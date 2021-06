MAIT Germany GmbH wächst weiter

Nach erfolgreicher Umfirmierung, Einführung der neuen Marke MAIT und einem sehr erfolgreichen Jahr 2020, wächst die MAIT Germany auch im Jahr 2021 weiter.

Zum heutigen Tag wird die abas Consulting GmbH mit Sitz in Ebersbach an der Fils Teil der MAIT Gruppe. Das Unternehmen fungierte bislang als Tochterunternehmen der Schweizer bytics Group AG. Zukünftig wird die abas Consulting GmbH ein Tochterunternehmen der MAIT Germany GmbH sein.

Mit dem Wunsch das abas-Geschäft nachhaltig zu stärken, hat die bytics Group als Mehrheitsgesellschafter mehrere Alternativen intensiv abgewogen und ist zu dem Schluss gekommen, die abas Consulting GmbH durch einen 100% Anteilsverkauf in die MAIT-Gruppe zu integrieren. ?Es war uns ein großes Anliegen die abas Consulting GmbH in ein vertrauensvolles zukunftsträchtiges Konstrukt zu integrieren, das zur wesentlichen Stärkung des nachhaltigen Erfolgs für unsere Kunden und MitarbeiterInnen beiträgt. Dies erfüllt die MAIT Germany bestens?, erklärt Pascal Eltschinger, VR-Präsident & CEO der bytics Group AG, die Entscheidung zu diesem Schritt.

Neben dem Hauptmotiv der Akquisition, der Stärkung des abas ERP-Geschäftes, liegt für MAIT ein weiteres wichtiges Motiv in der Stärkung der Regionen Baden-Württemberg und Bayern. Die abas Consulting GmbH bringt nicht nur zwei neue Standorte (Ebersbach an der Fils und Würzburg) mit, sondern auch rund 40 erfahrene MitarbeiterInnen mit Experten-Know-how rund um abas ERP. Mit Jochen Halbe und Brian Stark, Geschäftsführer der abas Consulting GmbH, begrüßt MAIT zudem zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten im MAIT Management-Team.

?Vom großen Know-how auf beiden Seiten werden die abas Consulting GmbH und die MAIT Germany gleichermaßen profitieren. Die abas Consulting ist für die MAIT Germany ein fachlicher und menschlicher Gewinn. Wir freuen uns auf die neuen MitarbeiterInnen in unseren Reihen, mit denen wir von dann 16 Standorten in Deutschland unsere Kunden betreuen. Nach unseren Zukäufen im letzten Jahr sehen wir bereits heute den großen Leistungszuwachs durch die neu gewonnenen Synergien?, so Matthias Habfast, Verantwortlicher für das abas-Geschäft bei MAIT. Auch Jochen Halbe und Brian Stark freuen sich darauf, gemeinsam mit der MAIT Germany zukünftig noch mehr bewegen zu können.

Facts & Figures

Die abas Consulting GmbH ist ein Tochterunternehmen der bytics Group AG mit Sitz in Granges-Paccot in der Schweiz. Die abas Consulting GmbH unterstützt Betriebe dabei, ihre geschäftlichen Herausforderungen mit dem für Sie besten digitalen Geschäftsmodell zu meistern. Mit zwei Standorten in Deutschland (Ebersbach/Fils und Würzburg) ist eine kundennahe Betreuung der über 220 Kunden aus dem industriellen Mittelstand sichergestellt.

Mehr über die abas Consulting GmbH unter www.abas-consulting.com

Die MAIT Gruppe (vormals ComputerKomplett Gruppe) ist mit 100 Mio. EUR Umsatz und über 5.200 Kunden der Partner für innovative digitale Lösungen in der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung und im IT-Service. Mehr als 500 MAITs (eine Wortschöpfung aus „mate“, engl. für Partner, „AI“ für Künstliche Intelligenz und „IT“) realisieren an 19 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezifische Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Auf Augenhöhe. Wegweisend. Als Value Added Reseller (VAR) nutzt MAIT die innovativsten Technologien von marktführenden PLM-, ERP- und IT-Anbietern wie Siemens, PTC, SAP PLM, abas, Comarch, HP und Fujitsu.

Mehr über MAIT unter www.mait.de