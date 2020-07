Major Precious Metals: Millionen Unzen Gold und Palladium

Nimmt der Goldpreis jetzt neue Höhen in Angriff? Wenn man den Analysten von TD Securities glaubt, auf jeden Fall. Ihrer Ansicht nach nimmt das Edelmetall bereits Anlauf für den nächsten Ausbruch. Und die Experten sind mit dieser Ansicht nicht allein, zahlreiche Experten erwarten ?mindestens mittel und langfristig ?einen deutlich höheren Goldpreis.So geht man zum Beispiel bei Van Eck davon aus, dass Gold auf absehbare Zeit wieder 2.000 USD pro Unze kosten wird!

Ähnliches gilt für Palladium. Von dem Edelmetall, dessen wichtigste Verwendung (~85%) der Einsatz in Katalysatoren für mit Benzin betriebene Automobile ist, sollte nach Ansicht vieler Experten ?wenn auch aus anderen Gründen ?weiter steigen. Wir haben jetzt ein Unternehmen entdeckt, das von beiden Trends profitieren könnte!

Die Rede ist von der kanadischen Major Precious Metals (CSE SIZE / WKN A2P7L3), die noch kaum ein Anleger auf dem Radar haben dürfte. Bis vor Kurzem war Major Preciousnoch unter dem Namen Eastern Zinc notiert und konzentrierte sich darauf, ?das Zinkpotenzial Kanadas zu heben?. Doch dann gelang dem Unternehmen ein unserer Ansicht nach spektakulärer Coup!

Übernahme des Skaergaard-Projekts mit rund 14 Mio. Unzen Gold und Palladium

Denn Major Precious sicherte sich von der australischen Platina Resources das Skaergaard-Projekt in Grönland, das bereits über eineRessource von5,69 Mio. Unzen Gold (0,2 Mio. Unzen angezeigt und 5,49 Mio. Unzen geschlussfolgert) sowie von 8,67 Mio. Unzen Palladium (0,14 Mio. Unzen angezeigt und 8,53 Mio. Unzen geschlussfolgert) verfügt!In der Kategorie angezeigt liegen die durchschnittlichen Gehalte bei 1,25 g/t Gold und 0,88 g/t Palladium, während es in der Kategorie geschlussfolgert 0,87 g/t Gold und 1,35 g/t Palladium sind.Das ist außergewöhnlich, denn in der Regel weisen Palladium-und Platinlagerstätten keine großen Goldvorkommen auf……

