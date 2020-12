Managt alle Kundenbeziehungen und jedes System – das SalesInformationSystem SIS von Candor Technologies

Ist die Pflege der Kundenbeziehungen in normalen Zeiten eine Aufgabe von vielen, die es im Unternehmen zu erledigen gilt, kann sie in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie über Erfolg und Zukunft entscheiden. Mit dem SalesInformationSystem SIS bietet die Candor Technologies GmbH ein Customer-Relation-Management-Tool (CRM), mit dem sich Kundenbeziehungen und interne Abläufe effizient steuern und verwalten lassen. Außerdem ist die Anwendung auch mobil ? auf die Online-Applikation kann über Laptop, Tablet oder Smartphone von überall aus zugegriffen werden. Dank dieser Flexibilität und Unabhängigkeit kann auch aus dem Home-Office professionell weitergearbeitet werden. Die neueste Version erlaubt jetzt unter anderem die übersichtliche grafische Darstellung von wechselseitigen Kundenbeziehungen und über die Power-Schnittstelle REST API können neben ERP, DMS und Webseiten auch exotische Systeme angebunden werden: ?Wir binden jedes System an?, sagt Gerd Leszinski, Geschäftsführer der Candor Technologies GmbH.

Mit der neuen Version 8.1 von SIS wurde auch das Handling unbekannter Mails verbessert. Für die Synchronisation mit dem Mailserver kann eingestellt werden, ob auch unbekannte Mails importiert werden sollen. In diesem Falle kann anschließend im SIS der Kontakt angelegt bzw. zugeordnet werden ? und Mails lassen sich mit nur einem Klick verschieben.

In Summe führen die funktionalen, systemischen Änderungen in der neuesten Version von SIS einmal mehr zu großen Verbesserungen für den Anwender ? auch wenn sie im Frontend nur bedingt in Erscheinung treten. ?Mit jeder Weiterentwicklung bilden wir praktische Bedarfe ab, um unseren Anwendern den größtmöglichen Nutzen bieten zu können und SIS zukunftsfähig zu machen.? Besonders anwenderfreundlich bei aller Funktionalität ist, dass jedes einzelne Feld individuell benannt und der eigenen Unternehmenssprache angepasst werden kann. Dashboard und Listenansichten können individuell eingerichtet werden ? und das von jedem einzelnen Nutzer.

Das SalesInformationSystem SIS ist EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform. Personalisierte Mailings, Kampagnen und automatisches E-Mail-Synchronisationen in die Aktivitäten der Ansprechpartner sind Standard. Je nach Rechtevergabe können interne und externe Aufgaben angelegt, modifiziert, delegiert, nachverfolgt und archiviert werden. Forecasts (Umsatzprognosen) und andere Reports können in unterschiedlichen Ausprägungen mit wenigen Klicks erstellt und ausgewertet werden. Umfassende Kundenhistorien und Wiedervorlagen steigern die Effizienz in der täglichen Arbeit über das Dashboard, den Teamkalender sowie Detail- und Listenansichten.

Weiterführende Informationen unter https://candor-tec.de/produkt/sis/