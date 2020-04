Marco Terracciano – Das Energiebündel unter den Keynote Speakern

Marco Terracciano ist der Heldenmacher. Er ist Keynote Speaker, Unternehmer und Autor aus Leidenschaft. Der Experte für nachhaltigen Erfolg im Unternehmen beeindruckt durch seine einzigartige Lebensgeschichte und inspiriert dazu, seine eigene Heldenreise anzutreten.

Trotz unzähliger Auszeichnungen, die seine Unternehmen in der Vergangenheit erhielten, weiß er auch, wie schnell man fallen kann und in eine Insolvenz rutschen kann. Er ließ sich davon nicht unterkriegen und kämpfte sich wieder nach oben, getreu seinem Motto ?Fuck It ? Never give up?. Marco schafft es, seine jahrelange Erfahrung in der Gründung und Führung von Unternehmen praxisnah zu vermitteln und zeigt durch seinen praxisorientierten Vortragsstil auf, warum Scheitern zum Erfolg dazugehört und wie auch Sie mit Hilfe der ?Fuck It – Mentalität? Ihr Leben beruflich wie privat in eine Heldenreise verwandeln können.

Marco Terracciano ist stolz auf das, was er tut. Er ist Speaker und Unternehmer mit Leib und Seele und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Wissen und seine Erfahrungen weiterzugeben und zu teilen. Er motiviert jeden Einzelnen, Scheitern als Teil der Heldenreise anzunehmen und jeden Tag das Beste zu geben und an sich zu arbeiten.

Marco Terracciano gehört zu den wenigen Keynote Speakern, die wirklich das Leben, was sie lehren und aus eigener Erfahrung sprechen.Willensstärke, Durchhaltevermögen, seine ?Fuck It ? Mentalität? und der unbändige Wille zum Erfolg haben ihn dahin gebracht wo er heute ist.