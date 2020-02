Managed Services von BÜROTEX lassen Innovationskraft bei Metabo sprudeln

Der Informationstechnologie-Spezialist BÜROTEX hat im vergangenen Jahr die Service-Prozesse des Elektrowerkzeug-Herstellers Metabo digitalisiert und optimiert. Die Experten von BÜROTEX haben hierzu eine neue on-site und remote Helpdesk- und Support-Lo?sung eingeführt, welche die interne IT von Metabo deutlich entlastet. Dadurch wurde auch die Servicequalita?t wieder auf ein neues Level gehoben. Kurzum: BU?ROTEX la?sst die Innovationskraft von Metabo wieder sprudeln.

Binnen weniger Wochen konnte die BU?ROTEX Gruppe der Metabowerke GmbH, eine remote und on-site Lo?sung fu?r den 1st und 2nd Level IT-Support realisieren. Dadurch kann Metabo nun die freigewordenen Kapazita?ten und Ressourcen wieder nutzen, um das zu tun, was den Weltmarktfu?hrer auszeichnet: Innovative Lo?sungen durch ho?chste Ingenieurskunst schaffen.

Nebenbei hoben die Managed-Service-Spezialisten von BU?ROTEX den Service, durch die Auslagerung, auf ein neues Level und konnten somit auch die Nutzerzufriedenheit nachhaltig steigern ? ein Projekt was die zwei Unternehmen nun auch strategisch eng zusammengeschweißt hat.

IT-Infrastruktur hält nicht mit Wachstumstempo von Metabo Schritt

Seit 1923 steht der Anbieter für Elektrowerkzeuge und Zubehör, die Metabowerke GmbH, für Innovationskraft und Ingenieurskunst. Mit rund 2.000 Mitarbeitern, Zweigniederlassungen und Vertretungen auf allen fünf Kontinenten und einer Exportquote von 80 Prozent ist Metabo ein Global Player und Vollsortimenter.

Neben kabelgebundenen und Druckluft-Lo?sungen verfolgt Metabo konsequent die Vision der kabellosen Baustelle und ist führend in der Akku-Technologie, um den Profis mehr Freiheit bei möglichst hoher Leistung zu bieten. Genau diese Freiheit, welche Metabo in der täglichen Arbeit bietet, möchte der schwäbische Anbieter auch in der internen IT-Infrastruktur umgesetzt wissen.

Bedauerlicherweise konnte die IT-Infrastruktur mit dem Wachstumstempo von Metabo nicht Schritt halten. Als Lo?sung wurde eine Auslagerung des Service-Desks angestrebt, damit sich die IT-Abteilung von Metabo wieder stärker auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren kann. Ziel war es auch, neue Services einzurichten, die zeitliche Erreichbarkeit der Services zu erhöhen und die Kapazita?tsengpa?sse in der IT abzubauen.

Die betreuungsintensive IT-Infrastruktur von Metabo holt BÜROTEX ins Boot

Aufgrund der immer komplexeren IT-Landschaft stieß die interne IT-Abteilung von Metabo an Kapazitätsgrenzen. Der Weltmarktführer aus Schwaben war gezwungen einen großen Teil der internen IT-Ressourcen fu?r die Aufrechterhaltung des Tagesgescha?fts zu nutzen, anstatt mit den entsprechenden IT-Mitarbeitern innovative Projekte voran zu treiben.

Gesucht wurde also eine Lo?sung, welche den Aufwand seitens Metabo auf ein Minimum reduziert und so die Innovationskraft von Metabo wieder zum Sprudeln bringen konnte. Durch BU?ROTEX konnte der komplette Service-Desk ausgelagert und eine Fokussierung auf das Kerngescha?ft wieder mo?glich werden ? frei von wechselnden Kapazitätsengpa?ssen in der internen IT.

