Lukas Podolski eröffnet Fussballhalle in Köln

.

360? Erlebnis FÜR GROSS UND KLEIN

7 PLÄTZE, AUF ÜBER 5.100M?: Mit 5 Kunstrasenplätzen, zwei Multifunktionsplätzen für Futsal, Basketball und Rollstuhlsport, Panna Cage und E-Gaming Area hält Poldis zweites Wohnzimmer für Sportler jeden Alters etwas bereit. Die einzelnen Plätze stehen täglich bis 24 Uhr zur Verfügung und sind online über das Buchungstool der Website, telefonisch oder vor Ort buchbar. Pünktlich zu den Sommerferien bietet die STRASSENKICKER BASE Fußballcamps für Kinder und Jugendliche an. Die Anmeldung erfolgt über die Website.

?Eine eigene Fußballhalle ist schon lange mein Traum. Jetzt bin ich stolz darauf in meiner Heimatstadt Ko?ln eine einzigartige Halle gebaut zu haben. Ich kann es kaum erwarten hier demna?chst selber Vollgas zu geben!? – Lukas Podolski

Abseits des Spielfeldrandes bietet die Halle eine autarke Veranstaltungsfläche mit abtrennbaren Räumlichkeiten für Eventmöglichkeiten wie Public Viewing, Konferenzen, Messen, Firmenfeiern, Mitarbeiter Events und -versammlungen, Workshops, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und individuellen Events von Privatpersonen über Vereine bis hin zu Unternehmen.

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN

NACHSPIELZEIT IN DER SPORTSBAR: Auch neben dem Platz sollen sich die Spieler wie in Poldis Wohnzimmer fühlen. Die Sports Bar ist der perfekte Ort, um zum Mittagessen oder abends zur Live-Übertragung des Lieblingsvereins in die Verlängerung zu gehen. Um die 360? Bespielung komplett zu machen, gibt es im angrenzenden Strassenkicker Shop Podolskis neusten Streetwear Look zum Anziehen ? cool, ehrlich, authentisch.

DIE PARTNERSCHAFT BEKOMMT EIN ZUHAUSE

Der Star-Stürmer Lukas Podolski ist seit Januar 2019 Global Brand Ambassador für Rakuten mit Fokus auf Deutschland. Die Kooperation erstreckt sich auf zahlreiche Felder: Vom Rakuten-Onlinemarktplatz für Lukas Podolskis Fashionlabel Strassenkicker, der Fanbase auf der Plattform des Messaging Dienstes Rakuten Viber über die Unterstützung der Lukas Podolski Stiftung bis hin zum Bereich ?Digitalisierung und Innovation für Fans.?

Bereits im Jahr 2019 war Lukas das Gesicht mehrerer Kampagnen, darunter des Charity Sales, der zum Zeitpunkt des internationalen Black Friday stattgefunden hat und in dessen Rahmen Rakuten 100.000 Euro an die Lukas Podolski Stiftung gespendet hat. Als Vorstandsvorsitzender der 2010 gegründeten Stiftung engagiert sich Podolski für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, um ihnen durch zahlreiche Sport- und Bildungsprojekte eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Rakuten steht im Japanischen für Optimismus und den Glauben an eine bessere Zukunft für alle.

?Uns ist es als Unternehmen wichtig, soziale Verantwortung für diese und kommende Generationen zu übernehmen. Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht an, insbesondere Kindern und Jugendlichen den Weg zu ebnen und Türen zu öffnen ? gemeinsam mit unserem Partner Lukas haben wir hier eine einzigartige Gelegenheit dazu. Wir freuen uns umso mehr, mit der Strassenkicker Base unserer Partnerschaft ein Zuhause zu geben?, sagt Rakutens Geschäftsführer Guido Schulz über die Eröffnung der Strassenkicker Base.

RAKUTEN AREA

Neben der Partnerschaft mit Lukas Podolski, war Rakuten auch maßgeblich an der Implementierung des Registrierungs- und Reservierungssystems für die Strassenkicker Base beauftragt. Mit einer Rakuten-ID, die gleichzeitig Zugang zur vielfältigen Rakuten-Welt aus Shopping, Video-on-Demand und Messaging ist, können künftig die Fußballplätze in der Halle gebucht werden. Zudem gibt es in der Strassenkicker Base eine Rakuten Area, wo sich Besucher spielerisch mit der Marke Rakuten auseinandersetzen können. Dort stehen ihnen zahlreiche Aktivitäten wie Kicker- und Airhockey zur Verfügung sowie interaktive Screens, die den Besuchern Rakuten Services, wie den Online-Marktplatz und das Streaming-Angebot Rakuten TV näherbringen.

Die E-Commerce-Plattform Rakuten ist einer der führenden deutschen Marktplätze mit angeschlossenem Shopsystem und bietet eine vielfältige und ständig wachsende Produktpalette. Besucher von www.rakuten.de haben momentan die Möglichkeit, unter mehr als 21 Millionen Produkten von über 5.500 aktiven Händlern in ganz Deutschland zu wählen. Die Komplettlösung eignet sich für E-Commerce-Einsteiger oder als leistungsstarker Vertriebskanal für bestehende Onlineshops sowie als Multichannel-Lösung für den stationären Einzelhandel. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://infos.rakuten.de/