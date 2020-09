MAG Silver schliesst erfolgreich 50 Mio. USD ATM Finanzierung ab

MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (“MAG Silver” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass das zuvor angekündigte Aktienprogramm in Höhe von 50 Millionen US-Dollar (das “ATM-Programm”) abgeschlossen wurde (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2020). Seit dem 30. Juni 2020 verkaufte und emittierte MAG Silver im Rahmen des ATM-Programms 3.092.783 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 16,16 US-Dollar pro Aktie für einen Brutto- und Nettoerlös von 50 Millionen US-Dollar bzw. 48,625 Millionen US-Dollar. Im Rahmen dieses ATM-Programms gibt es keine weitere verbleibende Verfügbarkeit.

Im Rahmen des ATM-Programms war es MAG Silver gestattet, Stammaktien im Gesamtwert von bis zu 50 Millionen US-Dollar aus dem eigenen Bestand zu den vorherrschenden Marktpreisen über die NYSE American oder einen anderen Marktplatz, an dem die Stammaktien in den Vereinigten Staaten gelistet, notiert oder anderweitig gehandelt werden, an die Öffentlichkeit zu bringen. Das Volumen und der Zeitpunkt der Ausschüttungen im Rahmen des ATM-Programms wurden nach alleinigem Ermessen von MAG Silver festgelegt, vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Beschränkungen.

MAG Silver beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie zur Finanzierung des Abschlusses der Bauarbeiten am Projekt Juanicipio zu verwenden, während die verbleibenden Mittel zur Finanzierung der weiteren Exploration von Juanicipio und anderen Projekten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

Die Verkaufsvereinbarung im Rahmen des ATM-Programms wurde am 29. Juni 2020 mit Raymond James & Associates (der “Lead Agent”), Canaccord Genuity (zusammen mit dem Lead Agent, den “Selling Agents”), BMO Capital Markets, H.C. Wainwright & Co., Roth Capital Partners und TD Securities (zusammen die “Agents”) geschlossen.

“Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der ATM Finanzierung und MAG ist nun gut positioniert für die letzten Phasen bis zur Fertigstellung des Juanicipio-Projekts”, sagte George Paspalas, Präsident und CEO.

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, distriktweite, silberdominante Projekte auf dem amerikanischen Kontinent erkundet und vorantreibt. Sein Hauptschwerpunkt und Vermögenswert ist das Projekt Juanicipio (44%), das in einem Joint Venture mit Fresnillo (56%) entwickelt wird. Das Projekt Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet. Das Jointventure Juanicipio baut und entwickelt derzeit die Infrastruktur über und unter Tage auf dem Grundstück, um einen Abbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen, wobei der Projektbetreiber Fresnillo sein operatives Fachwissen zur Verfügung stellt. Außerdem wird bei Juanicipio ein erweitertes Explorationsprogramm mit mehreren äußerst aussichtsreichen Zielen auf dem gesamten Grundstück durchgeführt.

Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Telefon: (604) 630-1399? ? ? ? ? ? Website:????????? www.magsilver.com

Gebührenfrei: (866) 630-1399? ? E-Mail: ?????????? info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten der MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu prüfen LEI: 254900LGL904N7F3EL14