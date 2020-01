macmon NAC smart – lukrative Netzwerksicherheit für den Mittelstand

Die im September gestartete Vertriebsinitiative für IT-Reseller ist erfolgreich gestartet. Mit macmon NAC smart bietet die macmon secure GmbH dem Channel eine interessante Network-Access-Control-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten ist, und mit der sich kurzfristig Umsätze realisieren lassen. Die Besonderheit dabei – auch Reseller ohne Registrierung oder Zertifizierung können die Lösung direkt von den Distributoren Infinigate und Nuvias beziehen. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 48 Stunden und die Installation wird bequem und auf Wunsch über einen Remote-Support direkt beim Kunden realisiert.

Damit bedient macmon secure eine wichtige Marktnische mit hohem Umsatzpotential im Mittelstand. Auch vermeintlich kleinere IT-Netzwerke stehen vor großen Herausforderungen, jedoch ist die Zeit für IT-Sicherheit in KMUs meist knapp. Jeder Mitarbeiter soll bequem Zugriff auf seine Ressourcen haben und eigene Geräte betreiben, externe Kollegen müssen effizient und sicher arbeiten können. Eine Viel-zahl an Geräten, Gästen und Dienstleistern verbinden sich täglich mit dem Firmen-Netzwerk. Dabei den Überblick und die Kontrolle aller Zugriffe zu meistern, ist schnell eine umfassende Aufgabe ? die Lösung macmon NAC smart spart hier eine Menge Zeit, sichert das komplette Netzwerk vor unberechtig-ten Zugriffen und lässt Unternehmen fokussiert ihr Kerngeschäft betreiben. Die langjährigen Erfahrungen im Großkundensegment bei der macmon secure GmbH haben gezeigt, dass nahezu identische Bedürfnisse auch bei Unternehmen im Mittelstand bestehen, jedoch die Kosten, Größe und vermeintliche Komplexität eines NAC-Projekts bisher oft eine Hürde darstellten. Das gab den Impuls für eine neue und vor allem einfache Variante speziell für mittelständische Unternehmen, die genau diese Bedürfnisse ideal abdeckt.

macmon NAC smart gibt es daher für bis zu 150 oder 250 Endgeräte und immer mit einer festen Laufzeit von drei Jahren in einem bereits komplett individuell auf den Kunden fertig zugeschnittenem Paket. Das macht die Kosten überschaubar und die Implementierung ist komplett in nur vier Stunden erledigt. Dadurch bietet sich auch ein interessanter Vertriebsansatz für IT-Reseller die ihr Portfolio ideal erweitern können, ohne zusätzliche Aufwände für Trainings oder Zertifizierungen zu haben. Dank der hohen Integrationsfähigkeit bietet macmon NAC unter anderem viele Möglichkeiten zur aktiven Einbindung von Firewall-, Antiviren- und SIEM-Lösungen, was wiederum Cross-Selling Poten-ziale eröffnet.

Dazu Eric Bauer, RS Gesellschaft für Informationstechnik mbH & Co. KG: ?Mit macmon NAC smart konnten wir schon mehrere neue Kunden gewinnen. Dieses Paket kommt sehr gut an, da es vor allem im KMU-Umfeld viel Bedarf, aber bisher kaum Angebote gab.?

macmon NAC smart erhält mittlerweile auch international starken Zuspruch. IREO, als einer der führenden Software-Distributoren Spaniens, oder der Distributionspartner BLUDIS in Italien, haben das Programm bereits erfolgreich gestartet.

Dazu Christian Bücker, Geschäftsführer, macmon secure GmbH: ?Unser Angebot wird in DACH bereits sehr gut aufgenommen und umgesetzt. Wir bieten unseren Channel Partnern – und ebenso nicht-registrierten IT-Systemhäusern – jetzt ein tolles Paket um das wichtige Thema Netzwerksicherheit bei kleineren Unternehmen zu adressieren. Diesen Erfolg werden wir weiter ausbauen. Nach Spanien, Portugal und Italien bereiten wir beispielsweise gezielte Marketing-Aktionen mit unseren Partnern in Bulgarien vor. Die jeweilige Strategie für unsere führende NAC-Lösung ist in jedem Markt sehr unter-schiedlich und daher gehen wir gezielt und individuell vor. Für 2020 erwarten wir im Segment NAC, vor allem im Mittelstand, ein signifikantes Wachstum.?

Weitere Informationen:

https://www.macmon.eu/nac-smart-partner/

Twitter: twitter.com/macmon_nac

YouTube: www.youtube.com/user/macmonsecure

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/macmon-secure-gmbh