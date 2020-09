MAG SILVER unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von 100% des voll konsolidierten silberreichen Deer Trail Projekts in Utah – Bohrungen Phase 1 sollen im Oktober starten



Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (“MAG” oder “MAG Silver ” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) gibt eine Vereinbarung zur Konsolidierung und zum Erwerb von 100% des silberreichen Deer Trail Carbonate Replacement Deposit “CRD “Projektes in Piute County, Utah (das “Deer Trail Projekt” oder “Projekt”) bekannt . Das Projekt umfasst 111 patentierte und 682 nicht patentierte Claims (ca. 5.600 ha) die die historische Deer Trail-Mine und das angrenzende Alunite Ridge-Gebiet umfassen. Dies ist das erste Mal seit Anfang der 1980er Jahre, dass diese Grundstücke konsolidiert wurden, was MAG die Anwendung eines integrierten Explorations-ansatzes auf Bezirksebene ermöglicht. Dieser basiert auf dem Kontinuum von Mineralisierungs-stilen des CRD über Skarn bis hin zu Porphyr-Kupfer-Molybdän, die in vielen verwandten Systemen weltweit nachgewiesen wurden. Dieses Modell deutet darauf hin, dass die hochgradigen Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupfer-CRD-Sulfide der Mine Deer Trail durch eine kilometerlange kontinuierliche Mineralisierung mit einem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Zentrumverbunden sind, das im Westen in der Nähe von Alunite Ridge liegt.

Bitte nehmen Sie an der Zoom-Präsentation über Deer Trail, Montag,14. September 2020 um 7:00Uhr Pacific Daylight Time (10:00 Uhr EDT) – Zugangsdaten https://magsilver.com/dtm-zoom-meeting/ teil.

Die Phase-I-Exploration, die sich darauf konzentriert, der silberreichen CRD-Mineralisierung der Deer Trail-Mine in die Tiefe zu folgen, ist weit fortgeschritten, wobei eine Kombination aus historischen und neuen Daten verwendet wird, die durch eine für Ende September geplante seismische Untergrunduntersuchung verstärkt wird. Erste Bohrkissen sind genehmigt und der Bohrstart ist für Anfang Oktober 2020 geplant.

“Deer Trail” ist seit 1982 auf meinem Erkundungsradar, da es die wichtigsten Merkmale eines großen CRD-Systems in Verbindung mit Porphyr aufweist. Die Konsolidierung des Grundstücks ermöglicht uns die Anwendung unseres integrierten Explorationsmodells und die Anwendung neuer Technologien bei der Suche nach der gesamten Reihe von Mineralisierungsstilen, die wir auf dem Grundstück erwarten”, sagte Dr. Peter Megaw, Chief Exploration Officer von MAG Silver. “Unser erfahrenes CRD-Explorationsteam ist gespannt, was sich in den nächsten Monaten entwickeln wird, wenn wir mit den Bohrungen nach einer umfangreicheren hochgradigen Silber-Gold-Blei-Zink-CRD- und Skarn-Mineralisierung unterhalb der historischen Mine beginnen.

“Utah ist eine neue Gerichtsbarkeit für MAG und wir freuen uns sehr über die positive Unterstützung für das Deer Trail-Projekt durch diese historisch bergbaufreundliche Gemeinde”, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. “Während wir uns in die Gemeinde integrieren, arbeiten wir auf eine Weise, die unsere Werte widerspiegelt: Engagement für Gesundheit, Sicherheit, soziale Verantwortung und Umweltverantwortung. Wir erwarten, dass wir für einige Zeit hier sein werden.

Bohrprogramm Herbst 2020 Phase I

Ein vollständig genehmigtes 6.500 Meter Phase-I-Oberflächenbohrprogramm soll Anfang Oktober 2020 beginnen. Die erste Zielplanung basiert auf einem integrierten 3D-ProjektLeapfrog Geo®, das einen großen historischen Datensatz mit dem CRD-Explorationsmodell von MAG sowie umfangreiche neue Oberflächen- und Untergrundkartierungen, die Neuaufzeichnung von Bohrkernen und die geophysikalische Wieder-aufbereitung kombiniert. Der endgültige Bohrlochwinkel und die Verfeinerung der Tiefe werden sich an den Ergebnissen einer seismischen Untergrunduntersuchung orientieren, die für September 2020 geplant ist. Zu den Bohrprioritäten der Phase I gehören:

1. Bestimmung der Tiefe des dicken Abschnitts von Kalksteinformationen mit hohem Potenzial, von denen regional bekannt ist, dass sie knapp unterhalb des vergleichsweise ungünstigen Wirtsgesteins der Deer Trail-Mine liegen.

2. Verfolgen der identifizierten steil abfallenden Zubringerstrukturen bis in die Tiefe dieser Kalksteine.

3. Lokalisieren einer massiven Sulfidmineralisierung , die von den oben genannten kontrolliert wird und möglicherweise seismisch nachweisbar ist.

