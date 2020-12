Magento Agentur eBakery: EinÜberblick unseres Leistungsspektrums

Die Magento Agentur eBakery versteht sich als ein Full-Service Dienstleister und ist speziell auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Kunden, die nach einer passenden Shoplösung für ihr Unternehmen suchen ausgerichtet. Inhaber Mohamed Ali Oukassi und sein Team verfügen über Jahre-lange Erfahrung im Bereich E-Commerce und konnten bereits zahlreiche Shop-Projekte erfolgreich umsetzen.

Beratung, Planung, technische Konzeption und Umsetzung

Magento zählt zu den beliebtesten Shopsystemen und bietet Onlinehändlern sowohl im B2C- als auch im B2B-Geschäft zahlreiche Vorteile. Als Partner in Sachen Magento umfassen unsere Dienstleistungen die Beratung, Planung sowie die technische Konzeption und die Umsetzung von Onlineshops. Darüber hinaus bieten wir als erfahrene Magento Agentur zahlreiche weitere Leistungen in Bezug auf Shop-Optimierung und Marketing-Aspekte an. Mittlerweile gibt es Magento in Version 2, was ein völlig überarbeitetes System darstellt. In Bezug auf die Vorgängerversion ist Magento 2 wesentlich schneller und flexibler. Das backend lässt sich auch von Einsteigern leicht bedienen und auch in Sachen Logik und Handhabung hat das System ordentlich zugelegt. Zwar lässt sich ein Magento 1 Shop noch immer betreiben, da der offizielle Support allerdings Mitte des Jahres beendet wurde, empfehlen wir als Magento Agentur unseren Kunden frühst möglich auf Magento 2 umzusteigen. Näheres dazu findet sich in diesem Bericht.

Kompetente Unterstützung bei der Migration auf Magento 2

Bei der Migration des Shops unterstützen wir unsere Kunden in allen Belangen, denn mit einem einfachen Update ist es in diesem Fall nicht getan. Um die bestehenden Daten auf die neue Installation zu übertragen, verwenden wir ein spezielles Migrationstool. Dabei wird der Magento 2 Shop parallel zum Magento 1 Shop installiert, wodurch die Möglichkeit besteht zu prüfen, welche Daten in den neuen Shop migriert werden können. Erst wenn die neue Datenbankstruktur übertragen wurde und der Shop einwandfrei funktioniert, kann man den alten Shop offline nehmen. Durch dieses Vorgehen wird ein reibungsloser Übergang ohne Offline-Zeiten gewährleistet.

Als Full-Service-Dienstleister können wir als Magento Agentur unseren Kunden über die reine Umsetzung des Shops hinaus bei der Optimierung der Plattform sowie bei Marketing Aspekten unterstützen. Der Vorteil für den Kunden besteht dabei darin, dass er nur einen Ansprechpartner für alle den Webshop betreffenden Belange hat. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das Multichannel-Marketing. Durch die Anbindungen des Shops an bekannte Marktplätze wie eBay, Amazon und Co lassen sich schnell mehr potenzielle Kunden erreichen. Auch Onlineshopbetreiber die bereits gut aufgestellt sind, können stark von der Anbindung des Magento Shops an bekannte Marktplätze profitieren.

Die Leistungen im Überblick:

Migration von einem Magento 1 Shop zu Magento 2

Kompetente Unterstützung bei der Migration eines bestehenden Magento 1 Shops auf Magento 2.

Magento SEO

Suchmaschinenoptimierung ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Um auf den Ergebnissen von Google und Co. ganz oben zu landen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, welche die Sichtbarkeit stark erhöhen.

Online Marketing

Das Online Marketing ist ein unverzichtbarer Bestandteil des E-Commerce. Ohne Marketing lässt sich ein Onlineshop kaum wirtschaftlich betreiben. Dabei sollten auch kleine Veränderungen der Systemlandschaft berücksichtigt werden.

Prüfung und Analyse eines bestehenden Magento Shops

Durch eine Analyse eines bestehenden Magento Shops wird ersichtlich, ob es möglich ist diesen zu Magento 2 zu migrieren. Auf kleineren Servern stehen mitunter nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung. Hier bieten wir Alternativen an.

Optimierung von bestehenden Magento Shops

Im Laufe der Zeit verändern sich Nutzergewohnheiten und Designs. Für einen optimalen Onlineshop ist es wichtig, dass dieser an aktuelle Standards angepasst wird. Auch sollte sich das Corporate Design über alle Verkaufskanäle gleichen, was eine Anpassung des Webdesigns erfordert.

Anbindung an Marktplätze (Multichannel-Vertrieb)

Multichannel ist heute ein wichtiger Faktor um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Mit einer individuellen Multichannel-Strategie lassen sich die Umsätze nachhaltig erhöhen.

Individuelle Planung und Umsetzung von Magento Onlineshops

Professionelle Erstellung eines Onlineshops mit den aktuellsten Technologien. Unter Berücksichtigung individueller Anforderungen und Bedürfnisse wird der Onlineshop zu einem ganz besonderen Kundenerlebnis.

Der E-Commerce-Markt ist komplex und stetiger Veränderung unterworfen. Um langfristig erfolgreich im Online-Handel zu sein ist eine passende Strategie unumgänglich. Wir als Magento Agentur können unseren Kunden in allen Belangen rund um Onlineshop und Marketing kompetent unterstützen.

Weitere Informationen zur Magento Agentur eBakery finden sich unter folgendem Link: https://ebakery.de/magento-agentur/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.