MAG Online 2020: 27. bis 29. November 2020

Die MAG Online, die Community Convention von Fans für Fans, startet ab sofort mit der Ausstelleranmeldung. Um das bestmögliche Spieleergebnis für Alle zu garantieren und einem Wunsch vieler Aussteller nachzukommen, wird die MAG Online auf den 27. bis 29. November 2020 verschoben. Das Konzept allerdings bleibt! Die MAG Online wird digital als interaktives Multiplayer-Event und Live- Event in Erfurt stattfinden!

Zur Vermeidung der Weiterverbreitung des Corona-Virus werden immer noch Großveranstaltungen untersagt. Nur mit strengen behördlichen Auflagen und Hygiene-Vorschriften können Messen, Ausstellungen und Events durchgeführt werden. ?Wir haben ein Hygienekonzept für die Messe Erfurt GmbH erstellt und vom Gesundheitsamt bestätigt bekommen. Unter Beachtung der neuen Thüringer Verordnung sind wir in der Lage ein entsprechendes Hygienekonzept für das Live-Event aus Erfurt zu erstellen und Ende November durchzuführen. Parallel dazu wird unser Partner, die Super Crowd Entertainment GmbH aus Hamburg, ein neues digitales Konzept für die MAG Online aufstellen?, so der Messegeschäftsführer Michael Kynast. ?Gerade unter den gegebenen Umständen, haben wir uns im Team für unsere Online-Besucher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Diese können sich komplett kostenfrei online zuschalten!?

?Wir sind sehr stolz, dass wir weltweit die erste Eventfirma sind, die Online Multiplayer-Messen im Browser anbieten kann. Nachdem unsere Technologie zum ersten Mal während der digitalen gamescom beim Indie Arena Booth Online zum Einsatz kommt, freuen wir uns, das Erlebnis für die MAG Online mit neuen Spielmechaniken weiter zu entwickeln?, erklärt Wolf Lang, Geschäftsführer der Super Crowd Entertainment GmbH. ?Durch die enge Partnerschaft mit der Messe Erfurt GmbH sind wir in der Lage, die MAG Online als Vorzeige-Event zu gestalten und den Ausstellern und unserer treuen Community ein tolles digitales Event zu präsentieren.?

An drei Tagen wird die MAG als Live-Event aus Erfurt und als Online-Community-Event von Fans für Fans stattfinden. Games, Cosplay, Anime, Manga und asiatische Popkultur können wieder gefeiert werden. An den virtuellen Messeständen können Aussteller ihre neuesten Produkte präsentieren sowie von exklusiven Möglichkeiten wie beispielsweise Sales-Events profitieren. Der Besucher kann sich mit den Ausstellern virtuell austauschen und ins Gespräch kommen. Darüber hinaus können die Besucher über die digitale Messe laufen und sich Streaming-Shows anschauen. Mittels Chatfunktion ist ein individueller Austausch jederzeit möglich.

Ab sofort können sich Aussteller unter www.mag-con.de anmelden. Es gilt nichts zu verpassen auf der digitalen MAG-Online. Schnell sein lohnt sich!

Ein erster Trailer zur MAG Online findet sich hier: https://youtu.be/56lXIoL8lls?t=142?

Über die MAG

Die MAG ist die Community-Convention – von Fans für Fans. Bei uns dreht sich alles um Games, Cosplay, Anime, Manga und asiatische Popkultur. Die MAG wurde bereits in ihrem Premieren-Jahr zur zweitbeliebtesten Convention in Deutschland gekürt und zählte 10.000 begeisterte Besucher in Erfurt. 2019 verwandelten dann über 13.000 Besucher die Messe Erfurt in ein farbenfrohes Fest auf über 16.000 Quadratmetern und kehrt vom 27. ? 29. November 2020 nun als digitales Multiplayer-Event zurück.

Über Super Crowd Entertainment?

Super Crowd Entertainment organisiert den jährlichen Indie Arena Booth, den derzeit größten unabhängigen Entwicklerstand für Videospiele der Welt, der 2019 als ?Bester Stand? mit dem offiziellen gamescom-Award ausgezeichnet wurde. Das Team des Indie Arena Booth wird von Valentina Birke geleitet, einer Branchenveteranin und langjährigen Organisatorin des PLAY – Creative Gaming Festival. Super Crowd Entertainment wurde von über 20 unabhängigen Branchenjuroren bei der Auswahl des Showcase-Auftritts 2019 unterstützt. Super Crowd Entertainment organisiert in Zusammenarbeit mit der Messe Erfurt auch die Community-Messe MAG, die im vergangenen Oktober in Erfurt mit 13.000 Besuchern einen neuen Rekord aufstellte.

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt und Online, 27. ? 29. November 2020

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070m? überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m? Freigelände in der Messe Erfurt statt.