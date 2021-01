München: Die facettenreiche Stadt beim Teambuilding erkunden

München. Ob Marienplatz, den Englischen Garten oder das Hofbräuhaus – in der bayerischen Landeshauptstadt gibt es viel zu entdecken. München beeindruckt mit vielfältigen kulturellen Sehenswürdigkeiten und einzigartiger Atmosphäre. In München ist Geschichte greifbar und Tradition wird großgeschrieben. Aber auch Moderne und Technik ist hier zu finden. Ob an der Universität, den Sportvereinen oder in den Unternehmen zeigt sich Erfolg und Innovation. Damit alles rund läuft und die vielen Firmen so erfolgreich bleiben, ist ein eingespieltes Team grundlegend. Hier kommt Teambuilding ins Spiel.

Teambuilding ist ein Prozess, der aus einer Gruppe ein richtiges Team formt. Beim Teambuilding lernen die Teilnehmer spielerisch, ein Problem gemeinsam anzugehen und zusammen an einer Lösung zu arbeiten. Das hilft bei der Teamentwicklung und fördert den Zusammenhalt sowie die Zusammenarbeit. Findet Teambuilding im Rahmen eines Teamevents statt, kommen zusätzlich Spaß und gute Laune ins Spiel. Denkbar ist hierbei ein Ausflug ins Grüne oder ein kleiner Wettbewerb zwischen den Abteilungen am Firmenstandort. Damit das Teambuilding lange anhält, ist es wichtig, die Teilnehmer langfristig zu motivieren und die Talente der Mitarbeiter zu fördern und immer wieder zu fordern. Dadurch wird das Arbeitsklima nachhaltig verbessert und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Jedoch kann die Organisation eines zielorientierten Teamtags schwierig und nervenaufreibend sein. Daher ist es sinnvoll, eine professionelle Firma für die Ausrichtung und Betreuung des Teambuilding Events zu engagieren.

Teambuilding vom Profi

Mit der Firma CityHunters ist der Erfolg garantiert. Seit über zehn Jahren organisiert das Unternehmen außergewöhnliche Teambuilding Events. Während die Teilnehmer sich auf eine spannende Entdeckungstour durch die Münchner Innenstadt begeben, lösen sie gemeinschaftlich Rätsel und Aufgaben. Denn nur als Team gelingt es den Teilnehmern, vor der gegnerischen Gruppe das Ziel zu erreichen. Die vielseitigen Aufgabenstellungen und das interaktive Spieldesign sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit, in der die Softskills der Arbeitnehmer gefördert und gefordert und gleichzeitig der Kampfgeist geweckt und die Motivation gestärkt werden. „Während die Teilnehmer mit Kompass und Stadtplan München erkunden, lernen sie gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten und sich gegenseitig kennen“, sagt der Geschäftsführer C.-Philipp Steiner. Aber auch Events mit modernster Technik sind mit CityHunters möglich. „Wir haben viele verschiedene Teambuildingmaßnahmen im Portfolio. Besonders beliebt sind unsere Teambuilding-Angebote mit Tablet-PCs“, sagt Steiners Partner Daniel Sekula. „Natürlich stehen das Teambuilding und die Teamentwicklung bei allen Events im Vordergrund. Wir verbinden dieses effektive Teambuilding mit Spaß und Action zu einem unvergesslichen Erlebnis.“

