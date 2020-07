Maple Gold erhöht die nicht vermittelte Finanzierung auf 4.750.000 CAD

Maple Gold Mines Ltd. (TSXV: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) (?Maple Gold” oder das ?Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) erhöht die zuvor angekündigte nicht vermittelte HD-Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 23. Juli 2020). Die aufgestockte Finanzierung beläuft sich auf einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 4.750.000 CAD (das ?Emissionsangebot”) durch Ausgabe von bis zu 27.941.175 Stammaktien (die ?Aktien”) zu einem Preis von 0,17 CAD pro Aktie.

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, erklärte: ?Aufgrund der starken Nachfrage haben wir beschlossen, unsere Finanzierung leicht zu erhöhen, um einige zusätzliche Investoren in die Privatplatzierung einzubeziehen.”

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Douay und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Emissionsangebot unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (?U.S. Securities Act?) oder unter anderen US-staatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu irgendeinem Kaufangebot von Wertpapieren weder in den USA noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Definition eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtsprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von ca. 355 km? und liegt in der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge), die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Das Projekt profitiert von den hervorragenden Infrastruktureinrichtungen und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

?Matthew Horn

B. Matthew Hornor, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Herrn Joness Lang

Executive Vice President

Mobil: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält ?vorausschauende Informationen” und ?vorausblickende Aussagen” (gemeinsam als “vorausblickende Aussagen” bezeichnet) gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen über den Abschluss der Privatplatzierung und der Verwendung der Erlöse der Finanzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, lesen Sie bitte die von Maple Gold Mines Ltd. bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!