COVID-19 – Projekt Deer Trail

Sicherheit ist einer der wichtigsten Kernwerte von MAG und jetzt während der COVID-19-Pandemie sind Gesundheit, Wohlbefinden und Unterstützung unserer Bevölkerung wichtiger denn je. MAG befolgt die Protokollrichtlinien der staatlichen Gesundheitsbehörden, und bis heute haben keine MAG-Mitarbeiter oder Auftragnehmer auf dem Gelände des Deer Trail-Projekts positiv auf COVID-19 getestet .

Über Deer Trail

Der Deer Trail CRD wurde zeitweise mit hochgradigen Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupfersulfiden abgebaut bis 1985 die Mine geschlossen wurde und massive Sulfide hinterließ. Das Gebiet Alunite Ridge nur 2-6 km westlich von Deer Trail, ist von zahlreichen Gold-Quarz- und Alunit-Adern durchzogen, die von 1914 bis 1945 erkundet und lokal abgebaut wurden. Es wird seit langem vermutet, dass diese Adern und die sie umgebende Alteration der Oberflächenausdruck von vergrabenen Porphyr-Molybdän-Kupfer-Mineralisierungszentren sind , die durch hochgradige Molybdänit enthaltende Quarzadern unterstützt werden, die vor kurzem von MAG in einem nicht beprobten historischen Kern gefunden wurden (siehe unten). Das Modell von MAG deutet darauf hin, dass diese abgeleiteten Intrusionen die Quelle für eine kontinuierliche Mineralisierung sind , die auf die CRD-Mineralisierung der Deer Trail-Mine (und von dieser) zurückverfolgt werden kann. Bemerkenswert ist, dass dieses CRD-Skarn-Porphyr-Cu/Mo-Kontinuum durch das nahe-gelegene riesige Bingham Canyon Porphyr-Kupfergebiet gut ausgedrückt wird, das ein ähnliches Alter aufweist und auf demselben regionalen Bruchsystem wie Deer Trail liegt (siehe unten).

Das Abkommen (alle Dollars sind in US-Dollar angegeben):

MAG schloss mit Wirkung vom 20.Dezember 2018ein Abkommen zur Konsolidierung der historischen Deer Trail Mine und des umliegenden Alunite Ridge-Gebiets ab. Die Gegenparteiendes Abkommens (die “Parteien”) brachten ihre jeweiligen Deer Trail-Ansprüche und Eigentumsrechte in ein neu gegründetes Unternehmen ein, das eine 99%ige Beteiligung an dem Unternehmen hält, während MAG die andere 1%ige Beteiligung hält. MAG ist der Projektbetreiber und hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung an dem Unternehmen und dem Deer Trail-Projekt zu erwerben, wobei die Parteien einen NSR von 2% behalten. Um 100% zu verdienen, muss MAG über einen Zeitraum von 10 Jahren, der im Dezember 2018 begann, insgesamt $30 Millionen an skalierenden jährlichen Ausgaben ($2,8 Millionen bis zum 30. Juni 2020 ausgeben ) und $2 Millionen an Lizenzgebühren ($150.000 bis zum 30. Juni 2020 gezahlt) leisten. Wichtig ist, dass die kombinierten optionalen jährlichen Verpflichtungen bis nach 2025 nicht mehr als 2,5 Millionen USD/Jahr betragen und alle Mindestverpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung erfüllt sind.

Dem kombinierten Grundstückspaket liegen jahrzehntelange Informationen aus früheren Explorationsprogrammen bei, die sich auf die historische Deer Trail-Mine selbst, die abgeleiteten Porphyrzentren und die auf dem Grundstück verstreuten Adern konzentrieren. Zu diesen Daten gehören: umfangreiche geologische Oberflächen- und Untertagekarten, geochemische Probennahmenergebnisse, Protokolle, Kerne und Späne von über 20.000 Metern historischer Bohrungen, eine distriktweite magnetische Luftbildvermessung, 15 Linienkilometer geophysikalische Audio-Magneto-Telluric (AMT)-Untertageuntersuchungen, 2,5 km von der U.S. Mine Safety and Health Administration (MSHA) zertifizierte Untertagearbeiten und eine aktive Abbaugenehmigung. Die Infrastruktur und der Zugang zum Grundstück sind ausgezeichnet. Die von der MAG identifizierten Störungen wurden proaktiv behoben und von den Regierungsbehörden überprüft, so dass keine nennenswerten Umweltprobleme zurückbleiben.

