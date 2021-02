Marble unterzeichnet White Label-Vertriebsvereinbarung mit Canadian Financial für seine „MyMarble“-Plattform für finanzielle Wellness



Vancouver, B.C, 17. Februar 2021 – Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) (Marble oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das eine proprietäre KI-gesteuerte Finanztechnologie einsetzt, um Kanadiern ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich der Zugang zu Krediten auf ihre finanzielle Zukunft auswirkt, freut sich, seine erste White-Label-Vertriebsvereinbarung mit dem aus Kreditgebern und Händlern in ganz Kanada bestehenden Kundenstamm von Canadian Financial bekannt zu geben.

Marble, ein führender Innovator im Bereich der KI-gesteuerten Finanztechnologie, freut sich, sein neues White-Label-Programm MyMarble in Zusammenarbeit mit Canadian Financial einzuführen, einem Unternehmen, das davon überzeugt ist, dass die Menschen in Kanada eine neue Sichtweise auf den persönlichen Finanzmarkt benötigen. Die Fintech-Plattform von Canadian Financial bietet über 20 Finanzdienstleistungen und -produkte für mehr als 200 alternative Kreditgeber an.

Untersuchungen von Mintel und der Canadian Consumer Finance Association(1) zeigen, dass 28 % der Menschen in Kanada nicht ausreichend mit Finanzdienstleistungen versorgt sind, was dazu führt, dass sich mehr als 2 Millionen von ihnen pro Jahr an alternative Finanzanbieter wenden.

Mit der zunehmenden finanziellen Anfälligkeit und Unsicherheit, die durch die globale Pandemie verursacht werden, steigt die Nachfrage nach informativen, ethischen und umfassenden persönlichen Finanzprodukten, die den Menschen in Kanada die nötige Handlungsfähigkeit verleihen. Diese Daten haben eine erhöhte Nachfrage nach alternativen Kreditgebern und ganzheitlichen Lösungen wie MyMarble erkennen lassen, die ihnen den Zugang zu einer erschwinglichen und nachhaltigen finanziellen Zukunft erleichtern.

Dieses neue Projekt wird das große nationale Verzeichnis alternativer Finanzdienstleistungen von Canadian Financial nutzen, das sich sowohl auf die Finanzierung von Verbrauchern als auch von Unternehmen für eine breit gefächerte Palette von Produkten und Dienstleistungen spezialisiert hat. Diese neue Vertriebsvereinbarung stellt für MyMarble einen bedeutenden neuen Wachstumskanal dar, der den Verbrauchern die Möglichkeit bietet, durch seine KI-gesteuerten Fintech-Lösungen, die vorausschauende und von Experten erstellte Empfehlungen, Einblicke und finanzielle Bildung bieten, zu wachsen.

Wir freuen uns sehr, unsere erste Vertriebsvereinbarung mit Canadian Financial und seiner umfangreichen Plattform mit über 200 Kreditgebern zu starten, sagt Marble-CEO Karim Nanji. Canadian Financial verfügt über eine nationale Präsenz bei der Bereitstellung von Finanzlösungen für die unterversorgte Bevölkerung. Dieses Engagement ermöglicht es Marble, mehr Kontakte zu denjenigen zu knüpfen, die Hilfe benötigen, und treibt uns weiter an, unsere Mission zu erfüllen, den unterversorgten Menschen die finanzielle Zukunft zu ermöglichen, die sie verdienen.

Wir wollten in der Lage sein, unseren kanadischen Kunden und Partnern mit viel mehr als nur Kreditfazilitäten zu helfen, sagt der CEO von Canadian Financial, Patrick Labrèche. Marble hat eine Edtech [Educational Technology]-Komponente in unser Ökosystem eingebracht und ist ein wertvoller Aktivposten für unser kontinuierliches Wachstum innerhalb der Fintech-Branche. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung unserer Partnerschaft in den nächsten Monaten zu beobachten.

Über Canadian Financial – Canadian Financial ist eine Fintech/Edtech-Plattform, die die Art und Weise verändert, wie Unternehmen und Verbraucher auf traditionelles und alternatives Kapital zugreifen können. Mit über 22 Finanzierungsprogrammen und mehr als 220 Kreditgebern in Kanada und den Vereinigten Staaten bereitet sich Canadian Financial darauf vor, die Finanzdienstleistungsbranche grundlegend zu revolutionieren. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter https://www.cdnfinancial.ca/.

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um sich zu engagieren und einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104 E-Mail: ir@marblefinancial.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen bezüglich der Vereinbarungen mit der Canadian Financial Group. Die Verwendung von Wörtern wie anstreben, planen, annehmen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken dienen der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Empfehlungsvereinbarung des Unternehmens mit Canadian Financial. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen keine behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Canadian Securities Exchange, für das White-Label-Vertriebsabkommen benötigt. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden.

