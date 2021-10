Magistrat der Stadt Fulda nutzt luxData.easy und die mobile Anwendung für Monteure vor Ort

In der Stadt Fulda ist der Dienstleister RhönEnergie für die Verwaltung der Straßenbeleuchtung zuständig. Natürlich möchte aber auch der Auftraggeber – Der Magistrat der Stadt Fulda – über deren Bestände informiert werden und mit diesen Daten arbeiten können. Die Bestandsinformationen wurden bis vor kurzem in unterschiedlichen Excel-Tabellen dokumentiert. Um diesen Sachverhalt zu optimieren und das Tagesgeschäft für den Fachbereich zu erleichtern, entschied sich die Stadt Fulda für luxData.easy.

Im gesamten Stadtgebiet Fulda sorgen ca. 9.000 Leuchtstellen dafür, dass es auch nachts hell ist.

Um den Betrieb, die Wartung und Instandsetzung dieser Anlagen kümmert sich die RhönEnergie Fulda. Dennoch möchten Thomas Fuß von der Straßenverkehrstechnik der Stadt Fulda und sein Team in ausreichendem Maße über Vorgänge und den Bestand in der Stadt informiert werden.

Die Daten, welche sie vom Dienstleister erhalten, werden nun in luxData.easy verarbeitet. „Die meisten Anlagen sind innerhalb eines GIS verortet und dargestellt, jedoch ist der technische Informationsgehalt hier nicht in ausreichendem Maße mit geringem Aufwand nachzuhalten.

Daher haben wir nach einem System gesucht, dass keinen zusätzlichen Dokumentationsaufwand erfordert, sondern uns die Arbeit im Tagesgeschäft wesentlich erleichtern kann“, erläutert Thomas Fuß. luxData.easy bietet ihnen den schnellen Zugriff auf alle notwendigen Informationen. Egal ob im Büro, während des mobilen Arbeitens z.B. im Homeoffice oder direkt vor Ort beim Arbeiten mit luxData.easyApp auf dem Smartphone. Das spart Zeit und sorgt für mehr Datenqualität bei geringerem Pflegeaufwand. luxData.easy ist eine Cloud-Anwendung und verursacht deshalb keinerlei Aufwand für eine eigene Installation, da es über das Internet verfügbar ist.

Der Magistrat der Stadt Fulda nutzt luxData.easy aber nicht nur für die Straßenbeleuchtung.

Lichtsignalanlagen, Objektanstrahlungen, Glasfaser-Verteiler, Festplatzverteilerschränke, Stromversorgungspoller, Elektro-Hydraulische Absperrpoller und Anzeigen der Dynamischen Fahrgastinformation des ÖPNV im gesamten Stadtgebiet Fulda, werden in luxData.easy abgebildet und verwaltet. „Auch das städtische Glasfaser- und Datennetz haben wir ebenfalls in Form von einfachen Liniengeometrien in den hinterlegten Stadtplan in luxData.easy schematisch mit aufgenommen“, berichtet Hr. Fuß.

Die Vorteile von luxData.easy liegen für die Stadt Fulda auf der Hand. Der schnelle Zugriff auf Daten, verbunden mit den guten Filtermöglichkeiten in luxData.easy sind unschlagbar. Dabei kombiniert das System direkt die übersichtlichen Tabellen mit einem einfachen Stadtplan. Dies schafft eine schnelle Übersicht über die gefilterten Daten und zeigt sofort die Lage der gefilterten Anlagen innerhalb der gesamten Karte an. Die Anbindung an das bei der Stadt Fulda vorhandene Geoinformationssystem war ebenfalls kein Problem. „Besonders freue ich mich über die Möglichkeit zur Einbindung eines WMS-Dienstes, die somit das Einbinden einer topografischen Karte aus dem städtischen GIS-System ermöglicht“, erläutert Thomas Fuß.

Begeistert zeigt sich Thomas Fuß von der Einfachheit der Systeme. „Mithilfe von luxData.easyApp lassen sich neue Objekte und Anlagen einfach und schnell mittels der Koordinaten des Smartphones direkt vor Ort aufnehmen. Ein Nachbereiten im Büro ist hier nicht nötig“ Anlagen werden von den Monteuren vor Ort neu aufgenommen bzw. bei bestehenden Objekten bearbeitet. Nach der anschließenden Ausführung einer Synchronisation auf dem mobilen Gerät, sind die Daten auch in luxData.easy, die Stammdaten, aktualisiert. „Sehr schnell kann man z.B. auch Fotos den entsprechenden Datensätzen zuordnen und als Anhang hinterlegen“, ergänzt Thomas Fuß. Die Nutzung beider Systeme stellt für den Magistrat der Stadt Fulda eine enorme Arbeitserleichterung dar, worauf man keinesfalls mehr verzichten möchte.

Die sixData GmbH ist ein im In- und Ausland tätiges IT- und Dienstleistungsunternehmen.

Der Schwerpunkt der GmbH liegt im Bereich der Entwicklung von Managementinformationssystemen für die Straßenbeleuchtung. Die sixData GmbH beschäftigt 22 Mitarbeiter. Davon 17 Entwickler, die unsere Produkte permanent aktualisieren und weiterentwickeln.

Die sixData GmbH unterstützt und begleitet ihre Kunden bei der Umsetzung und Einführung eines modernen Straßenbeleuchtungsmanagements, das in seiner betriebswirtschaftlichen und technischen Aufgabe zunehmend komplexer und bedeutungsvoller wird.