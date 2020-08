Magnus Hofshagen wechselt zu Crayon Deutschland

Seit fast 4 Jahren ist Magnus Hofshagen bei der Crayon Gruppe tätig. Als Vice President Corporate Development war er mit der Akquise neuer Geschäftsbereiche, neuer Märkte und der Entwicklung neuer Dienstleistungen für die Gruppe, immer im engen Kontakt mit den einzelnen Ländern, betraut. Als sich dann in Gesprächen mit dem deutschen Geschäftsführer Jürgen Wiederroth herausstellte, dass es in Deutschland eine Position als Manager des Software and Cloud Advisory-Teams zu füllen galt, war beiden schnell klar, dass dies eine großartige Chance für beide Seiten ist.

?So entschloss ich mich ?Lefse? und ?Brunost? gegen ?Brez?n? und ?Obatzten? zu tauschen, um Crayon Deutschland vom Standort München aus zu unterstützen?, so Magnus Hofshagen. ?

?Ich freue mich sehr, meinen Beitrag zu leisten und die Software and Cloud Advisory-Organisation sowohl auf strategischer Ebene als auch im Tagesgeschäft weiterzuentwickeln. Dabei bin ich vor allem gespannt auf den täglichen Kontakt mit unseren Kunden und die großartigen und kompetenten Mitarbeiter hier in Deutschland?, berichtet Magnus Hofshagen.

Themen wie Kostenoptimierung, Public- und Multi-Cloud und Artificial Itelligence werden unter der Führung von Hofshagen zukünftig insbesondere im Fokus stehen.

Als weltweit führender Anbieter von Software Asset Management (SAM), Cloud- und Volumenlizenzierung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen ist Crayon ?Trusted Advisor? für viele der weltweit führenden Unternehmen. Mit einzigartigen Mitarbeitern, Tools und Systemen unterstützt Crayon seine Kunden dabei, innerhalb der neuen hybriden Cloud-Welt das Maximale aus ihrer Software herauszuholen.

Crayon ist der Experte, wenn es darum geht, ROI aus komplexen Technologien zu optimieren. Denn Crayon steht dafür ein, dass Unternehmen nur für die IT-Ressourcen bezahlen, die sie tatsächlich brauchen und benutzen, auch wenn das in der heutigen komplexen technologischen Landschaft nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist. Deshalb hat Crayon seine einzigartige Methodologie im Sinne seiner Kunden entwickelt.

Mit Sitz in Oslo, Norwegen hat das Unternehmen weltweit über 1300 Mitarbeiter.