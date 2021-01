Marketing Class of 22? Die große Digital-Marketing-Messe der Evernine Group im Februar 2021

Marketing Automation, Sales Excellence im Marketing, Self Publishing oder Social Selling: Die preisgekrönte Agentur Evernine Group veranstaltet mit diversen Partnern eine große Digital-Messe für Marketing-Verantwortliche und Entscheider aus weiteren Fachbereichen. Die Messe findet vom 22.02.-26.02. statt und wartet mit zahlreichen interaktiven Formaten und sogar einem eigenen Zertifikat auf. Richtet sich an Marketing-Verantwortliche und Fachbereichsleiter anderer Disziplinen aus B2B und B2C, die an spannenden Schulungsangeboten interessiert sind.

Die Marketing Class of 22 wurde als Event-Konzept in Zusammenarbeit mit der Münchner Kommunikationsberatung und Full-Service-Agentur Evernine Group gemeinsam mit der MBF Media ins Leben gerufen wurde. Aufgrund der enormen Nachfrage nach den Schulungsangeboten der Evernine Group im vergangenen Jahr zu neuen Welten und Disziplinen im Digital-Marketing werden diese Aspekte in einer digitalen Marketingwoche vom 22.02.-26.02.2021 für Marketing-Teams, Sales-Teams und alle, die sich rund um das Thema Digital-Marketing interessieren, in einer interaktiven Form veranstaltet.

Das Konzept ist sehr umfassend ? alle Teilnehmer der Marketing Class of 22 erleben einen individuellen Mix aus Keynotes, interaktiven Seminaren, Master Classes und Beratungsgesprächen zu allen wichtigen Themen des aktuellen Digital-Marketings wie Account-based Marketing, Marketing Automation oder Social Selling, zahlreiche Benchmarks und Erfahrungen für B2B und B2C inklusive.

Die Evernine Group ist eine ausgezeichnete Digital-Agentur und setzt sich als Beratung & Agentur aus Unternehmen mit Spezialservices zusammen, die es ermöglichen, alle wichtigen Herausforderungen der Unternehmens- & Inhouse-Kommunikation aus Marketing, HR, Sales & PR aus einer Hand zu bedienen.

Die wichtigsten Informationen zur Anmeldung

Die Teilnahme an der Marketing Class of 22 richtet sich in erster Linie an alle Marketing- & Sales-Teams, die sich digital fit machen wollen.

Zudem sind alle interaktiven Seminare und Master Classes so aufbereitet, dass auch Fachbereichsfremde, Geschäftsführer und Business-Entscheider auf ihre Kosten kommen. Entsprechend werden für die Marketing Class of 22 auch rabattierte Team-Tickets angeboten. Unternehmen können sich mit ihren Teams einfach und schnell anmelden und werden im Rahmen der digitalen Marketingwoche persönlich durch die Veranstaltung geführt ? mit allen wichtigen Informationen, Zugangsdaten & einem übersichtlichen Fahrplan.

Die Module der Marketing Class of 22

Teilnahme an Keynotes mit Marktübersicht

Teilnahme an 6 Webinaren zu ?Future Business? Themen, inkl. Präsentationsunterlagen

Teilnahme an 1 von 3 Seminaren nach Wahl als ?Hands on Sessions?

Teilnahme an 1 von 2 CxO Master Classes ?Digital Leadership? nach Wahl

1 individuelles Beratungsgespräch mit Experten

1 persönliches Zertifikat der Marketing Class

Agenda

Die Marketingwoche geht von Montag bis Freitag, wobei sich die Tage nach Themen orientieren. So wird am Overview Day am Montag mit zwei spannenden Keynotes gestartet. Am Dienstag folgen Webinare und Seminare rund um das Thema LeadGen. Der Mittwoch, der sogenannte ?Data Marketing Day? hält interessante Sessions zu Social Selling, Marketing Automation und Vermarktungspotentiale im Web bereit. Die kreativen Themen werden am ?Creativity Day? am Donnerstag vorgestellt. Abgerundet wird die Marketing Class of 22 schließlich am Freitag mit strategischen Themen und individuellen Beratungsgesprächen.

