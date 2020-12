Müller-Online-Shop mit neuem Feature: novomind implementiert Home Delivery Service

Handelsunternehmen aus Drogeriemarkt-Segment setzt auf Software novomind iSHOP / Checkout-Redesign in Rekordzeit / Kombinierbarer Warenkorb für Home Delivery Service und Click&Collect?

Online bestellen, nach Hause liefern lassen ? das geht ab sofort deutschlandweit auch im Web-Shop von Müller unter www.mueller.de. Die Implementierung des neuen Home Delivery Services neben Click&Collect im Online-Shop des Drogeriemarkt-Handelsriesen hat der Hamburger Software-Entwickler novomind AG vorgenommen. Die Müller Handels GmbH & Co. KG mit Sitz in Ulm setzt bereits seit 2018 auf die Shop-Software novomind iSHOP.

Mit dem neuen Home-Delivery-Angebot baut Müller die Online-Shopping-Services für Kunden weiter aus. Das Handelsunternehmen schafft mit der Waren-Lieferung bis an die Haustür ein Angebot, das in Pandemie-Zeiten zur Reduzierung von direkten Kontakten beiträgt. 7.000 Topartikel aus den Bereichen Spielwaren und Parfümerie können im Müller-Online-Shop ab sofort nach Hause bestellt werden. Für die technische Implementierung war ein Re-Design des Checkouts notwendig, der jetzt einen kombinierbaren Warenkorb aus Click&Collect und dem Home Delivery Service unterstützt. In einer Projektlaufzeit von nur vier Monaten hat novomind gemeinsam mit dem Implementierungspartner creativestyle die technische Umsetzung durchgeführt. So konnte der neue Müller-Service pünktlich zum Weihnachtsgeschäft starten. Mit Erfolg: Gleich am ersten Tag gingen viele Bestellungen ein.

Neben dem neuen Lieferdienst bis an die Haustür können Müller-Kunden über Click&Collect aktuell 85.000 Artikel in die rund 650 Filialen bestellen und dort selbst abholen. ?Die gute Zusammenarbeit mit dem Müller-Team und den weiteren Projekt-Partnern war gerade auch vor dem Corona-Hintergrund sehr fokussiert und zielorientiert. Perfektes Teamwork hat die sehr schnelle Implementierung des neuen Features im Online-Shop ermöglicht. Wir freuen uns auf die Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte?, erklärt Stan Carstensen, COO Customer Solutions bei novomind.

Über Müller Handels GmbH & Co. KG.

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 950 Auszubildende. Seit Juni letzten Jahres ist neben dem Firmengründer Erwin Müller der Handelsexperte Dr. Günther Helm in die Geschäftsführung eingetreten, der den Generationenwechsel bei Müller vorantreiben soll. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit und Strümpfe. www.mueller.de

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile eines internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Puma, Görtz, OTTO, Ernsting?s family, EnBW und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.novomind.com