Maple Gold ernennt Egizio Bianchini zum strategischen Berater

Maple Gold Mines Ltd. (TSXV: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) (“Maple Gold” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/ ) freut sich sehr, die Ernennung von Egizio Bianchini als strategischen Berater bekannt zu geben, der uns mit Rat und Tat für strategische Unternehmensangelegenheiten zur Seite steht. Egizio Bianchini war früher Executive Vice Chairman von Ivanhoe Mines und hatte zuvor eine hervorragende 29-jährige Karriere bei BMO Capital Markets hinter sich, wo er von 2011 bis 2018 den Titel Vice Chairman und Co-Leiter der Global Metals & Mining Group innehatte.

“Egizio ist eine der am besten vernetzten Persönlichkeiten in der globalen Bergbauindustrie und wir freuen uns über seine umfassende Erfahrung, die er uns beim Vorantreiben des Goldprojekts Douay in Quebec zur Verfügung stellt”, sagte Matthew Hornor, Präsident und CEO von Maple Gold. “Seine Ernennung vervollständigt unsere Liste hochkarätiger strategischer Berater, zu der auch Timo Jauristo und Matthew Lechtzier gehören. Ihr gemeinsames Engagement bedeutet eine wichtige Entwicklung in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft angehen und die beträchtlichen Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Herr Bianchini war zuvor Executive Vice Chairman von Ivanhoe Mines und hatte zuvor eine 29-jährige Karriere bei BMO Capital Markets, einem Mitglied der in Kanada ansässigen BMO Financial Group, hinter sich, wo er von April 2011 bis März 2018 als Vice Chairman und Co-Leiter der Global Metals & Mining Group tätig war. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Metall- und Bergbau-Finanzdienstleistungssektor verfügt Herr Bianchini über eine umfassende Erfolgsbilanz bei der Beratung einer Vielzahl von Metall- und Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt sowie bei der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen und anderen Kapitalbeschaffungen.

In Verbindung mit der neuen Ernennung sowie den Ernennungen von Timo Jauristo und Matthew Lechtzier, wie am 14. September 2020 bekannt gegeben, hat das Unternehmen insgesamt 750.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Preis von $ 0,20 gewährt. Der Aktienoptionsplan des Unternehmens regelt diese Incentive-Optionen sowie die Bedingungen für ihre Ausübung, was im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange steht.

Maple Gold Mines Ltd. kontrolliert das 357 Quadratkilometer große Goldprojekt Douay, das sich innerhalb des produktiven Abitibi-Grünstein-Gürtels im Norden Quebecs, Kanada, befindet. Das Projekt verfügt über eine etablierte Goldressource gemäß National Instrument 43-101 von 422.000 Unzen in der angezeigten Kategorie (8,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,52 g/t Au) und 2,35 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie (71,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au) mit beträchtlichem Potenzial für eine Ressourcenerweiterung und neue Entdeckungen. Das Projekt profitiert von einem außergewöhnlichen Infrastrukturzugang und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung aggressiver Explorationsprogramme zur Erweiterung und Aktualisierung der bekannten Ressource.

