Mahr ist neuer Partner der Tool-Arena

Messtechnikhersteller Mahr und der Online-Marktplatz Tool-Arena kooperieren: Kunden aus der zerspanenden Industrie und Fertigung können ab sofort Handmessmittel, Höhenmessgeräte und mobile Rauheitsmessgeräte von Mahr über tool-arena.com erwerben.

Werkzeuge, Spanntechnik, Messsysteme und vieles mehr ? zahlreiche Markenhersteller bieten in der Tool-Arena ihre Produkte an. Nun ist auch Mahr dabei: Mehr als 5.000 Artikel des Göttinger Unternehmens stehen ab sofort online zur Verfügung. Dazu gehören Messschieber, Bügelmessschrauben und Feinzeiger sowie Höhenmessgeräte und kompakte Rauheitsmessgeräte für den mobilen Einsatz. Kunden erhalten alle Mahr-Produkte zu den gewohnten Konditionen ? ohne Aufpreis.

Die Online-Plattform Tool-Arena ist ein herstellerübergreifender, unabhängiger Marktplatz für Produkte aus dem Bereich Zerspanung. Das Ziel: die Beschaffung entlang der gesamten Fertigungskette vereinfachen und beschleunigen. ?Durch die Kooperation mit Tool-Arena richten wir uns gezielt an alle Kunden, die zerspanende Verfahren nutzen: sie haben jetzt eine weitere und komfortable Möglichkeit, die passenden Messgeräte für ihre Fertigung online einzukaufen?, so Manuel Hüsken, Managing Director bei Mahr. ?Wir sind überzeugt, dass der durchgängige Ansatz der Tool-Arena dabei einen großen Mehrwert bietet.?

In der Tool-Arena finden Nutzer unter tausenden Artikeln schnell und zielsicher das passende Angebot. Möglich machen das intelligente Such- und Filterfunktionen, ein komfortabler 3D-Konfigurator sowie Produktdaten nach DIN 4000 und ISO 13399. ?Unser Ausrüstungsassistent etwa schlägt dem Benutzer Produkte vor, die garantiert auf seiner Maschine eingesetzt werden können ? sortiert nach Anwendung?, erklärt Niklas Vogt, Geschäftsführer bei Tool-Arena. Alle Features des Online-Marktplatzes stehen den Kunden kostenlos zur Verfügung. ?Über die Tool-Arena kaufen Kunden trotzdem direkt bei Mahr ein und erhalten so den Preis, den wir als Hersteller auch über unseren Vertrieb anbieten würden. Das beinhaltet ebenso die bereits vereinbarten Rabatte und Sonderkonditionen?, betont Manuel Hüsken.

Über Tool-Arena:

Das Software-Startup Tool-Arena GmbH mit Sitz in Uhingen bei Stuttgart ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EWS Gruppe. Der gleichnamige Online-Marktplatz Tool-Arena ging im September 2019 live ? drei Jahre nach Unternehmensgründung. Die Mission von Tool-Arena ist es, Kunden, Händler und Hersteller der Zerspanungsindustrie auf einer Plattform zu verbinden und den Beschaffungsprozess technologiegesteuert und effizient zu gestalten. (www.tool-arena.com)

Höchste Präzision, moderne Technologien und internationale Präsenz – dafür steht Mahr. Als Hersteller innovativer Fertigungsmesstechnik unterstützen wir unsere Kunden seit 160 Jahren im Messraum und in der Produktion. Diese Erfahrung macht uns zu Experten für die Qualitätssicherung in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, der Optik und vielen anderen Branchen. Vom manuellen Handmessschieber bis zum vollautomatisierten Messplatz: In all unseren Produkten stecken die Leidenschaft und das Know-how der mehr als 1.900 Mahr-Mitarbeiter weltweit. (www.mahr.com)