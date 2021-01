MAGNUS ONE – Der ZBOX MINI-PC der nächsten generation

ZOTAC Technology, einer der führenden Hersteller von Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, freut sich heute den MAGNUS ONE, den neuesten ZBOX MINI-PC der E-Serie, vorstellen zu dürfen. Er verfügt über ein vielseitiges und zudem stylisches Design und ist dabei in einem 8,3-Liter-Kompaktgehäuse mit neuester, besonders leistungsstarker High-End-Hardware ausgestattet, welche den MAGNUS ONE für tägliche Aufgaben wie Gaming, Multimedia, anspruchsvolle sowie kreative Workflows prädestiniert.

Der MAGNUS ONE feiert sein Debüt mit dem Start der diesjährigen CES 2021. In einem neuen vertikal ausgerichteten Design ist er der erste ZBOX Mini-PC, der über eine ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 30-Serie Desktop-Grafikkarte verfügt. Darüber hinaus besitzt der MAGNUS ONE einen Intel? Core(TM) i7-Prozessor der 10. Generation, diverse Anschlüsse für Storage und Speicher, sowie zahlreiche Konnektivität-Optionen.

DER LEISTUNGSSTÄRKSTE MAGNUS

„MAGNUS ONE ist unser neuster und dabei bisher leistungsstärkster Mini-PC. Er nutzt Hardware auf Enthusiasten-Niveau, einschließlich der stärksten GPU Generation, die ihm einen äußerst großen Leistungssprung gegenüber früheren MAGNUS-Modellen ermöglicht. Von der allseits bekannten, beliebten und einfachen Aufrüstbarkeit der ZBOX-Mini-PCs, profitiert natürlich auch der MAGNUS ONE“, sagt Jacky Huang, Produktdirektor von ZOTAC Technology. „Zusammengefasst: Er ist ein attraktives, leistungsstarkes, kompaktes System, das nahezu alle Computing-Anforderungen erfüllt.“

POWER DER NÄCHSTEN GENERATION

Neben einem Intel? Core(TM) i7-Prozessor der 10. Generation mit 8 Kernen und Hyper-Threading für schnelle Multithread-Workloads besitzt der neue MAGNUS ONE eine ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 3070 Desktop-Grafikkarte, die auf neuester NVIDIA Ampere-Architektur basiert. Sie bietet GPU-Beschleunigung in einer Vielzahl kreativer Anwendungen und unterstützt die neuesten Technologien, einschließlich Echtzeit-Raytracing der 2. Generation und DLSS für AI-beschleunigte Performance, das außergewöhnliches Gaming ermöglicht.

VIELSEITIGKEITES CUSTOMIZING

Das Design des als Barebone erhältlichen MAGNUS ONE ist zum einen sehr stylisch und zum anderen sehr praktisch, denn es gewährleistet eine einfache Aufrüstbarkeit des Barebone Mini-PCs. Nach dem Lösen von lediglich zwei Schrauben und dem Entfernen der oberen Abdeckung und der Seitenwände, bekommt man einen schnellen Zugang zum SO-DIMM-Speicher, dem Optane-Speicher, die M.2-SSD und die 2,5-Zoll-Festplatten / SSD Slots.

UMFANGREICHE KONNEKTIVITÄT

Eine erstklassige Konnektivität, sowie besonders viele Erweiterungsmöglichkeiten, zeichnen den MAGNUS ONE aus. So besitzt der Mini-PC einen HDMI 2.1 Anschluss und drei Display-Ports 1.4a für ein Multi-Display-Setup mit bis zu 4 Displays gleichzeitig. Außerdem besitzt er vier USB 3.1 Gen2-Anschlüsse, vier USB 3.0-Anschlüsse (einen Typ-C), neuestes Bluetooth 5 und WiFi 6 mit dem Killer AX1650-Chipsatz, sowie die Unterstützung für Dual-LAN mit einem Gigabit-LAN und einem 2,5-Gbit/s Killer E3000-Port für bandbreitenintensive Aufgaben.

GARANTIE

Für alle ab dem 1. Januar 2021 neu releasten ZOTAC ZBOX Mini-PCs erhöht ZOTAC die Standardgarantie von 2 auf 3 Jahre. Somit kommen alle Kunden in den Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Indien in den Genuss einer 3-Jahres-Garantie auf den MAGNUS ONE, wie bereits seit dem 17. September 2020 auf alle ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Grafikkarten. Darüber hinaus bleibt weiterhin die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu erweitern, sofern das Produkt innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf auf der Website von ZOTAC registriert wird.

WEITERE INFOS

https://www.zotac.com/page/magnus-one_prnewswire

Spezifikationen:

Modell ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM73070C

SKU ZBOX-ECM73070C-BE (Barebone)

CPU Intel Core i7-10700(8-Core 2,9 GHz bis zu 4.8 GHz)

GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070(8GB GDDR6 256-bit)

Speicher 2x DDR4 2933/2666 SODIMM RAM Slots (max. 64GB)

Storage 2,5″ HDD/SSD SlotM.2 NVMe PCIE x4 / SATA M.2 SSD Slot (2242/2280)Optane Memory / NVMe PCIE x4 Slot (2242/2280/22110) SD/SDHC/SDXC Kartenleser

Display 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a (max 4 Displays)

Network Dual LAN (Gigabit Ethernet, 2.5Gbps Ethernet (Killer))WiFi 6 Killer AX1650Bluetooth 5

USB Ports 4x USB 3.1 Gen2, 4x USB 3.0 (1 Type-C)

Audio Onboard 7.1 Channel Audio mit Optical Output

Netzteil 500 Watt 80+ Platinum

Abmaße L x B x H: 265,5 mm x 126 mm x 249 mm 8,33 l Volumen5,1 kg Gewicht

Windows Microsoft Windows 10 64-bit Ready

ÜBER ZOTAC TECHNOLOGY LIMITED

ZOTAC ist die Zusammensetzung der Wörter „zone“ und „tact“. Die beiden Wörter beschreiben treffend unsere technologische Stärke und unsere Erfahrung. Seit der Gründung im Jahr 2006 vertrauen wir in die Herstellung von qualitative hochwertigen PCs, inkl. Grafikkarten, Motherboards, mini-PCs und Zubehörprodukten. Unser Engagement für die Einhaltung strenger Standards und das unerbittliche Streben nach Exzellenz sind das Rückgrat unseres Erfolgs.

