Möglichmacher starten neue Employer Branding-Kampagne.

Mit einer ungewöhnlichen Employer Branding-Kampagne spricht die Brancheninitiative ?Die Möglichmacher ? Facility Management? alle an, die sich für Technik interessieren ? am Ball und im Gebäude. Unter dem Motto ?FM2021 ? Wir brauchen mehr Techniker*innen? zeigen Plakatmotive und Spots, was Gebäudetechnikerinnen und -techniker am Ball können.

Hinter dem augenzwinkernden Kampagnenansatz stecken ernsthafte Herausforderungen. Deutschland braucht in der Tat mehr Techniker*innen. Noch immer wissen zu wenige Schulabgänger*innen, Nachwuchs- und Fachkräfte, dass Facility Management als Hightech-Branche spannende berufliche Herausforderungen in Bereichen wie Smart Building, Remote Monitoring oder Klimaschutz bietet. Hier soll die Kampagne neugierig machen und erste Kontaktpunkte schaffen.

Als Darsteller*innen konnten ?Die Möglichmacher? drei der besten Freestyle-Kicker*innen Deutschlands ins Team holen. Dana Embacher, Florian Halimi und Kevin Kück ? die teilweise auch im Vorprogramm der UEFA EURO 2020 auftreten ? zauberten für die Motive und Spots inmitten realer Gebäudetechnik im ?Sqaire?-Komplex in Frankfurt.

Die Botschaften der Kampagne werden von Anfang Juni bis Ende Juli vor allem in digitalen Kanälen zu sehen sein, aber auch Out-of-home. So gehen während des Turniers mobile Großflächen auf Truck-Tour durch ganz Deutschland und machen Station an den Standorten der 12 ?Möglichmacher?-Mitgliedsunternehmen. Auf der Landing Page fm2021.de erhalten Interessierte nähere Informationen und die Möglichkeit, das Gespräch mit ihren potenziellen neuen Teams aufzunehmen.

Über die Initiative:

?Die Möglichmacher ? Facility Management??ist eine Initiative von 12 führenden FM-Anbietern, getragen von GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V. Ziel ist es, das Image von FM in der Öffentlichkeit zu stärken sowie Nachwuchskräfte und qualifiziertes Fachpersonal für eine Karriere im Facility Management zu gewinnen.

Die 12 beteiligten Unternehmen beschäftigen insgesamt mehr als 175.000 Mitarbeiter und erzielen am deutschen Markt einen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro.

Download-Link: Spots Fußball-Freestyler:

https://we.tl/t-EFMJYKRBrF