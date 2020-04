Marco Terracciano ist der Heldenmacher

Marco Terracciano durchlief eine außergewöhnliche Karriere als Entrepreneur. Er kennt die Schattenseiten und die Sonnenseiten eines Unternehmers und des Erfolgs. Heute gilt er als Heldenmacher und Energiebündel in der Keynote Speaker Szene.

Als Entrepreneur, Autor und Vortragsredner gibt er seinem Publikum praxisorientierte und wirksame Impulse um bessere Entscheidungen zu treffen und niemals, wirklich niemals aufzugeben.

Als anerkannter und mehrfach ausgezeichneter Experte spricht er über die Themen ?FUCK IT and Never give up?, ?New Entrepreneurship?, ?persönlichen und beruflichen Erfolg? und ?Führung in Zeiten von New Work?.

Marco Terracciano begeistert als Keynote Speaker und ist der ideale Vortragsredner für Ihre Führungskräfte, Mitarbeiter und Kunden. Seine Keynotes sind bewegend, ehrlich und mitreißend. Egal ob exklusive Kundenveranstaltung, Führungskräftetagung, Kickoff oder Motivationstag: Seine Keynotes sind ein Erlebnis. Lassen Sie sich jetzt kostenfrei und unverbindlich von uns beraten.

Er bringt Mut, Entscheidungskraft und Aufbruchstimmung mit seiner ?GIB NIEMALS AUF? Einstellung zurück in große Unternehmen und die mittelständische Wirtschaft.

Marco Terracciano ist direkt, humorvoll, charismatisch, anders. Er redet Klartext und bleibt dabei stets humorvoll und redet nicht um den heissen Brei. Er bringt die Dinge präzise auf den Punkt. Und damit sorgt er als Keynote Speaker für Begeisterung und Aufbruchstimmung. Bei jedem Publikum. Garantiert.

Marco Terracciano liebt was er tut, ist Keynote Speaker aus Leidenschaft und gibt seinem Publikum Mut und Kraft selbstbestimmt zu leben, Entscheidungen zu treffen, das Scheitern als Bestandteil des Erfolgs anzusehen und die Lehren für die zukünftigen Erfolge daraus zu ziehen.

Buchen Sie unter www.marcoterracciano.de eine Keynote oder einen Impulsvortrag für Ihre nächste Veranstaltung. Marco Terracciano versteht es, das Publikum mit viel Humor und Tiefgang zu inspirieren, ihr Leben zu einer Heldenreise zu machen und Scheitern als Bestandteil der Heldenreise zu erkennen.