“Mach neu! Durchstarten auch in der Corona-Krise”

Wie erstelle ich einen Businessplan? Wo kann ich Fördermittel beantragen? Wo finde ich trotz der Pandemie Geschäftspartner? Diese Fragen bewegen Gründer auch und gerade in Zeiten von Corona. Existenzgründer und junge Unternehmen brauchen daher während und nach der Krise gezielte Unterstützung. Viele von ihnen müssen ihr Geschäftsmodell anpassen, Prozesse optimieren und digitalisieren, Kapazitäten wiederherstellen oder die finanzielle Lage stabilisieren. Dabei können Gründerinnen und Gründer auf die kompetente Unterstützung der IHK-Experten vertrauen. Als neutrale, erste Ansprechpartner helfen ihnen die Fachleute im IHK-Gründerzentrum bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit Finanzierungspartnern, bei der Beantragung von Fördermitteln, bei der Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln sowie bei grundlegenden Themen wie Digitalisierung, Marketing oder Steuern.

Im Rahmen ihrer bundesweiten Aktionswoche ?Mach neu! Durchstarten auch in der Corona-Krise” bieten rund 30 von insgesamt 79 IHKs in dieser Woche (16. bis zum 20. November) Antworten auf die vielfach gestellten Fragen und haben dazu eigens ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot zusammengestellt. Das Spektrum reicht vom Beratungstag über Webinare und virtuelle Gründungs-Camps bis zur Prämierung der besten Businesspläne. Mit dabei ist auch die IHK Saarland, die am 18. November einen Seminartag für Existenzgründer als Webinar anbietet. Einen Tag zuvor werden bereits die Gewinner des Businessplanwettbewerbs 1, 2, 3 GO im virtuellen Rahmen ausgezeichnet, mit dem Gründerinnen und Gründer ermutigt werden sollen, innovative Ideen zu entwickeln, sie zu tragfähigen Businessplänen auszuarbeiten und diese auch umzusetzen.

Weitere Informationen zur Aktionswoche und Anmeldung zum entgeltpflichtigen Seminartag für Existenzgründer: thomas.pitz@saarland.ihk.de sowie unter www.saarland.ihk.de (Kennzahl: 15.14842)