Marketing Club Hamburg startet mit hochkarätigem Veranstaltungsprogramm in das 1. Halbjahr 2020 (FOTO)

Marketing Club Hamburg startet mit hochkarätigem Veranstaltungsprogramm in das 1. Halbjahr 2020

Passend zum Jahresstart präsentiert der Marketing Club Hamburg(MCHH) sein Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2020. Das Programmbietet den Clubmitgliedern sowie Club-interessierten Gästen eineabwechslungsreiche Mischung aus unterschiedlichen Formaten mit hochkarätigenSpeakern aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden zu aktuellen Marketing-,Vertriebs- und Kommunikationsthemen.

Den Jahresauftakt und Programmstart machte am 9. Januar der traditionelle

Neujahrsemfang des Marketing Clubs im Virtual Reality Headquarters Hamburg.

Dabei begrüßte Clubpräsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle über 140 Clubmitglieder

und geladene Gäste im neuen Marketingjahr 2020 und gab einen Ausblick auf

wichtige und herausragende Projekte und Veranstaltungen des MCHH. “Das neue

Programm des ersten Halbjahres 2020 vereinigt eine Vielzahl spannender

Veranstaltungen mit Marketing-relevanten Insights – und liefert damit einen

wichtigen Beitrag für den Marketing-Standort Hamburg”, sagt Prof. Dr. Wolfgang

Merkle. Und Programm-Vorstand Peter Brawand ergänzt: “Die Vielzahl der neuen

Strömungen und Entwicklungen zeigt, wie dynamisch sich das Marketing heute

entwickelt – und das neue Programm reflektiert genau diese thematische Breite

und spannt den Bogen von klassischen Kommunikationsthemen bis zu New

Work-Themen”.

Ausgewählte Highlights des Programms sind:

“Next Level. Wie Kühne sich (immer wieder) neu erfindet.” mit Kirsten Trenkner

(Leiterin Marketing/International Brand Director, Carl Kühne KG)

“10 Dinge, die Sie vom Hamburger Abendblatt nicht gedacht hätten.” mit Vivian

Hecker (Leiterin des Gesamtbereichs Marketing und Events) und Lars Haider

(Chefredakteur, Hamburger Abendblatt)

“Die Entwicklung einer Luxusmarke” mit Oliver Goessler (Director Europe &

Intern. Business Development, Montblanc)

“100 Jahre Popp – Vom Handelsmarken-Hersteller zum Marktführer” mit Alexander

Schmolling, (Marketingleiter, Popp Feinkost GmbH)

“Kino, Popcorn, Netflix & Co. – Filmvermarktung in Zeiten sich wandelnder

Kundenpräferenzen” mit Tim van Dyk (Senior Vice President Marketing Germany and

Austria, Warner Entertainment) und Joel Berger (Industry Leader Entertainment &

Media, Google Deutschland)

Das gesamte Programm des 1. Halbjahres 2019 gibt es zum Download unter:

http://ots.de/oT9q2c

Über Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen

Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands – und das schon seit über 50

Jahren. Wir sind einer der größten Clubs in Deutschland, als Berufsverband für

die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu

anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven

beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:

Web:

tp://www.marketingclubhh.de

Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHH

twitter: https://twitter.com/MCHHeV

Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburg

