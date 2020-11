Luftentkeimer speziell für Schulen, Kitas und öffentliche Bereiche ? Gegen Aerosole, Viren und Keime

Die Luftreiniger ?Cursalux S? sind speziell für den Einsatz an Schulen, Kindergärten, Kitas entwickelt und gebaut. Kaum zerstörbare, extrem stabile Gehäuse, platzsparend, sofort und jederzeit einsatzbereit.

Die Umluftgeräte sind mobil und vernichten sämtliche Aerosole, Viren, Keime und Pilze in der Raumluft sofort mit 99,9%iger Sicherheit.

CURSALUX bietet Geräte für Raumgrößen von 50m? ? 200m? pro Gerät.

Sämtliche Viren, Aerosole, Keime, Pilze und Hefen werden durch sicher gekapseltes UVC Licht zu 99,9% vernichtet.

UVC Licht ist Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes und wir seit mehren

Jahrzehnten bereits erfolgreich in der Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser,

Medizintechnik, uvm. eingesetzt.

Durch Abschirmung innerhalb der Luftentkeimer ist eine problemlose Verwendung in den Geräten möglich.

Damit eignen sie sich für Innenräume mit unzureichender Lüftung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Schulen, Kitas, Universitäten, Büros, Hotels, Restaurants, Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios.

Für die aktuelle Corona-Pandemie und in Zukunft

Die Corona-Pandemie stellt Schulen und Kitas vor erhebliche, nie gekannte Herausforderungen. Stoßlüften reduziert die Aerosol-Konzentration nicht in dem Maße, wie es zu sicherer Raumluft nötig wäre und, kann in der kommenden kalten Jahreszeit nicht konsequent durchgeführt werden.

Schnelle, sichere und effiziente Lösungen sind erforderlich, die den normalen Regelbetrieb unserer Bildungseinrichtungen in den kommenden Monaten sicherstellen und ermöglichen.

?UVC Luftreiniger sind zur sicheren und schnellen Entkeimung der Luft sicher die Beste Wahl. Geringe Betriebskosten, keine aufwändigen Filtersysteme, hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Luftentkeimer von CURSALUX wurden zudem speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt und sind dementsprechend stabil,? erklärt Mildred Hong, Entwicklungsleiterin UVC Devices.

Cursa UG entwickelt seit 2018 Produkte für die Desinfektion von Oberflächen und zur

Reinigung der Luft von sämtlichen Keimen. Die Geräte werden unter dem Namen CURSALUX vertrieben. Entwicklung und Produktion erfolgen in Deutschland. Das Essener Unternehmen unterhält Vertriebs- und Servicebüros in München und Berlin.

Cursa UG ? 100% UVC ? 99,9% Desinfektion www.cursalux.de

Cursa UG (hb)

Weidkamp 180

D ? 45356 Essen

Tel.: (49) 201 858934600

Fax: (49) 201 858934609 Email.: info@cursa.de

www.cursalux.de