Maritime Resources erweitert das Explorationsprogramm auf 40.000 Meter – Größtes Bohrprogramm in der Unternehmensgeschichte beginnt

Toronto, ON (2. Juni 2021) – Maritime Resources Corp. (TSX.V: MAE) (Maritime oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein voll finanziertes, erweitertes Explorationsprogramm beim Goldprojekt Hammerdown (Hammerdown oder das Projekt) im Bergbaugebiet Baie Verte in Neufundland und Labrador (Kanada) eingeleitet hat. Die Explorationsaktivitäten laufen mit zwei Bohrgeräten, die Erkundungen entlang der äußerst aussichtsreichen Deformationszone Hammerdown absolvieren, und werden sich im Laufe des Jahres 2021 und bis 2022 nach außen hin zu neuen vorrangigen Zielen vorarbeiten.

Highlights des Programms

– 40.000 Meter (m) an Explorationsbohrungen und zusätzlichen geophysikalischen Untersuchungen, einschließlich:

– In der Nähe der Goldlagerstätten Hammerdown und Orion sind 30.000 m geplant, um eine Ressourcenerweiterung in und um die geplanten Tagebau- und Untertageanlagen zu erreichen, die in der am 29. Februar 2020 veröffentlichten wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) beschrieben wurden

– 10.000 m sind für die Erprobung mehrerer neuer regionaler Ziele vorgesehen, darunter Whisker Valley und Gull Ridge, wo im Jahr 2020 hochgradige Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen gefunden wurden

– Die im 358 km2 großen Landpaket durchgeführte VTEM-Untersuchung zeigte im Vermessungsgebiet mehrere hochgradig leitfähige Anomalien

Maritime hat in den letzten 15 Monaten erhebliche Fortschritte erzielt, und zwar durch die positive PEA für Hammerdown, den Erwerb der Goldanlage Nugget Pond und die jüngste Freigabe des Projekts nach der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir freuen uns sehr über das erweiterte und vollständig finanzierte 40.000-Meter-Bohrprogramm, von dem wir glauben, dass es für das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen wird, sagt Garett Macdonald, President und CEO. Priorität wird das Ressourcenwachstum entlang der Deformationszone Hammerdown sein. In der Vergangenheit wurde dieses Gebiet noch nicht vollständig erkundet, insbesondere in den frühen 2000er Jahren, als der Goldpreis durchschnittlich bei USD300 pro Unze lag und Hammerdown mit einem Cutoff-Gehalt von über 8,0 gAu/t betrieben wurde. Unsere Explorationsteams kombinieren neue Daten aus verschiedenen Quellen, darunter maschinelles Lernen (KI), die neuesten geophysikalischen Untersuchungen, pRFA-Kartierungen und Bodenprobenahmen. Zusammen mit der Überprüfung der historischen Bohrungen hat der Einsatz dieser neuen Technologien bereits zu mehreren vorrangigen Leitfähigkeits- und Wiederaufladbarkeitszielen in den Projekten Green Bay, Whisker Valley und Gull Ridge geführt, so Macdonald weiter.

Erkundung der Deformationszone Hammerdown

Im zweiten Teil des Explorationsprogramms 2020 entdeckten die Explorationsteams von Maritime zwei neue Goldzonen neben den Lagerstätten Hammerdown und Orion. Dazu gehörten 6,9 g/t Au auf 6,0 m, darunter 19,9 g/t Au auf 2,0 m, in Bohrloch GA-20-35 (siehe Pressemitteilung vom 1. Februar 2021) 150 m östlich von Hammerdown in einer Tiefe von 150 m und 22,7 g/t Au auf 0,44 m in Bohrloch BB-20-123 (siehe Pressemitteilung vom 7. Januar 2021), 300 m nordöstlich der Lagerstätte Orion. Diese Entdeckungen unterstreichen das Mineralpotenzial entlang der Deformationszone und die Möglichkeiten, die innerhalb von 1,0 km von den bestehenden Lagerstätten bestehen, insbesondere in dem 2,0 km langen Zwischenraum zwischen Hammerdown und Orion, wo in der Vergangenheit nur 11 Bohrlöcher mit insgesamt 2.450 Metern gebohrt wurden.

Die Lagerstätte Orion ist in der Tiefe weiterhin offen, und Ende 2020 wurde eine breite Zone mit kontinuierlicher, felsischer Mineralisierung von der Oberfläche bis über 250 Meter unterhalb der Oberfläche verfolgt. Diese Bohrergebnisse beinhalteten 5,2 g/t Au auf 13,0 m in Bohrloch BB-20-130 (siehe Pressemitteilung vom Januar 7 2021) und 8,0 g/t Au auf 5,0 m in Bohrloch BB-20-132 (siehe Pressemitteilung vom 19. Januar2021). Das Explorationsprogramm 2021 wird diese neuen Entdeckungen zunächst verfolgen und dann neue Ziele testen, wobei auf dem gesamten Konzessionsgebiet systematisch von innen nach außen gearbeitet wird.

