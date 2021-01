Mario Pfeiffer ist Geschäftsführer der neuen MCI digi.tools GmbH

MCI digi.tools wurde mit 1.1.2021 in Innsbruck gegründet und kann vom Start weg produktiv arbeiten. Das liegt wesentlich daran, dass der als Geschäftsführer bestellte Mag. (FH) Mario Pfeiffer, MSc (37) umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung bei digitalen Lern-Tools hat und über ein exzellentes Vertriebsnetzwerk verfügt. Der gebürtige Salzburger ist seit 2010 im Digitalisierungsunternehmen duftner.digital tätig. MCI digi.tools ist ein Joint Venture von MCI? | Die unternehmerische Hochschule und von duftner.digital. Der Leistungsanspruch besteht darin, Unternehmen, Hochschulen und Schulen innovative Learning-Strategien und digitale Instrumente zur Verfügung zu stellen.

Der neu ernannte Geschäftsführer von MCI digi.tools stammt aus einer Unternehmerfamilie im Salzburger Pinzgau. Von 2004 bis 2008 studierte er in Innsbruck am MCI Management & Law, anschließend schloss er an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck das Masterstudium Organization Studies erfolgreich ab. Nach beruflichen Stationen bei SONY DADC in Salzburg und Southwater/Großbritannien baute er seit 2010 bei der duftner.digital Gruppe als Prokurist das erfolgreiche Microlearning mit auf. Die Akquise und Begleitung digitaler Prozesse zu Microtraining sowie der Aufbau von digitalen Betriebsakademien standen bei duftner.digital im Fokus. Von 2013 bis 2015 fungierte Mario Pfeiffer als Interims-Geschäftsführer für die duftner.digital ?Institute of Entrepreneurship Deutschland GmbH?.

Pfeiffer: ?Wir bündeln komplementäre Kompetenzen?

Mario Pfeiffer startet voller Engagement in seine neue Aufgabe: ?Hier bei MCI digi.tools bündeln wir komplementäre Kompetenzen. Unser Joint Venture zwischen Hochschule und digitaler Praxis ist am Puls der Zeit und bietet für den Markt riesengroße Chancen?, ist der 37-jährige Digitalisierungsprofi überzeugt. Der Unternehmenssitz von MCI digi.tools befindet sich im Zentrum Innsbrucks in der Maria-Theresien-Straße.

Unter dem Motto „Digitalisierung braucht Expertise“ bündelt duftner.digital die Unternehmen der Gruppe unter einem Dach. duftner.digital bietet Unternehmen ein digitales Mindset mit Komplett-Lösungen für Geschäftspartner, für Mitarbeiter und für Kunden. Herzstück sind inhouse entwickelte Technologien, zum Beispiel eine Wissens-App. duftner.digital ist für Unternehmen in ganz Europa aktiv, vom KMU bis hin zum internationalen Konzern. Die Expert*innen bei duftner.digital entwickeln Lösungen aus einem Guss und begleiten Veränderungsprozesse von den ersten strategischen Überlegungen bis hin zur Umsetzung inklusive Nachbereitung. Zu duftner.digital zählen das Personalberatungs- und Personalmanagementunternehmen Duftner & Partner (gegründet 1997), die Software-Fullservice-Agentur M-Pulso (gegründet 2009) und das auf Lern- und Wissensmanagement spezialisierte Institute of Microtraining (gegründet 2010). Die duftner.digital Gruppe hat ihren Europasitz im Zentrum von Innsbruck/Österreich und beschäftigt über 40 Mitarbeiter*innen. Alle Infos: www.duftner.digital