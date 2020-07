macmon secure GmbH implementiert neue Skalierbarkeitsfunktionen bei AEB Softwareentwickler

Die Firma AEB SE aus Stuttgart entwickelt Software für Außenhandel und Logistik um weltweit Unternehmen in der Prozessoptimierung und Effektivität zu unterstützen und neue Potentiale zu erschließen. Innerhalb von 40 Jahren seit der Gründung 1979 ist AEB auf über 500 Mitarbeiter mit über 5.000 Kunden gewachsen. An 16 Standorten in 10 Ländern werden die Kunden direkt in ihren eigenen Märkten betreut.

Die Herausforderungen eines internationalen Softwareherstellers spiegeln sich natürlich auch intensiv in der eigenen Infrastruktur wieder. IT-Mitarbeiter dürften die anspruchsvollsten Anwender sein bezüglich Verfügbarkeit, Flexibilität und Leistung.

Für die Netzwerkzugangskontrolle setzt das Team der internen IT bei AEB bereits seit 2015 auf die deutsche Network Access Control-Lösung macmon NAC.

Dazu Christian Bücker, Geschäftsführer macmon secure GmbH: “Mit der Migration auf die vollständig neu entwickelte macmon Version 5 sind diverse Verbesserungen eingeflossen, die der AEB das tägliche Arbeiten erheblich erleichtern. Da das Unternehmen kontinuierlich gewachsen ist und über viele Standorte in mehreren Ländern verfügt, ist das Projekt insbesondere zum Thema Skalierbarkeit für uns eine spannende Referenz.”

Skalierbarkeit ermöglicht zentrale Administration

Anfang 2019 war vor allem die neue Skalierbarkeitsfunktion in Gesprächen zwischen der macmon secure GmbH und AEB ein interessanter Faktor – wurden doch bis dahin sechs getrennte Server einzeln administriert. Die Administratoren mit Software-Erfahrungen hatten bereits eigenständig Erweiterungen geschaffen, um gewisse Daten zwischen den Servern zu synchronisieren. Die zentrale Verwaltung über einen Master-Server mit fünf weltweit verteilten Slave-Servern bietet nun jedoch eine zentrale Administrationskonsole und damit ein ganz anderes Level als zuvor.

Die AEB International setzt auf den Standard 802.1X zur zertifikatsbasierten Authentifizierung der Endgeräte. In Verbindung mit dem Skalierbarkeitskonzept von macmon NAC agieren nun alle verteilen Server als eigenständige RADIUS-Server, welche über die vollständigen Daten verfügen, um jede notwendige Entscheidung zu treffen und Handlungen auszuführen. Die zentrale Übersicht am Master-Server wiederum erlaubt dem Helpdesk den Zugriff über eine zentrale Stelle und den Administratoren einen konsolidierten Überblick über alle Netzwerkzugänge des gesamten Unternehmens.

Markus Wurdak, IT-Leiter, AEB SE, Stuttgart: “Die spürbare Arbeitserleichterung auf der einen Seite wird begleitet durch neue Möglichkeiten auf der anderen Seite.”

Enge Zusammenarbeit bei Implementierung und Optimierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Wechsel auf die macmon Version 5 war die damit verfügbare umfassende REST API. Die Automatisierung von Prozessen und Workflows ist nicht nur ein Faible der AEB für Logistik und Außenhandel, sondern zeigt sich auch in den eigenen täglichen Aufgaben und Prozessen. So konnte beispielsweise ohne weitere Unterstützung durch die macmon secure GmbH erreicht werden, dass neue Clients mit gültigem Zertifikat automatisiert in die aktuell am wenigsten ausgelastete Endgerätegruppe (mit dem entsprechenden VLAN) verschoben werden.

Christian Bücker fasst zusammen: “Als einer der ersten, und als Softwarehersteller selbst anspruchs-voller Nutzer dieser Option von macmon NAC, konnte das Team der AEB bei der gemeinsamen Einfüh-rung diverse Verbesserungspotentiale aufzeigen. Im Verlauf weniger Monate wurden die gewünschten Anpassungen umgesetzt und ergänzende Optimierungen zur noch besseren Übersicht implementiert.”