Somit konnten die Managed Services der BU?ROTEX bei Metabo interne IT-Ressourcen freisetzen, welche nun nicht la?nger fu?r das Abarbeiten von Tickets eingesetzt werden mussten. Außerdem wurde eine Erweiterung der Service-Zeiten mit remote und on-site 1st und 2nd Level Support realisiert ? somit wurden die Mitarbeiter der Metabo nicht nur entlastet, sondern auch die Servicequalita?t erho?ht.

Projektverlauf: BÜROTEX und Metabo Hand in Hand als Team

Zum versprochenen Zeitpunkt war der Service-Desk von BU?ROTEX einsatzfähig. Reibungslos verliefen die Übergaben der Tickets und deren Erledigung. Herausforderungen gab es bei der Einrichtung der Workflows. Die durch einen Vorfall aufgelaufenen Tickets wurden seitens BU?ROTEX neben der eigentlichen Tätigkeit abgearbeitet. Die Implementierungsphase dauerte zwei Wochen. Das war vor allem deshalb mo?glich, weil die Projektteams von Metabo und BU?ROTEX hier Hand in Hand als ein Team arbeiteten.

Freie Kapazitäten für die IT-Abteilung von Metabo

Die Tickets tauchen weiterhin im Metabo eigenen Ticketsystem auf und werden von dort an die BU?ROTEX u?bergeben. So ist eine Kontrolle der Kennzahlen gewa?hrleistet. Sie ist mit der Mannschaft von BU?ROTEX zu einem Team verschmolzen. Die resultierenden Vorteile: Die Reaktionszeiten sind schneller geworden und die Nutzerzufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden ist gestiegen. Ebenso sind die Zeitfenster fu?r Services gro?ßer geworden. Die U?bergabe weiterer Lo?sungsgruppen ist geplant. BU?ROTEX steht beratend zur Seite und stellt Spezialisten zur Verfu?gung, um Onsite und Remote Services, beispielsweise fu?r Microsoft 365, zu gewa?hrleisten.

Über BÜROTEX

Die BU?ROTEX-Gruppe, in Nu?rtingen ansa?ssig, ist seit 1983 auf Informationstechnologie fokussiert, aktuell mit den Gescha?ftsfeldern Cloud Computing, IT-Sicherheit, Prozessoptimierung und Managed Services. BU?ROTEX verfu?gt u?ber umfassende Kompetenz in den Bereichen IT-Security, Prozessoptimierung, Automatisierung, Cloud-Telefonie, Dokumentenmanagement, eBilling und eInvoicing und kann Zertifizierungen nach ISO 9001 und 27001 vorweisen.

Über Metabo

Die Metabowerke GmbH, Nu?rtingen, Weltmarktfu?hrer fu?r Professional Power Tool Solutions, steht seit 1923 fu?r Innovationskraft und Ingenieurskunst. Der Spezialist fu?r professionelle Elektrowerkzeuge und Zubeho?r bietet Profis auf der ganzen Welt eine breite Palette an leistungsstarken Werkzeugen fu?r den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Die Metabowerke GmbH bescha?ftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeiter, davon 1.200 in Nu?rtingen. Zweigniederlassungen und Vertretungen gibt es auf allen fu?nf Kontinenten. Die Exportquote liegt bei 80 Prozent, was deutlich zeigt, dass die Angebote von Metabo weltweit gefragt sind. Metabo ist damit ein echter Global Player und Vollsortimenter. In den umsatzstarken Bereichen Befestigungstechnik und Metallbearbeitung nimmt Metabo europaweit eine fu?hrende Stellung ein.

Metabo ist beweglich, zielorientiert und flexibel. Mit dem Mut, auch Dinge in Frage zu stellen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Metabo ist immer bereit, neue Wege zu gehen. Dabei bilden kurze Entwicklungszeiten mit innovativen Methoden (Plattformstrategie, Rapid Prototyping etc.), die unmittelbar in die Produktion vor Ort eingesteuert werden, die Basis fu?r leistungsstarke, qualitativ hochwertige Produktlo?sungen mit System und maßgeschneiderte Systemlo?sungen fu?r die unterschiedlichsten Anforderungen der Profis.

