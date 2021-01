Markenrelaunch: Karriere-Aussichten für Professionals bei experts / Personaldienstleister Hofmann Personal baut ergänzend zum bisherigen Dienstleistungsportfolio seine Professionals-Marke experts aus (FOTO)

Der Personalbedarf von Professionals wird aufgrund der laufenden Transformation und Energiewende weiterhin steigen. Das gilt besonders für Ingenieure und Experten aus dem Engineering- und IT-Umfeld. Aber auch Spezialisten aus dem Segment Business Administration wie Controller, Projektmanager oder Business Analysts werden verstärkt gefragt sein. Darum hat Hofmann Personal seine Marke experts weiterentwickelt und relauncht sie zum Jahresbeginn. Experts beschäftigt deutschlandweit vorrangig Fach- und Führungskräfte im Engineering und in der IT sowie Spezialisten im Segment Business Administration.

„Wir haben unser internes Team in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut, sodass wir jetzt deutschlandweit an 20 experts-Standorten vertreten sind. Auch der Ausbau unserer Infrastruktur, insbesondere bezüglich Recruiting und Betreuung von Bewerbern, Mitarbeitern und Kunden spiegelt unsere Professionalität wider. Durch die enge Kommunikation mit unserer Muttergesellschaft I.K. Hofmann GmbH, dem fünftgrößten Personaldienstleister, profitieren unsere Mitarbeiter und Bewerber branchenübergreifend von dem flächendeckenden Netzwerk und engen Kontakten zu den renommiertesten Unternehmen Deutschlands“, sagt Eric Schönfeld, Leiter experts Süddeutschland.

Experts ist als Professionals-Marke im Hause Hofmann Personal auf die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften für die Großindustrie wie auch für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Dazu zählen Akademiker und Techniker der genannten Fachbereiche. Zum weiteren Produktportfolio von experts gehören Recruitment Process Outsourcing Projekte (RPO). Dabei managt experts vollständige oder vorher fest vereinbarte Personalauswahlprozesse der Kundenunternehmen.

„Ingenieur ist nicht gleich Ingenieur. Die berufliche Spezialisierung ist breit gefächert. Darum hinterfragen wir bei unseren Kunden die Anforderungen an den zukünftigen Mitarbeiter sehr genau, um die wirklich benötigten Qualifikationen zu identifizieren. In gleicher Weise nehmen wir uns viel Zeit für unsere Bewerber. Uns interessieren neben der Qualifikation die beruflichen Entwicklungswünsche. Denn unsere Mitarbeiter besprechen mit jedem Bewerber sein individuelles Karrierekonzept. Sie suchen die passenden Jobangebote aus unserem umfangreichen Stellenportfolio und begleiten sie die nächsten Jahre, um einen Karriereschritt nach dem anderen machen zu können. Für junge Akademiker haben wir zusätzlich ein spezielles Karriere-Entwicklungs-Programm entworfen“, ergänzt Ulrich Domhoff, Leiter experts Norddeutschland. https://www.experts.jobs/absolventen Neue Homepage: http://www.experts.jobs

Hofmann Personal wurde 1985 von Ingrid Hofmann gegründet und ist an über 90 Standorten vertreten. Der fünftgrößte Personaldienstleister Deutschlands hat Tochterunternehmen in Italien, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien und in den USA.

Die I. K. Hofmann GmbH, auch Hofmann Personal genannt, ist vielfacher Preisträger. Dazu zählt seit vielen Jahren die Auszeichnung Bester Arbeitgeber Deutschlands, den das Unternehmen zuletzt in 2020 erhalten hat.