Abbildung 1: Deformationszone Hammerdown

Zum Vergrößern auf das Bild klicken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58751/PR_210602_ExplorationUpdatefinal_DEPRcom.001.png

Geophysikalisches Vermessungsprogramm

Das Unternehmen hat die Firma Geotech Ltd. (Geotech) mit einer tiefgehenden regionalen Z-TEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic)-Untersuchung beauftragt. ZTEM-Untersuchungen wurden entwickelt, um bedeutende Strukturen und geologische Einheiten mit Mineralisierungspotenzial in Tiefen von mehr als 1-2 km zu kartieren, was diese Untersuchungen ideal für die Erkundung tief liegender Porphyrsysteme und der Quellen oberflächennaher Mineralisierungen macht.

Die Entwicklung eines 3-dimensionalen Common-Earth-Modells, das Geophysik, Geochemie und Geologie des Grundgesteins umfasst, um zukünftige Explorationsarbeiten zu planen und vorrangige Ziele mithilfe von KI-Technologie (maschinelles Lernen) zu ermitteln, wird derzeit vorgenommen. Maritime führt außerdem ein umfassendes Feld-Kartierungs- und Probenahmeprogramm entlang der aussichtsreichen Trends durch. Dazu gehört die Verwendung von Werkzeugen wie Beep-Mat, um verborgene oder verschüttete mineralisierte Gesteine und Ausbisse zu erkennen. Ein Beep-Mat-System wurde von Mitarbeitern von Maritime bei der Lagerstätte Hammerdown im Feld getestet und hat unter einigen Metern Deckgestein goldmineralisiertes Grundgestein entdeckt.

Maritime hat mit der Verwendung von Alterationskartierungs-Technologien begonnen, einschließlich lithogeochemischer pXRF (Portable X-Ray Fluorescence)-Untersuchungen, die bei der schnellen Identifizierung von wichtigen Indikatormineralien, die mit Anreicherungszonen von Basis- und Edelmetallen assoziiert sind, helfen werden. Die Alterationskartierung ist eine häufig verwendete Technik, um auf regionaler Ebene die am stärksten alterierten und hochgradigsten Teile von Porphyrsystemen aufzufinden.

Regionale VTEM-Fluguntersuchung

Das Unternehmen führte vor Kurzem über 100 % seines Grundbesitzes hochauflösende luftgestützte VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic) und magnetische geophysikalische Untersuchungen durch. Die Untersuchungen wurden von Geotech durchgeführt und umfassen die nun zusammenhängenden Konzessionsgebiete Green Bay, Whisker Valley und Gull Ridge mit insgesamt 358 km2 Grundfläche. Es wurden über 50 stark leitfähige Anomalien identifiziert, die auf massive oder halbmassive Sulfide zurückzuführen sein können. Es gibt mehrere bekannte polymetallische Massivsulfidhorizonte auf dem Konzessionsgebiet, die sowohl im Horizont als auch in separaten Zonen in unmittelbarer Nähe der Massivsulfide eine Goldmineralisierung aufweisen.

Zusätzlich zu den zahlreichen leitfähigen Anomalien wurde auch eine Reihe von großen Arealen mit geringer Leitfähigkeit identifiziert. Diese wurden von Geophysikern als potenzielle Zonen weit verbreiteter eingesprengter Sulfide interpretiert. Goldmineralisierungen sind in der Regel im gesamten Konzessionsgebiet mit disseminierten Sulfiden assoziiert. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Geotech an einer erweiterten Studie zur Zielgebietermittlung, bei der die VTEM-Daten erneut verarbeitet werden, um Airborne IP (AIIP)-Daten bereitzustellen, um die verschiedenen Wiederaufladbarkeitszonen besser zu definieren.

Abbildung 2: Projektkarte mit der gesamtmagnetischen Intensität (TMI), Mineralvorkommen und geophysikalischen VTEM-Zielen (gestrichelte Kreise zeigen Zielbereiche an)

Zum Vergrößern auf das Bild klicken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58751/PR_210602_ExplorationUpdatefinal_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 3. Whisker Valley – 19,1 g/t Au, 69,6 g/t Ag und 2,96 % Cu (Grundsteinprobe 463109)

Zum Vergrößern auf das Bild klicken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58751/PR_210602_ExplorationUpdatefinal_DEPRcom.003.jpeg

Regionale Exploration – Greenfields-Projekte

Während das Unternehmen Hammerdown weiterentwickelt, wurde das regionale Explorationsprogramm erweitert, um Ziele in Entdeckungen zu überführen. Die beträchtliche Landposition bietet zahlreiche mehrere Kilometer lange Trends mit Gold- und Basismetallen, die in Oberflächenproben, Ausbissen und vorläufigen Diamantbohrungen identifiziert wurden. Bei jedem Trend wird ein rigoroser und systematischer Explorationsansatz angewandt.

