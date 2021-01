LTI und IBM wollen weltweite Zusammenarbeit erweitern, um Digital-Transformation von Unternehmen mit offener Hybrid-Cloud zu beschleunigen

– LTI und IBM planen die Einrichtung eines Kompetenzzentrums zur Integration von Lösungen mit Kunden

Larsen & Toubro Infotech (https://www.lntinfotech.com/investors/) (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, plant die Erweiterung seiner seit mehreren Jahren bestehenden weltweiten Zusammenarbeit mit IBM (https://www.ibm.com/investor/) (NYSE: IBM), um Unternehmen mittels offener, hybrider Clouds bei der Transformation ihrer Abläufe zu unterstützen. Mit dem geplanten Zentrum möchte LTI seine Kunden bei der Migration und Modernisierung von Kerngeschäftsanwendungen mithilfe der offenen Hybrid-Cloud-Plattform von IBM unterstützen, die auf Red Hat OpenShift basiert.

LTI hat branchenreife Lösungen entwickelt, die Hybrid-Cloud-Funktionen von IBM verwenden, darunter „Cloud Pak for Data“ und „Cloud Pak for Automation“, sowie Angebote auf der Grundlage von IBM Watson-Lösungen, um die Kunden bei der Automatisierung, Sicherung und Aktualisierung ihrer Geschäftsprozesse und Anwendungen zu unterstützen. Dazu gehören iDigitalisierung (https://www.lntinfot ech.com/digital-transformation/digital-integration/lti-idigitalization-idz-solut ion/) zur Automatisierung des Workflows und zur Digitalisierung von Unternehmensprozessen, iMaximize (https://www.lntinfotech.com/unlocking-grit/red uce-spend-improve-cash-flow/modernize-your-integration-landscape/#top) zur Modernisierung der Unternehmensintegrationslandschaft mit vorgefertigten Beschleunigern sowie Make-the-Shift (https://www.lntinfotech.com/services/cloud/cloud-native/make-the-shift/) zur Überarbeitung älterer Workloads.

Im Rahmen der Partnerschaft planen LTI und IBM, 2021 ein Kompetenzzentrum in Bengaluru (Indien) einzurichten. Dieses Zentrum wird eine umfassende Suite an IBMs Cloud-, Automatisierungs-, Integrations-, Daten- und Künstliche Intelligenz-Lösungen (KI) anbieten, um Innovationen zu fördern. IBM plant, den LTI-Mitarbeitern Schulungen anzubieten, um den LTI-Kunden Erstellungsworkshops und die Entwicklung von IBM-Lösungen anbieten zu können.

Sudhir Chaturvedi, Präsident für Vertrieb und Mitglied des Vorstands bei LTI , erklärte: „Einige der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf LTI als Partner, wenn es darum geht, ihre Digital- Transformation zu ermöglichen und ihre bestehende Technologie zu modernisieren. Wir bauen unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit IBM aus, um es den Kunden zu ermöglichen, nahtlos in eine hybride Cloud-Umgebung mit erstklassiger Automatisierung und Integration zu wechseln.“

Evaristus Mainsah, Geschäftsführer für die Bereiche Hybrid Cloud und Edge Ecosystem bei IBM , erklärte: „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit LTI auszubauen, um Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Migration und Modernisierung ihrer geschäftskritischen Workloads zu unterstützen, indem wir die gesicherten und offenen Hybrid-Cloud-Lösungen von IBM nutzen. Die umfassenden domainspezifischen Kenntnisse von LTI, gepaart mit den Open-Hybrid Cloud-Angeboten von IBM und den Cloud Pak-Angeboten von Red Hat OpenShift, kann Unternehmen dabei helfen, ihre Digital-Transformation zu beschleunigen.“

LTI ist im Platin-Partnerprogramm von IBM und Teil des Hybrid Cloud-Ökosystems von IBM. Die Ökosysteminitiative von IBM unterstützt Partner aller Art, unabhängig davon, ob sie auf IBM-Technologien und -Plattformen aufbauen, diese warten oder weiterverkaufen, um die Kunden bei der Verwaltung und Modernisierung von Workloads mit Red Hat OpenShift für jede Cloud-Umgebung, einschließlich der öffentlichen IBM-Cloud, zu unterstützen. Red Hat OpenShift ist die branchenweit führende Kubernetes-Plattform für Unternehmen. Die IBM Public Cloud ist die sicherste und offenste öffentliche Cloud der Branche für Unternehmen. Mit ihrer Führungsposition bei der Anwendungssicherheit, den Funktionen für Unternehmen und der Unterstützung von Open-Source-Technologien wurde die IBM Public Cloud dafür konzipiert, Hybrid-Cloud-Funktionen für Unternehmens-Workloads zu differenzieren und zu erweitern.

Die Aussagen zur zukünftigen Ausrichtung und Absicht von IBM können ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden und stellen lediglich Ziele und Vorgaben dar.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer LTI-Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 32.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lntinfotech.com/ oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

Weitere Informationen :

