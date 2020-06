MAIT Gruppe integriert Schweizer abas Competence Partner GmbH

Nach dem Kauf des Business Intelligence Spezialisten DL eBusiness im Mai diesen

Jahres und dem Zusammenschluss mit der IT-On.NET Süd erweitert die MAIT Gruppe ihr ERP-Angebot mit dem Zukauf der Schweizer abas Competence Partner GmbH.

Zum 01.07.2020 wird die abas Competence Partner GmbH in die MAIT Gruppe integriert. Die abas Competence Partner GmbH wird dabei zukünftig als Landesgesellschaft der MAIT-Gruppe für die Schweiz unter dem Namen MAIT Swiss GmbH firmieren.

Ein wichtiges Motiv für den Zusammenschluss ist, die Leistungsfähigkeit in der Schweiz und auch für die deutschen, österreichischen und internationalen Installationen durch den gemeinsamen Kompetenzzuwachs zu stärken. Die Komplexität an Produkten und Anforderungen der Unternehmen werden auch zukünftig weiter steigen. Durch den Zukauf erweitert MAIT somit nicht nur den abas ERP-Kern sondern auch ergänzende Lösungen wie Produktionsplanung, Projektmanagement, Workflow, DMS und mobile Lösungen, aber auch die Bereiche IT, Digitalisierung und IoT.

?Wir freuen uns Teil der MAIT Family zu werden. Unsere Kunden und Partner werden durch das gebündelte Wissen profitieren?, so Sabine Riemer-Müller, Geschäftsführerin abas Competence Partner GmbH. ?Besonderes Augenmerk wird für uns darauf liegen, die regionalen Besonderheiten der Schweiz stark zu berücksichtigen. Auch die abas Software GmbH unterstützt uns voll und ganz auf diesem Weg?, ergänzt Stefan Niehusmann, Geschäftsführer der MAIT GmbH.

Facts & Figures

Vom Standort in St. Gallen aus begleitet die abas Competence Partner GmbH rund 60 Schweizer Kunden bei der Implementierung von abas ERP. Das 24-köpfige Team in St. Gallen überzeugt die Kunden seit vielen Jahren mit einer überdurchschnittlichen abas Erfahrung von rund 15 Jahren, einige Mitarbeiter haben bereits zwischen 20 und 30 Jahre Erfahrung mit abas ERP. Von dieser Erfahrung profitieren Kunden unterschiedlicher Größe und Branchen. Eine besondere Stärke zeigt die abas Competence Partner GmbH bei der Umsetzung von weltweiten Projekten über mehrere Länder hinweg. Die abas Competence Partner GmbH betreut aktuell vertrieblich die Ostschweiz mit einer starken Tendenz zur Gesamtausbreitung. Die Projekte werden gesamtheitlich abgewickelt von der Implementierung, über Schulung und Customizing bis hin zu späteren Themen wie Wartung, Hotline und die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Upgrades.

?

Die MAIT Gruppe (vormals ComputerKomplett Gruppe) ist mit 63 Mio. EUR Umsatz und über 2.700

Kunden der Partner für innovative digitale Lösungen in der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung

und im IT-Service. Mehr als 370 MAITs (eine Wortschöpfung aus ?mate?, engl. für Partner,

?AI? für Künstliche Intelligenz und ?IT?) realisieren an 13 Standorten spezifische Lösungen in enger

Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Auf Augenhöhe. Wegweisend. Als Value Added Reseller (VAR)

nutzt MAIT die innovativsten Technologien von marktführenden PLM-, ERP- und IT-Anbietern wie

Siemens, PTC, SAP-PLM, abas, Comarch, HP und Fujitsu.

Mehr über MAIT unter www.mait.de