Weitere Informationen zur Marketing Class of 22, die Veranstalter sowie die Möglichkeit für Presse-Tickets finden Sie unter folgendem Link: www.marketingclass22.de ??

?Die Corona-Krise hat 2021 gezeigt, dass die Nachfrage nach ausführlichen Schulungen im digitalen Marketing, vor allem wenn es um kurzfristige und vorrangig ergebnisorientierte Projekte geht, über alle Branchen und Unternehmensgrößen enorm gestiegen ist. Die Marketing Class of 22 richtet sich exakt an diese Nachfrage ? dabei sprechen wir nicht nur Marketing-Verantwortliche, sondern auch Fachbereichsleiter anderer Disziplinen an. Uns kommt dabei entgegen, dass wir die sehr erfolgreiche Platzierung des Schulungsangebots entsprechend ausbauen und optimieren und damit ein spannendes Format mit echtem Nutzwert für Unternehmen im B2B und B2C schaffen konnten. Ein Schwerpunkt liegt auf den klassischen Do?s & Dont?s und den Erfahrungen, die andere Unternehmen bereits mit diesen Themen sammeln konnten. Somit schaffen wir auch eine Netzwerkplattform für die Teilnehmer?, so Alexander Roth, Geschäftsführer der Evernine Group.

Über die Evernine Group

Die Zeit ist reif für die Kommunikation der neuen Ära. Diesen Ansatz verfolgt auch die Evernine Group als Full-Service-Agentur und Beratung im Umfeld der digitalen Unternehmenskommunikation. Die neue Ära der Unternehmenskommunikation ist nicht nur digital, sondern auch komplex und erfordert ein besonderes Mindset in Verbindung mit ?Best Of Breed?-Know-how. Deshalb bringt die Evernine in diesem exklusiven Event-Format seine Expertise aus unterschiedlichen Disziplinen ein.

Sie bietet Know-how & Best Practices in den Branchen IT & Tech, Life Sciences & Engineering, Sports & Health, Living & Lifestyle sowie Corporate & Finance. Der Erfolg dabei: Die Verbindung von Beratung & Transformation, Agentur-Umsetzung & Outsourcing je nach Bedarf.

Über MBF Media

Die MBF Media wurde 2017 als Portal-Plattform für Digital Publishing im B2B gegründet und gehört mit ihrem Hauptsitz in München zur Unternehmensfamilie der Evernine Group. Mit sämtlichen B2B-Magazinen bietet die MBF Media innovative Vermarktungsmöglichkeiten im gesamten DACH-Raum sowie im Falle von MyBusinessFuture sogar weltweit.

Als Media- & Verlagspartner unterstützt die MBF Media mit seinem Marketing- & Verlagsnetzwerk die Marketing Class of 22.

Die Evernine Group steht als führende deutsche Innovations- und Kommunikationsberatung für effektive Next-Level-Kommunikation. Wir beraten unsere Kunden strategisch, ermöglichen die digitale Transformation von Marketing, Sales & HR und bieten ein großes unternehmenseigenes Portal- & Verlagsnetzwerk für effektive & innovative Kampagnen – gesteuert durch unsere Inhouse-Agentur. Schwerpunkte liegen in unserer Branchen-Kreativität, in unserem großen Technologie-Know-how, in der kosteneffizienten Vernetzung von Kommunikationsdisziplinen sowie dem Angebot, sämtliche Services, Kampagnen & Projekte auch dauerhaft an uns auszulagern.

Gemäß unseres Leitsatzes „Consult. Connect. Create.“ findet unsere Kundenbetreuung via „One Voice“ statt. Gegründet wurde die Evernine 2013 mit Hauptsitz in München, dazu kommen Hamburg und weitere Offices weltweit (via unseren Coworking-Partner WeWork). Unsere Branchenschwerpunkte sind IT & Tech, Life Sciences & Engineering, Corporate & Finance, Sports & Health sowie Lifestyle & Fashion.