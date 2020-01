Magazinlaunch / Biohändler dennree setzt auf TERRITORY als Content Partner (FOTO)

Zusammen mit dem Bio-Fachhändler dennree und für dessen über 300denn–s Biomärkte sowie die einzelhändlergeführten Bioläden derBioMarkt-Verbundgruppe launcht TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, eineigenes Kundenmagazin. Mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren erscheint KREOam 01. Februar und danach vierteljährlich. Das neue Heft ist das erste Resultateiner größer angelegten Kommunikationsstrategie, die TERRITORY für dennreeumsetzt. Als Content Partner unterstützt die Agentur den Fachhändler beistrategischen Anliegen und übernimmt redaktionelle und konzeptionelle Arbeitenfür verschiedene Bereiche.

TERRITORY und dennree setzen in dem neuen Magazin konsequent auf

Werte-Kommunikation und transportieren in KREO zentrale Prinzipien der

Bio-Branche wie artgerechte Tierhaltung, Nachhaltigkeit, Verzicht auf Gentechnik

und die regionale wie globale Verantwortung des Wirtschaftens. Durch die Auswahl

provokanter Themen und eine emotionale Heftgestaltung vermittelt dennree seine

klare Haltung zu diesen Grundsätzen.

Wissenschaftlich fundierte Artikel informieren die Leser von KREO über die

Hintergründe des ökologischen Wirtschaftens. Jede Ausgabe stellt ein zentrales

Thema in den Mittelpunkt und beleuchtet dies in Form von spannenden

Hintergrundberichten, lebensnahen Reportagen und Interviews. Die erste Ausgabe

2020 mit dem provokanten Titel “Totes Land. Wir trauern um unsere Böden”

thematisiert die Gefährdung des Ackerbodens als Grundlage für unsere

Lebensmittel. Weitere Bausteine sind das Thema Öko-Züchtung und Einblicke in das

Unternehmen dennree.

Ziel von dennree ist es, mit dem Magazin bewusst die gesellschaftliche Debatte

rund um die Themen Ernährung, Klima, Biodiversität und ökologische

Landwirtschaft anzuregen und stärker öffentlich präsent zu sein.

“Glaubwürdigkeit ist in unserer Branche ein kostbares Gut und die Themen, die

uns bewegen, sind oft komplex. Um sie unseren Kunden näherzubringen, ist es uns

ein Anliegen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern die Inhalte ebenso

tiefgründig wie differenziert zu betrachten. Ein Magazin ist dafür die ideale

Plattform”, so Lukas Nossol, Leitung Marketing bei dennree.

Seit 2001 publiziert TERRITORY bereits das Magazin “eve”, welches im

Bio-Fachhandel erhältlich ist sowie zusätzlich seit 2006 auch “natürlich”, das

sich gezielt an die Klientel von Reformwaren-Fachgeschäften richtet. “Wir freuen

uns, mit KREO ein weiteres Magazin zu machen, bei dem wir unsere langjährige

Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ökolandbau und gesunde Ernährung

einbringen können”, sagt Stefan Postler, Geschäftsführer von TERRITORY.

