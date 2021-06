MAIT Swiss GmbH stärkt das abas ERP-Geschäft

Nach der Umfirmierung der abas Competence Partner GmbH zur MAIT Swiss GmbH, stärkt die Schweizer Landesgesellschaft der MAIT Gruppe nun mit einem Zukauf aus dem ERP-Umfeld ihr abas ERP-Geschäft.

Zum heutigen Tag wird die Schweizer bytics AG for Manufacturers ein Teil der MAIT Swiss GmbH. Das Unternehmen fungierte bislang als Tochterunternehmen der Schweizer bytics Group AG. Die bytics AG for Manufacturers wird nun auf die Schweizer MAIT Swiss GmbH verschmolzen.

Für die MAIT Swiss GmbH mit Sitz in St. Gallen und zwei weiteren Standorten in der Schweiz bedeutet der Zukauf eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Schweiz. Über 100 Kunden weltweit vertrauen auf die überdurchschnittliche Erfahrung der MAIT-Experten und die besondere Stärke bei der Umsetzung von internationalen Projekten. ?Nach intensiver und erfolgreicher Vermarktung von abas in der Schweiz seit 2006 übergeben wir die bytics AG for Manufacturers in Hände, die das ERP- und abas-Geschäft bestens kennen und mit unseren loyalen Mitarbeitern erfolgreich und langfristig weiterentwickeln werden ? das war prioritär für unsere Entscheidung?, erklärt Peter Scheuner VR und COO der bytics Group AG. ?Durch die gemeinsame abas-ERP-Erfahrung beider Unternehmen, verbindet die MAIT Swiss mit der bytics AG for Manufacturers bereits eine langjährige Historie, auf der wir nun gemeinsam aufbauen werden?, ergänzt Sabine Riemer-Müller, Geschäftsführerin der MAIT Swiss GmbH.

Facts & Figures

Die bytics AG for Manufacturers ist ein Tochterunternehmen der bytics Group AG mit Sitz in Granges-Paccot in der Schweiz. Die bytics AG for Manufacturers stärkt mit der international führenden ERP-Software abas ERP die Marktstellung der Schweizer Fertigungsindustrie.

Mehr über die bytics AG for Manufacturers unter www.bytics.com/abas

Die MAIT Swiss GmbH ist die Schweizer Landesgesellschaft der MAIT Gruppe. Die MAIT Gruppe (vormals ComputerKomplett Gruppe) ist mit 100 Mio. EUR Umsatz und über 5.200 Kunden der Partner für innovative digitale Lösungen in der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung und im IT-Service. Mehr als 500 MAITs (eine Wortschöpfung aus „mate“, engl. für Partner, „AI“ für Künstliche Intelligenz und „IT“) realisieren an 19 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezifische Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Auf Augenhöhe. Wegweisend. Als Value Added Reseller (VAR) nutzt MAIT die innovativsten Technologien von marktführenden PLM-, ERP- und IT-Anbietern wie Siemens, PTC, SAP PLM, abas, Comarch, HP und Fujitsu.

Mehr über MAIT Swiss unter [url=http://www.mait.swiss]www.mait.swiss[/url]