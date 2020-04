Manganese X unterzeichnet Absichtserklärung über Erwerb eines Patents für ein Verfahren zur Desinfektion, Sterilisierung und Desodorierung von Luft mithilfe von gas- und dampfförmigen Substanzen



NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Montréal, Québec, Kanada, 30. April 2020. Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, bestätigen zu können, dass das Unternehmen eine nicht verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs eines Systems und eines Verfahrens zur Reinigung von Luft in einer geschlossenen Umgebung unterzeichnet hat. In einem 33-stöckigen Wohngebäude im Großraum Toronto wurde das System getestet, wobei seine Fähigkeit bestätigt wurde, kontaminierte Wohneinheiten zu reinigen. Die Entwicklung bietet ein Verfahren zur Verringerung der Luftkeimzahl im Gebäudeinneren. Erreicht wird dies durch die Verdampfung eines antimikrobiellen ätherischen Öls zur Herstellung eines Dampfes aus antimikrobiellem ätherischem Öl und dessen Einführung in einen Luftstrom. Dieser Luftstrom wird dann in die Lüftungskanäle des Gebäudes und schließlich in dessen Raumluftzufuhr eingeleitet.

Umweltingenieuren ist bekannt, dass Viren und andere Krankheitserreger effizient über Gebäudebelüftungssysteme verbreitet werden. Wir sind der Ansicht, dass die Anwendung dieses patentierten Verfahrens eine Möglichkeit zur Risikominderung im Hinblick auf die Luftqualität in einer geschlossenen Umgebung bietet und dabei dieselben Belüftungssysteme für nützliche Zwecke nutzt. Diese Technologie bietet überdies Potenzial für eine globale Skalierbarkeit.

Das Unternehmen macht schnelle Fortschritte hinsichtlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, der einer Due-Diligence-Prüfung vorbehalten ist, und wird zeitnah über weitere Entwicklungen berichten.

Für das Board of Directors

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!