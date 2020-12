M-Files schneidet im Critical Capabilities Report for Content Services Platforms 2020 von Gartner hervorragend ab

M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Analystenreport ?Critical Capabilities for Content Services Platforms 2020? von Gartner sehr positiv bewertet wurde. Der Report ergänzt den Gartner Magic Quadrant für Content Services Platforms, in dem M-Files als Visionär positioniert ist.

Der Report bietet Anwenderorganisationen wichtige Analysen und Erkenntnisse über die Leistungen einzelner Hersteller und Produkte für Content Services. Er untersucht die Eignung der Angebote von 18 Anbietern für verschiedene Anwendungsfälle. Die Anbieter werden auch danach bewertet, wie gut ihre Lösung diese Anwendungsfälle unterstützt.

Laut Gartner ist der Markt für Content-Services-Plattformen sehr ausgereift, aber die Anbieter unterscheiden sich deutlich in der Art und Weise, wie sie intelligente Funktionen einsetzen, wie ihr Ansatz zur Föderation aussieht und welche vorgefertigten Content-Services-Anwendungen sie bereitstellen.

M-Files erhielt die höchste Bewertung aller Anbieter in der Anwendungsfall-Kategorie Content Services Platform Consolidation. So benennt Gartner den Anwendungsfall zur ?Modernisierung der Infrastruktur, Kostenreduzierung und Bereitstellung einer serviceorientierten Strategie für Content zur Konsolidierung von Legacy-Systemen und redundanten Anwendungen. In dieser Kategorie unterscheiden sich die Hersteller vor allem in der plattformübergreifenden Orchestrierung und der Breite der Unterstützung für vertikale und horizontale Geschäftsprozesse.?

Gartner definiert Föderation als ?die Fähigkeit, Content Services wie Security, Suche und Records Management über vorgefertigte Konnektoren auf externe Content-Systeme auszuweiten und Content-Objekte an ihrem Speicherort zu verwalten?.

?Gartner bewertet unsere Funktionen zur Föderation als Best-in-Class und honoriert unsere kontinuierliche Folge von Innovationen in diesem Bereich. Wir sehen dies als Bestätigung dafür, dass wir mit unserem modernen, intelligenten Ansatz auf einzigartige Weise in der Lage sind, Unternehmen bei der Bewältigung der wichtigsten heutigen Herausforderungen im Informationsmanagement zu unterstützen?, so Antti Nivala, CEO von M-Files. ?Die Auszeichnung in den Berichten ?Magic Quadrant? und ?Critical Capabilities? von Gartner bestätigt unseren visionären Ansatz, die Unternehmen zukunftssicher zu machen, indem wir einen nahtlosen Zugriff auf alle Dokumente und Informationen bei gleichzeitiger Minimierung von Risiko gewährleisten.?

M-Files wurde für seine besonderen Leistungen in fünf Kategorien ausgezeichnet, darunter Digital Business Transformation, Cloud Office Content Services, Content Services Platform Consolidation, Information Governance und Content And Process Automation.

Als Reaktion auf COVID-19 müssen Unternehmen die Produktivität ihrer Wissensarbeiter beim Übergang zu flexiblen Remote-Arbeitsplätzen sicherstellen. Die metadatengesteuerte, ordnerlose Struktur von M-Files ermöglicht es den Mitarbeitern, Inhalte intelligent zu verknüpfen, komplexe Workflows abzuarbeiten und Datensilos zu beseitigen, indem Informationen über alle Repositories hinweg vereinheitlicht werden. Darüber hinaus lässt sich M-Files nahtlos in führende Plattformen für den Modern Workplace wie Microsoft 365, Salesforce und Google Workspace einbetten und bietet so Zugriff auf Dokumente und Informationen in den bevorzugten Anwendungen des Benutzers.

Ein kostenloses Exemplar des Report 2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms kann hier angefordert werden: https://go.m-files.com/2020-Gartner-Magic-Quadrant-CSP-Post-Release-DE.html

Mehr Informationen zu den intelligenten Lösungen zum Informationsmanagement von M-Files:

http://bit.ly/m-files-informationsmanagement

Alle Zitate aus Gartner, ?2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms? und ?Critical Capabilities for Content Services Platforms?, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, 17. November 2020.

M-Files bietet eine Softwareplattform der nächsten Generation für intelligentes Informationsmanagement. Sie verbessert die Performance von Unternehmen und Organisationen deutlich, indem sie den Menschen hilft, Informationen effektiver zu finden und zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Content-Management-Systemen (ECM) oder anderen Content-Services-Plattformen vereinheitlicht M-Files Systeme, Daten und Inhalte in der gesamten Organisation, ohne bestehende Systeme und Prozesse zu stören oder eine Datenmigration zu erfordern. Unter Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bricht M-Files mit dem Intelligent Metadata Layer bestehende Informationssilos auf, indem es den Nutzern den Zugriff und die Nutzung von Informationen im gewünschten Kontext erlaubt. Dabei können sich die Informationen in beliebigen Systemen, Repositories oder anderen Datenquellen befinden, einschließlich Netzwerkordnern, SharePoint, File-Sharing-Diensten, ECM-Systemen, CRM-Systemen, ERP-Systemen und anderen Geschäftsanwendungen und Ablagen. Tausende von Organisationen in über 100 Ländern – wie beispielsweise NBC Universal, OMV, Rovio, SAS Institute und thyssenkrupp – nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Informationen und Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com. M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.