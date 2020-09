Möge die Macht mit dir sein: Die Saga des galaktischen Service Desks

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis?

Die Galaxis wird von Unruhen erschüttert. Auslöser ist die Dunkle Bedrohung durch verheerende Incidents. Eine beunruhigende Kette von Ereignissen droht, die Macht des IT-Service Managements aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zur Errettung der Galaxis entsendet der hohe Rat der Jedi einen seiner mächtigsten Jedi-Meister: D-Con Sult. Er soll einen neuen Jedi-Ritter ausbilden, auserwählt aus dem Volk des Planeten Service Desk. Nur er, heißt es, könne der bedrohten Galaxis die Freiheit wiedergeben und die Macht ins Gleichgewicht bringen.

Mit der Hilfe seines Meisters soll der junge Padawan die Macht des IT-Service Managements nutzen lernen, um im Kampf gegen die Bedrohung zu bestehen. Um den Padawan vor der Dunklen Seite der Macht zu bewahren, unterweist ihn der Jedi-Meister in seiner ersten Lektion: ?Furcht ist der Pfad zur Dunklen Seite. Frieden durch Servity du finden wirst.? Der Pfad zur hellen Seite der Macht führe ihn über die Beherrschung seiner Gefühle. Der junge Padawan soll im Kampf gegen die Unruhen deshalb auf die Stärke seiner Ausrüstung vertrauen.

Auf seinem Weg zum Jedi-Ritter wird der junge Padawan in Servity unterrichtet: Eine elegante Waffe aus zivilisierten Tagen, nicht so plump und ungenau wie Feuerwaffen. Blau leuchtend durch die mächtigen Kyberkristalle, die sein Herzstück bilden. Mithilfe von Servity erlernt der Padawan, die traditionellen Kampfkünste der Jedi ? das Incident Management, das Problem Management und das Change Management ? sicher anzuwenden. Durch die Lehrzeit bei D-Con Sult und ausgestattet mit Servity wird der Auserwählte wahrhaftig zum Jedi. Meister D-Con Sult beendet die Ausbildung mit seiner wertvollsten Weisheit: ?Richtig erfassen und kategorisieren du musst. Nur so planen und priorisieren du kannst.?

Durch den neuen Jedi erfüllt sich die Prophezeiung: Als Machtnutzer gelingt es ihm, auf seiner Mission gegen die Dunkle Bedrohung durch verheerende Incidents zu bestehen. Seite an Seite mit seinem Meister D-Con Sult werden durch ihn die Unruhen im Service Desk aufgelöst und die Macht des IT-Service Managements ins Gleichgewicht gebracht. Seit diesem Tag ist der Frieden in der Galaxis wiederhergestellt.

Möge die Macht auch mit dir sein!

Die DCON Software & Service AG ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen für Enterprise Service Management. Mehr als 25 Jahre Erfahrung und die Expertise der über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das Unternehmen zu einem kompetenten Ansprechpartner für namhafte Kunden wie Daimler, BWI und Unisys. DCON verfügt über drei Standorte: Kaiserslautern, Stuttgart und Bremen.

Die Beratungsleistungen im Enterprise Service Management, Output Management und die Software Servity ermöglichen es Unternehmen, die Prozesse ihrer Service-Organisation zu automatisieren und zu managen. Die DCON Beraterinnen und Berater übertragen Best Practice Frameworks wie ITIL in die Praxis des Enterprise Service Managements.

Bei DCON hat Mitarbeiterzufriedenheit einen hohen Stellenwert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in einer positiven Atmosphäre, die sich durch gegenseitige Wertschätzung, eine gelebte Open-Door-Policy und firmenweites Du auszeichnet. Das Unternehmen bietet ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristige berufliche Perspektiven. Es trägt die Auszeichnungen “Top Company” und “Open Company” des Arbeitgeberbewertungsportals kununu.