Deer Trail erfüllt die Top-Kriterien von MAG bei der Suche nach großen CRD-Systemen. Diese beinhalten:

1. Vorhandensein von hohen Silbergehalten (>400 g/t): Die Ergebnisse der Bohrungen und Untertageprobenentnahmen, die visuell und durch erneute Probenentnahmen bestätigt wurden, unterstützen die veröffentlichten Produktionsaufzeichnungen der Deer Trail-Mine von etwa 250.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3-42g/t (0,1-1,35 oz/t) Gold, 350-465 g/t ( 11-15 oz/t )Silber, 3-5% Blei, 1-12% Zink und 0,6% Kupfer (siehe Beatty, et al., Economic Geology, Vol. 81, 1986 S. 1932-1952).

2. Standort auf einer tief eindringenden Verwerfung von regionaler Ausdehnung, die große Lagerstätten der CRD-Familie beherbergt : Deer Trail liegt direkt auf der Ausdehnung der Tushar-Verwerfung des regionalen Wasatch-Verwerfungssystems, das die geologischen Provinzen Colorado Plateau und Great Basin trennt . Dieses Verwerfungssystem beherbergt den gigantischen Bingham Canyon Porphyry Copper-skarn CRD-Distrikt 225 km nördlich und mehrere wichtige CRDs , darunter Tintic und Park City, Utah und Pioche, Nevada, im Norden bzw. Süden. Die New-Age-Datierung durch MAG weist darauf hin, dass die Intrusionen und Veränderungen auf dem Deer Trail-Grundstück 28-31 Ma alt sind, was Deer Trail innerhalb des Bereichs von 27-36 Mio. Jahre der oben genannten Lagerstätten platziert .

3. Standort an der Spitze eines dicken Abschnitts mit günstigem Wirtsgestein: Die Mineralisierung in der historischen Mine Deer Trail kommt als lehrbuchmäßige hochgradige Silber-Gold-Blei-Blei-Zink-Kupfer-Mantos (platten- oder bandartige Sulfidkörper) vor, die selektiv unregelmäßige dünne Kalksteinbetten ersetzten, die spärlich mit Sandstein und Schieferdurchsetzt waren. In der gesamten umliegenden Region kommen unterhalb dieser relativ ungünstigen stratigraphischen Sequenz massive Kalksteineinheiten mit einer Mächtigkeit von Hunderten von Metern vor, von denen erwartet wird, dass sie wesentlich günstigere Wirte für großflächige CRD-Mineralisierungen sind. Viele der größten CRD-Systeme im Westen der USA (Leadville-Gilman, Colorado und Magma-Resolution und Bisbee, Arizona) kommen in stratigraphisch äquivalenten massiven Kalksteinformationen vor. Diese potenziell günstige Kalksteinsequenz liegt schätzungsweise weniger als 200 Meter senkrecht unter den tiefsten historischen Bohrlöchern der Mine Deer Trail.

4. Ein identifizierbares Rohrnetzwerk: Das historische Bergwerk schneidet eine Reihe von “Zubringer”-Verwerfungen, die Mineralisierungsflüssigkeiten aus der Tiefe in die dünnen ersetzten Kalksteinbetten leiteten, und “Bleeder”-Verwerfungen, die verbrauchte Mineralisierungsflüssigkeiten in die Ränder des Systems leiteten. Dieses Rohrleitungsnetz wurde im gesamten Bergwerk detailliert kartiert und in Kombination mit Informationen aus historischen Untertagebohrungen modelliert, um die Zubringerstrukturen in die Tiefe in die günstigeren abgeleiteten Kalksteine zu projizieren.

Die zweifache Explorationsstrategie von MAG arbeitet an beiden Enden zur Mitte hin

1. Der erste Schwerpunkt, der bereits weit fortgeschritten ist, besteht darin, die Geometrie der Zubringerstrukturen der bekannten CRD-Mineralisierung bis in die Tiefe in das abgeleitete darunter liegende dicke und saubere Kalkstein-Wirtsgestein zu projizieren, um in größerem Maßstab silberreiche Massivsulfid-Ersatzstrukturen und potenziell mineralisiertes Skarn zu suchen. Eine tiefgründige seismische 2-D-Untergrunduntersuchung (die durch eine erfolgreiche Probenerhebung nachgewiesen wurde) ist für September 2020 geplant und soll dabei helfen, die günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe zu kartieren, die Hauptmineralisierungs-Zuleitungsstrukturen nachzuverfolgen und möglicherweise eine massive Sulfidmineralisierung direkt nachzuweisen. Der Beginn der Phase-I-Bohrungen ist für Anfang Oktober 2020 geplant, um dieses Ende des Lagerstättenspektrums zu testen.

