesellschaft von LTI, wurde als einer der globalen Startpartner von Amazon Web Services (AWS) Outposts ausgewählt – einer Initiative für hybrides Cloud-Computing und Amazon Forecast

Weitere geschäftliche Highlights

– LTI startete ein Accelerated Migration Program für SAP-Kunden mit Amazon Web Services (AWS), ein Programm, das seinen extrem hohen Wissensstandard in Bezug auf die funktionalen und technischen Aspekte der AWS-Cloud-Migration für SAP-Lösungen widerspiegelt. – LTI brachte Canvas, eine integrierte Plattform, in Partnerschaft mit Microsoft auf den Markt, die verschiedene Prozesse, Tools und Methoden zusammenführt, um Technologie und Geschäftsergebnisse für Teams voranzutreiben, die in einer verteilten Umgebung arbeiten. – LTI führte SafeRadius ein, eine DSGVO-konforme Anwendung für die Rückkehr an den Arbeitsplatz, um das Wohlergehen der Mitarbeiterschaft zu gewährleisten und die betriebliche Effizienz zu steigern, wenn die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. – LTI wurde als eine der Top-5-IT-Marken in Indien und darüber hinaus als eine der Top-100-Marken des Landes gemäß dem Bericht “India 100 2020” von Brand Finance anerkannt, einem unabhängigen Beratungsunternehmen für Markenbewertung. – LTI ist Unterzeichner der UN Women–s Empowerment Principles (WEPs) und hat damit sein Engagement für geschlechtergerechte Geschäftspraktiken und die Schaffung von Chancengleichheit am Arbeitsplatz und in Gemeinden weltweit bewiesen.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 400 Kunden zum Erfolg in unserer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden noch einen Schritt weiter und beschleunigten ihre digitale Transformation mit der LTI-Mosaic-Plattform, die ihre mobilen, sozialen, Analyse-, IoT- und Cloud-Reisen ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt dank ihres einzigartigen Erbes über unübertroffenes Know-how in der Praxis, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag versetzt das Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unsere Kunden in die Lage, die Effektivität ihrer Geschäfts- und Technologieabläufe zu verbessern und ihren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären Mehrwert zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lntinfotech.com/ , oder folgen Sie uns auf @LTI_Global.

