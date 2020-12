Luxuswohnen schon ab 349 Euro im Monat ? wie geht das? belvona macht es vor

Bezahlbarer Luxus: wie belvona es schafft, höchste Wohnqualität & bezahlbares Wohnen zu vereinen

Mit dem Konzept ?Luxus bezahlbar? ist belvona in diesem Jahr auf dem Wohnungsmarkt gestartet. Das Unternehmen verfolgt damit eine ganz eigene Strategie, die sich an einer einzigen, wichtigen Kennzahl orientiert: 100% Mieterzufriedenheit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich das Unternehmen entschieden, nicht durch hohe Margen und horrende Preise die ohnehin schon prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter zu befeuern, sondern mit gezielten Investitionen Luxuswohnungen zu Durchschnittspreisen zu realisieren. Eine Luxus Wohnung mit erstklassiger Ausstattung ist bei belvona tatsächlich schon ab 349 Euro Kaltmiete im Monat zu haben. Aber wie genau ist das möglich?

Drei Faktoren sind entscheidend für den Erfolg des Konzeptes vom bezahlbaren Luxus: fundierte wohnwirtschaftliche Kompetenz, ausgeklügelte standardisierte Prozesse und nicht zuletzt der Ansporn, auch Mieterinnen und Mietern mit kleinerem Budget bestmögliche Wohnqualität zu bieten. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen zahlreiche Standorte in ganz Deutschland übernommen und das belvona Team setzt sich aus erfahrenen Spezialisten zusammen. Diese Expertise kommt nicht nur täglich für das Wohl der Mieterinnen und Mieter zum Einsatz, sondern war auch für die Planung des Konzeptes ?Luxus bezahlbar? essenziell.

So sieht Luxus Wohnen 2020 aus ? bezahlbar und mit einem Vermieter, der sich kümmert

Indem Materialien und Prozesse optimal aufeinander abgestimmt wurden, realisiert das Unternehmen echten Luxus, ohne dass am Ende eine unbezahlbare Wohnung entsteht. Edler Natursteinboden in Marmoroptik in Flur und Küche, großflächiger weißer Marmor im Bad, erstklassiger Boden im Fischgrät-Muster in den Wohnräumen und hochwertige Kassettentüren und Zargen ? das alles entspricht höchsten Ansprüchen an eine moderne, schöne Wohnumgebung und ist bei belvona zu auf dem Markt unschlagbaren Preisen erhältlich.

Verantwortlich für den günstigen Preis ist schließlich aber auch die Philosophie des Unternehmens. Auf große Margen wird hier verzichtet. Reiner Gewinn ist nicht das Ziel, vielmehr geht es um Werte, die in der heutigen Wohnungswirtschaft vergessen scheinen: Zufriedenheit, Nahbarkeit und ein gutes Verhältnis zwischen Vermieter und Bewohnern. Verantwortlich für den Erfolg von belvona sind eben nicht nur Kompetenz und die gut durchdachte Prozessstandardisierung, sondern auch der Wille dazu, nicht wie so viele andere Wohnungsunternehmen allein ans Geld, sondern vor allem an die Mieterinnen und Mieter zu denken. Das Bewusstsein über die eigene Verantwortung als Vermieter bestimmt nicht nur den umfassenden Service von belvona, sondern ist auch der Grund dafür, dass 349 Euro Kaltmiete monatlich für eine echte Luxuswohnung hier keinen Einzelfall, sondern den Standard darstellt.