2. Der zweite Schwerpunkt ist die Suche nach der aufdringlichen “Quelle” des Systems. Dies ist nicht nur deshalb wichtig, weil es sich dabei möglicherweise um eine eigenständige wirtschaftliche Porphyr-Kupfer/Molybdän-Lagerstätte handelt, sondern auch, weil es dazu beiträgt, einen Explorationskorridor zu definieren, der eine kontinuierliche Mineralisierung vom Porphyr über mineralisiertes Skarn bis zur abgeleiteten ausgedehnten hochgradigen Ersatzmineralisierung von Schwerpunkt Nr. 1 oben führt. Die Exploration nach einem mineralisierten Porphyr zwischen der Deer Trail-Mine und Alunite Ridge wird seit den 1960er Jahren mit Unterbrechungen durchgeführt und umfasst einige weit auseinander liegende Tiefbohrlöcher. Zuvor wurde angenommen, dass keines dieser Bohrlöcher auf eine Porphyr-ähnliche Mineralisierung gestoßen ist, aber während der Neuaufzeichnung des historischen Bohrkerns erkannten die Geologen von MAG unbemusterte Quarz-Molybdänit-Adern mit einer Breite von bis zu 30 Zentimetern, die einen Gehalt von bis zu 2,9 % Molybdän innerhalb einer breiten Zone aus durchdringend serizitverändertem Vulkan-Sedimentgestein aufweisen . Diese Art und Intensität der Mineralisierung und Alteration ist charakteristisch für das, was man in oder in der Nähe einer produktiven Porphyrintrusion erwarten würde. Oberflächenkartierungen und Probenentnahmen in diesem Gebiet und anderen vermuteten Porphyr-Alterationszonen sind im Gange. Die Ergebnisse werden mit der bestehenden Geophysik und den wenigen historischen Bohrlöchern , die auf diese Gebiete abzielen, kombiniert , um das Verständnis dieser Zentren zu verbessern und die Phase-II-Bohrungen zu leiten.

Qualifizierte Personen: Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., und Lyle Hansen, M.Sc., P.Geo haben als qualifizierte Personen gemäß der Definition in National Instrument 43-101 für diese Offenlegung fungiert und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. Dr. Megaw hat einen Doktortitel in Geologie und verfügt über mehr als38 Jahre einschlägige Erfahrung mit Schwerpunkt auf Karbonat-Ersatzlagerstätten weltweit. Er ist ein Certified Professional Geologist (CPG 10227) des American Institute of Professional Geologists und ein in Arizona registrierter Geologe (ARG 21613). Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er Chief Exploration Officer und Anteilseigner von MAG ist. Dr. Megaw ist davon überzeugt, dass die Ergebnisse auf der Grundlage einer Inspektion der Kern- und Untergrundfreilegungen, einer Überprüfung der Probennahmeverfahren, der Referenzen der Fachleute, die die Arbeiten durchführen, und der visuellen Beschaffenheit der Silber- und Grundmetallsulfide in einem Gebiet, in dem er mit dem Stil und der Kontinuität der Mineralisierung vertraut ist, verifiziert werden. Herr Hansen ist ein registrierter professioneller Geologe bei den Ingenieuren und Geowissenschaftlern BC (149624) und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Exploration und Lagerstättenmodellierung. Herr Hansen ist nicht unabhängig, da er geotechnischer Direktor von MAG ist.

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, distriktweite, silberdominante Projekte auf dem amerikanischen Kontinent erkundet und vorantreibt. Sein Hauptschwerpunkt und Vermögenswert ist das Projekt Juanicipio (44%), das in einem Joint Venture mit Fresnillo (56%) entwickelt wird. Das Projekt Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet. Das Jointventure Juanicipio baut und entwickelt derzeit die Infrastruktur über und unter Tage auf dem Grundstück, um einen Abbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen, wobei der Projektbetreiber Fresnillo sein operatives Fachwissen zur Verfügung stellt. Außerdem wird bei Juanicipio ein erweitertes Explorationsprogramm auf mehreren sehr aussichtsreichen Zielen durchgeführt.

Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Telefon:-+1(604) 630-1399–

Gebührenfrei:-(866) 630-1399–

E-Mail: -info@magsilver.com

Website:-www.magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde, überprüft oder die Verantwortung dafür übernommen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservepotenzial, Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie “suchen”, “antizipieren”, “planen”, “fortsetzen”, “schätzen”, “erwarten”, “können”, “werden”, “projizieren”, “vorhersagen”, “potentiell”, “zielen”, “beabsichtigen”, “könnten”, “könnten”, “sollten”, “glauben” und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Leistung der Mineralproduktion, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; die Verwendung der Nettoerlöse aus der Privatplatzierung unterliegt Änderungen; politische Risiken, Währungsrisiken und Kapitalkosteninflation. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und erhebliche zusätzliche Arbeit erforderlich sein wird, um die weitere Auswertung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silverbei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur Offenlegung dieser und anderer Risikofaktoren verwiesen . Es gibt keine Gewissheit, dass irgendwelche vorausblickenden Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten der MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu prüfen LEI: 254900LGL904N7F3EL14