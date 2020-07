Mai Thi Nguyen-Kim präsentiert WDR Quarks Sommerspecial – Drei Folgen nützliches Alltagswissen

“Corona-Zeit ist Zuhause-Zeit”, sagt Mai Thi Nguyen-Kim. Die Wissenschaftsjournalistin moderiert das Quarks Sommerspecial abwechselnd aus Wohnzimmer, Küche oder Garten und präsentiert darin jede Menge nützliches und fundiertes Alltagswissen von und für Zuhause. Die drei Folgen sind ab dem 30. Juli 2020 dreimal donnerstags um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und schon ab vormittags in der WDR Mediathek (www.wdr.de/mediathek) zu sehen.

Am 30. Juli fragt Mai Thi Nguyen-Kim nach der besten Methode, Brot aufzubewahren. Brotkasten, Plastiktüte oder Kühlschrank – was ist am sinnvollsten? Weitere Themen der Sendung: Wie hoch ist die Belastungsgrenze einer Steckdosenleiste und was tun, wenn–s brennt? Wie gesund ist grüner Tee, kann man Quallen zu Chips verarbeiten und wie lassen sich Bettwanzen im Haus aufspüren und erfolgreich bekämpfen.

Die zweite Folge am 6. August dreht sich um diese Fragen: Was ist das beste Mückenmittel und was können wir tun, damit nicht so viele Pestizide auf unserem Teller landen? Mai Thi Nguyen-Kim spricht außerdem über die neuesten Studienergebnisse zu Aluminium im Deo und fragt, wie gefährlich Tattoo-Farben sind.

In der dritten und letzten Folge des Quarks Sommerspecials am 13. August geht es um alte Apfelsorten und die Frage, warum Allergiker diese viel besser vertragen als die Standard-Supermarktäpfel. Apropos Supermarkt – Mai Thi Nguyen-Kim hat einen gefunden, der fast keine Lebensmittel wegwerfen muss. Außerdem stellt sie sich die Frage, wie gefährlich Zeckenbisse tatsächlich sind. In dieser Folge präsentiert die Wissenschaftsjournalistin auch den Speiseplan, von dem die ganze Welt satt werden kann, ohne die Erde auszubeuten – Stichwort Planetary Health Diet.