Leitfähigkeitsziele – polymetallische Ziele (Gold und Grundmetalle)

Bei der Untersuchung mit dem Ziel, die Leitfähigkeit zu untersuchen, wurden in der gesamten Region viele leitende Anomalien mit hoher Priorität identifiziert. Die wichtigsten Anomalien wurden wie folgt identifiziert:

– Projekt Green Bay: Orion North, Hammerdown North, Spar Pond North, Birchy Pond und Timber Pond

– Projekt Gull Ridge: Skate Pond, Black Brook und Black Ridge

– Projekt Whisker Valley: Erzgangsystem Gary, Prospektionsgebiet Nest, Gull Pond und Slink Pond

An diesen Standorten werden geophysikalische Bodenuntersuchungen (EM) zur genaueren Abgrenzung von Zielen und explorative Diamantbohrungen durchgeführt und/oder sind geplant.

Wiederaufladbarkeitsziele – Goldziele mit disseminierten Sulfiden

Wie oben angegeben, werden die VTEM-Wiederaufladbarkeitsziele neu verarbeitet, um AIIP-Daten bereitzustellen. Die wichtigsten Anomalien, die bei der ersten VTEM-Untersuchung identifiziert wurden, sind in den folgenden Gebieten zu finden:

– Projekt Green Bay: Lagerstätten Southern Cross, Ursa Major und Minor

– Projekt Gull Ridge: Der Gull Ridge Pluton und Black Ridge

– Projekt Whisker Valley: Bartletts Pond

Die Anomalie Gull Ridge (die mit dem Pluton Gull Ridge assoziiert ist) ist eine fast runde Monzonit-Intrusion mit einem Durchmesser von 4 km, die für ihre breiten disseminierten Sulfidmineralisierungen bekannt ist und als attraktivste dieser Wiederaufladbarkeitsanomalien gilt. Es wird angenommen, dass diese Anomalie ein neues vielversprechendes Porphyr-Ziel darstellt.

Schwerpunkt der regionalen Diamantbohrungen

Frühere Explorationsbohrungen auf dem Landbesitz des Unternehmens, einschließlich des Projekts Whisker Valley, haben Gebiete mit einer umfassenden Goldmineralisierung und Anzeichen für ein robusteres Mineralsystem ergeben. Die Bohrungen und Explorationen im Jahr 2021 werden auch weiterhin in den vorrangigen Gebieten der Systeme vorgenommen, um Leitfähigkeit, Aufladbarkeit und geochemische Ziele zu prüfen. Weitere Bohrungen im Bereich des Erzgangsystems Gary bei Whisker Valley werden sich auf breitere Korridore mit hochgradiger Goldmineralisierung konzentrieren, wie in WH-20-12 zu sehen ist, die 5,1 g/t Au auf 5,8 m in einer Tiefe von 150 m unterhalb der Oberfläche in der Mitte des Tals durchteuft haben (siehe Pressemitteilung vom 5. November 2020).

Oberflächenprobenahmen im Gebiet Whisker Valley haben häufig eine hochgradige Goldmineralisierung in Ausbissen-, Findlings- und Lesesteinproben identifiziert (Abbildung 3, siehe Pressemitteilung vom 11. September 2020), wobei ein Großteil der freiliegenden Mineralisierung auf Bereiche mit Grabungen beschränkt war. Zusätzlich zu der Exploration mithilfe von Beep-Mat wird das Unternehmen die pRFA-Technologie einsetzen, um die porphyrartigen Alterationsmuster zu kartieren, die in vielen Ausbissen in der Region von Whisker Valley und Gull Ridge beobachtet wurden und die voraussichtlich bei der Entwicklung von Alterationsvektoren für die aussichtsreichsten Gebiete helfen werden.

Über Maritime Resources Corp.

Maritime hält vorbehaltlich der Optionsvereinbarung, die das Unternehmen zum Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile berechtigen, eine direkte hundertprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Green Bay. Das schließt auch die ehemalige Goldmine Hammerdown und das Goldprojekt Orion sowie das Explorationsprojekt Whisker Valley ein, die alle im Bergbaugebiet Baie Verte unweit der Ortschaft King–s Point (Neufundland und Labrador) liegen. Das Goldprojekt Hammerdown zeichnet sich durch nahezu senkrechte, schmale mesothermale goldhaltige Quarzgänge in Zusammenhang mit Pyrit aus. Hammerdown wurde zuletzt zwischen 2000 und 2004 von Richmont Mines betrieben. Das Unternehmen besitzt auch den Goldkreislauf in der metallurgischen Anlage Nugget Pond in Neufundland und Labrador, das Goldprojekt Lac Pelletier in Rouyn Noranda, Québec, sowie mehrere andere Explorationsgrundstücke und Lizenzbeteiligungen in wichtigen Bergbaucamps in ganz Kanada.

Qualifizierte Person:

Die Explorationsaktivitäten auf dem Goldprojekt Hammerdown und Whisker Valley werden vor Ort vom Explorationsmanager des Unternehmens, Larry Pilgrim, P.Geo, und dem technischen Berater Jeremy Niemi, P.Geo, geleitet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Larry Pilgrim, P.Geo. Exploration Manager, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

